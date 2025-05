Depuis cinq ans, Les Nuits des Forêts invitent le grand public à redécouvrir les forêts proches de chez soi, et à rencontrer les femmes et les hommes qui les habitent, les cultivent, les protègent et s’en inspirent. Ce festival d’envergure nationale proposera pour la première fois 17 jours d’événements, du 6 au 22 juin dans plus de 250 forêts partout en France métropolitaine, en Guyane, à la Réunion et pour la première fois en Martinique et en Nouvelle-Calédonie. Découverte.

Imaginées et conçues pour célébrer et questionner les liens qu’entretiennent les humains à leur environnement, Les Nuits des Forêts travaillent au rapprochement des mondes forestiers, culturels et scientifiques, et souhaitent ainsi porter l’idée qu’un nouveau rapport au vivant est possible et ce, à l’échelle de chaque territoire.

Pensées comme une invitation à (re)découvrir la forêt proche de chez soi, Les Nuits des Forêts œuvrent à sensibiliser les citoyens à l’importance des forêts. Pendant 17 jours, le festival permet d’aller à la rencontre de celles et ceux qui contribuent à l’entretien et à la protection des forêts, et de se reconnecter à la nature de manière sensible à l’occasion de spectacles, expositions d’œuvres et autres expériences atypiques et immersives, de jour comme de nuit.

Le festival annonce un engagement fort : faire des forêts des lieux d’échange et de transmission, vivants et conviviaux, où se croisent expertises, savoir-faire et expériences sensibles. Actrice d’une écologie culturelle en pleine émergence, l’association Nuits des Forêts œuvre depuis 2020 à tisser des liens entre les mondes forestiers, culturels, scientifiques et citoyens. Chaque année, cette ambition prend racine dans des centaines de forêts, révélant la singularité de chaque territoire et la richesse des regards portés sur lui. Pour cela, la programmation se construit à partir d’un appel à participation, dans l’objectif de laisser place à une mobilisation spontanée et donner voix à des porteurs de projet locaux et leurs récits pluriels, façonnés par ceux qui vivent et pensent la forêt au quotidien.

Pendant Les Nuits des Forêts, les connaissances et les enjeux de la forêt sont ainsi transmis via une pédagogie douce, portée par les forestiers eux-mêmes, mais aussi par des artistes ou autres médiateurs culturels, qui font appel à nos sensibilités et mettent en récit notre rapport à la nature.

Pour Clara Anguenot, co-fondatrice des Nuits des Forêts, « Les citoyennes et citoyens entretiennent un lien très intime à la forêt et aux arbres, qui habitent souvent leurs souvenirs et leur imaginaire. C’est pourquoi notre association est convaincue que la sensibilisation et la médiation autour des enjeux forestiers ne peuvent se passer d’émotions et de sensible, et que la transition de ce secteur passera aussi par des changements culturels profonds ».

Un contexte politique et climatique en pleine mutation

Les forêts sont aujourd’hui au cœur d’enjeux majeurs, à la croisée des dynamiques économiques, écologiques et sociétales. Alors que le changement climatique bouleverse profondément ces écosystèmes, le cadre politique et les attentes de la société évoluent, interrogeant nos choix collectifs pour l’avenir des forêts françaises.

L’actualité récente illustre symboliquement ce changement de regard sur nos massifs boisés : rattachée depuis 1881 au Ministère de l’Agriculture, la forêt dépend désormais du Ministère de la Transition écologique. Ce tournant témoigne de la diversité et la complexité des enjeux auxquels les forêts sont aujourd’hui confrontées, comme le démontre le dernier Inventaire forestier national publié par l’IGN (2024) :

• La surface forestière continue de grandir en France métropolitaine, avec 17,5 millions d’hectares, soit 32 % du territoire national.

• Mais l’état de santé des forêts est de plus en plus préoccupant : la mortalité des arbres a doublé en 10 ans, conséquence du dérèglement climatique qui favorise sécheresses, épisodes climatiques extrêmes et prolifération de bioagresseurs (champignons, insectes…), fragilisant considérablement les équilibres fragiles de ces écosystèmes et leur fonction essentielle de puits de carbone.

Dans ce contexte, les débats sur l’avenir des forêts sont marqués par des visions contrastées, et par un manque d’information et de dialogue qui alimente les incompréhensions et la polarisation des points de vue, entre volonté de sanctuarisation et gestion active :

• Selon une enquête Viavoice pour l’ONF (2021)2, 74 % des Français s’intéressent aux forêts, mais ont une connaissance limitée, voire erronée, de leur gestion et de leurs

enjeux.

• Selon une étude OpinionWay pour les Coopératives Forestières (2023)3, 44% des français estiment que la principale action de gestion durable à mettre en œuvre serait

d’arrêter totalement la coupe des arbres, un chiffre qui s’élève à 66% chez les 18-24 ans.

Hervé Le Bouler, Forestier et spécialiste des relations forêts-société, plaide pour une forêt régénératrice : « Dans un monde stressant et angoissant, la forêt fait figure de refuge de bien-être et de ressourcement moral. L’avenir même des forêts inquiète. Les Nuits des Forêts sont un moyen précieux pour renforcer les indispensables liens de compréhension et de confiance entre les forestiers et la nation. «

Forêt et eau : une édition placée sous le signe d’un lien essentiel

Pour la première fois en 2025, et afin d’impulser de nouvelles dynamiques au sein du festival, les Nuits des Forêts mettent à l’honneur une thématique : la relation entre la forêt et l’eau. Car l’eau est la base de toute vie sur terre, elle est liée à la forêt par une relation aussi essentielle que symbiotique. L’eau constitue la ressource vitale qui permet aux arbres de croître, de se développer, et qui rend possible l’activité de photosynthèse, renforçant ainsi la capacité des forêts à séquestrer le carbone. Dans la forêt, l’eau nourrit les racines et modèle les paysages, et chaque arbre l’abrite, la capte, la filtre et la redistribue dans les sols et les rivières.

La relation entre l’eau et la forêt est au coeur des conditions de maintien des écosystèmes terrestres et aquatiques, et nécessaire au bien- être et activités humaines. Mais l’eau, “or bleu des forestiers”, est aujourd’hui au cœur des questionnements sur l’avenir et la résilience des forêts face aux défis environnementaux.

Le dérèglement climatique entraîne des variations imprévisibles des précipitations, affectant l’humidité du sol et la disponibilité en eau pour les arbres : les stress hydriques et la multiplication des sécheresses compromettent la croissance des arbres, la santé et la capacité des forêts à se régénérer et à capturer le CO2, ce qui, dans un cycle infernal, aggrave les effets du changement climatique. Au contraire, des précipitations excessives peuvent entraîner la saturation des sols et affaiblir les arbres, plus vulnérables aux maladies. Ces variations extrêmes, entre pénurie et trop plein d’eau, ont des répercussions sur les filières et communautés locales qui dépendent des

ressources forestières pour leur économie et leur bien-être.

Laurent George, Délégué de rivages pour les grands lacs continentaux au Conservatoire du Littoral, explique que « Préserver les forêts, c’est contribuer au bon fonctionnement du cycle de l’eau. Et pour protéger, rien de mieux que d’être propriétaire. C’est la mission fondatrice du Conservatoire du littoral, depuis 1975, qui œuvre autour de toutes les grandes masses d’eau, salées, douces (grands lacs de plus de 1000 ha) et saumâtres. Notre ambition : préserver sans confisquer. La délégation « Lacs » intervient avec ses partenaires et gestionnaires autour des 15 grands lacs continentaux, du Grand Est aux Gorges du Verdon, en passant par les barrages hydroélectriques du massif central. »

LA FORÊT ET L’EAU EN CHIFFRES :

• L’eau douce représente 3% du globe terrestre, et se trouve à l’état liquide sur seulement 1%.

• 75% des ressources en eaux douces proviennent d’espaces boisés (rivières et fleuves, lacs, nappes phréatiques)

• Les forêts captent 30 à 50% plus d’eau que les autres milieux naturels (Source : ONF, 2021)

Les sites ambassadeurs de l’édition 2025 et sa thématique

Pendant les Nuits des Forêts, plusieurs événements incarneront la thématique de la relation entre la forêt et l’eau, et l’illustreront sous ses multiples facettes.

Sélection de programmation :

• Une randonnée nocturne ponctuée de parenthèses pédagogiques et artistiques, pour découvrir les forêts et paysages des bords de Marne (93/77) avec Cap sur la Marne le 14 juin

• Des immersions dans deux forêts littorales du Médoc (33) les 20 et 21 juin, guidées par la compagnie La Vie Grande et le forestier David Robert (ONF), pour comprendre comment ces milieux exceptionnels sont gérés et protégés

• Au Bois de la Desnerie à proximité de Nantes (44), une découverte de la riche faune qui borde l’Erdre et notamment des amphibiens, ces habitants des mares forestières essentiels au maintien d’une riche biodiversité terrestre et aquatique, pourtant menacés par la disparition des zones humides

• Des créations de poèmes sur la thématique de l’eau (appel à des poètes réunionnais) sur le site de la réserve de l’étang de Saint-Paul à la Réunion (974), avec l’Association Plus

• Une table-ronde « Eau et Forêt : Un équilibre essentiel » sur les interactions entre la gestion forestière et les ressources en eau, avec les étudiants de la filière bois de Bordeaux Sciences Agro et des professionnels, à l’Usine Végétale (33) le 13 juin

L’ensemble de la programmation forêt & eau sera publiée en mai sur www.nuitsdesforets.com

Le Wooding : les bénévoles s’invitent en forêt

Inspiré du woofing, le « Wooding » est un nouveau mouvement lancé par l’association Nuits des Forêts en 2024, qui propose à des citoyens bénévoles de s’engager auprès des forestiers, pour les aider dans leurs tâches quotidiennes tout en apprenant, sur le terrain. Les objectifs : encourager l’action concrète et solidaire en

faveur de forêts plus résilientes et favoriser la transmission entre les mondes forestiers et citoyens, urbains et ruraux, et de toutes les générations.

Jean-Charles Bocquet, Coordinateur des bénévoles du collectif “Ensemble sauvons la forêt de Chantilly” explique que « Le bénévolat forestier permet à chacun et chacune des rencontres passionnantes avec des professionnels mobilisés sur les conséquences des changements climatiques sur nos forêts. Dans la forêt du château de Chantilly, plus de 400 bénévoles locaux agissent depuis 2020 et accueillent maintenant des personnes venant de régions éloignées grâce à l’initiative Wooding. Des rencontres utiles en perspective ! »

Depuis le lancement du « Wooding » par l’association Nuits des Forêts, 6 chantiers participatifs ont déjà eu lieu, dans les Vosges, en Île-de-France et dans les Bouches-du-Rhône, réunissant environ 150 bénévoles. L’édition 2025 des Nuits des Forêts sera l’occasion pour les participants de découvrir cette forme d’engagement inédite en prenant part à des chantiers participatifs, par exemple au Centre agro- environnemental de Brassacou, le 11 juin à Pamiers (09), pour une journée d’entretien d’une ripisylve le long de l’Ariège, avec possibilité de camper sur place.

L’ensemble des chantiers participatifs seront publiés en mai sur www.nuitsdesforets.com

Les événements des Nuits des Forêts sont majoritairement gratuits et sur inscription.

Toute la programmation sur www.nuitsdesforets.com