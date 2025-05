Reprise du Festival d’architecture de Londres à la Now Gallery

En juin, dans le cadre du London Festival of Architecture (LFA), la NOW Gallery de Greenwich Peninsula présente trois expositions d’architecture de collectifs, dont Black Females in Architecture (BFA) , Citizen Architects et Somali Architecture. Marquant la première participation de la NOW Gallery et des collectifs présentés au LFA, ces expositions investissent les espaces de la galerie pour explorer l’architecture comme outil de justice sociale et d’équité. En mettant en avant les expériences de personnes et de communautés souvent ignorées, le programme s’inscrit dans le thème 2025 du LFA, « Voix », et couvrira une multitude de supports, dont des installations participatives, des films, des photographies et des événements en direct.

Située dans l’espace principal de la galerie NOW, l’exposition « Terre, mémoire et espaces que nous habitons : héritages matrilinéaires dans l’architecture contemporaine » réexamine la manière dont l’architecture est comprise, abordée et pratiquée, en amplifiant des récits longtemps négligés. Présentée par Black Females in Architecture (BFA), une entreprise sociale et une communauté mondiale de femmes noires travaillant dans les secteurs de l’architecture, du design et de la construction, l’exposition s’inscrit dans un corpus de recherche continu explorant la narration spatiale à travers le prisme du patrimoine africain et diasporique.

Au cœur de l’exposition se trouve une collection d’objets et d’interventions spatiales, sélectionnée par la communauté BFA, comprenant des ornements, des articles ménagers, des céramiques, des bijoux, des peintures, des dessins, des textiles, des meubles, des carreaux, des luminaires, des luminaires, ainsi que des gravures, des photographies et des pièces d’essai issues de travaux de design connexes. Ensemble, ces œuvres reflètent la manière dont les femmes interagissent avec l’espace au quotidien, façonnant leurs maisons, leurs communautés et leurs villes à travers les prismes de la subsistance, des loisirs et de l’écologie.

Un programme dynamique de conférences, de restauration, de musique et de jeux accompagne l’exposition tout au long de son parcours.

À l’étage, sur la mezzanine de la galerie, « TOP DOWN BOTTOM UP ! Collective Action for the Just City » est une exposition interactive réalisée par le cabinet d’architecture Citizen Architects, basé à Exeter, et le Just City Working Group (JCWG) Kenya.

Rendue possible par le British Council, l’exposition met en relation les habitants de Bondeni, un quartier diversifié de Nakuru, au Kenya, avec des architectes britanniques et des visiteurs du LFA afin de co-créer une vision pour une ville plus équitable. S’appuyant sur la constitution kenyane de 2010, qui consacre le droit à la participation du public aux processus de planification, et utilisant Scenerii, un outil d’engagement numérique, le JCWG permet aux habitants de Bondeni d’orienter les décisions de développement urbain de leur communauté. À Londres, ces données sont utilisées pour construire une maquette à l’échelle 1:300 de Bondeni telle qu’imaginée par ses habitants, à partir de matériaux recyclés. Dans un acte collaboratif d’imagination civique, les visiteurs sont invités à participer en contribuant à la construction des ajouts demandés à la maquette.

Parallèlement à l’installation, l’exposition retrace les racines coloniales des inégalités urbaines dans les villes kenyanes. Les photographies aériennes de Johnny Miller révèlent les fortes disparités spatiales qui persistent aujourd’hui, montrant des communautés informelles densément peuplées côte à côte avec des quartiers planifiés aisés.

Enfin, toujours au niveau supérieur de la galerie NOW, Architecture and Migration by Somali Architecture – une plateforme dédiée à la sensibilisation aux sites du patrimoine somalien – explore des lieux historiques et contemporains à préserver, ainsi que l’histoire de la migration somalienne depuis les années 1990 : un parcours marqué par le déplacement, la résilience et l’adaptation.

La présentation présente des maquettes 3D de sites de la capitale, Mogadiscio, présentant des exemples d’architecture indigène et coloniale ; des projections cinématographiques de Mogadiscio d’avant-guerre ; des cartes retraçant l’expansion mondiale de la diaspora somalienne ; et des statistiques mettant en évidence l’ampleur et la diversité des communautés somaliennes à travers le monde. En collaboration avec le groupe d’écriture londonien Somali Sideways, Architecture and Migration examine comment les communautés diasporiques se reconstruisent dans de nouveaux lieux tout en préservant leurs liens avec leur patrie.

L’exposition invite le public à réfléchir à l’interconnexion profonde entre identité, contexte spatial et forme bâtie.

Ce premier partenariat avec LFA s’inscrit dans la vision de NOW : amplifier la diversité des voix et offrir un espace accessible de partage des connaissances. Situées dans la péninsule de Greenwich – le projet de rénovation le plus ambitieux de Londres et un quartier créatif célébrant l’art, la culture, la créativité et la communauté –, les expositions offrent une plateforme aux perspectives sous-représentées, mettant en lumière la manière dont l’architecture est façonnée par l’action collective, le patrimoine et l’identité.

3 expositions à la Galerie NOW à Greenwich Peninsula , « Les Pavillons Gateway », Peninsula Square, Londres, SE10 0SQ

(Station de métro North Greenwich)

www.nowgallery.co.uk