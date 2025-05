Derrière une façade discrète du Haut-Marais, Grand Tour a ouvert ses portes ce 22 mai. Ni galerie, ni foire, ce nouveau lieu confidentiel dédié à l’art contemporain invite à une exploration hors cadre : un espace pensé pour les collectionneurs, les curieux et les initiés, où l’on découvre des œuvres, mais surtout des trajectoires, des regards, des résonances. Entre expositions ciselées, rencontres feutrées et conseils avisés, Grand Tour réinvente l’expérience artistique en toute intimité. Un rendez-vous à ne pas manquer pour ceux qui préfèrent l’intensité du lien à l’agitation des vernissages.

Ce 22 mai 2025, au 123 rue de Turenne à Paris, s’ouvre Grand Tour, un nouvel espace à part dans le paysage artistique. Ni galerie, ni foire, ce lieu indépendant et privé se donne pour ambition de redessiner les contours du marché de l’art contemporain. Pensé comme un écrin de transmission, de circulation et d’expérimentation, Grand Tour se tient à l’écart des modèles conventionnels pour mieux en révéler les marges, les silences, les possibles.

À l’origine de ce projet : Alexandre Chastel et Hugo Giacometti, les esprits derrière Artquire, société spécialisée dans le leasing d’œuvres d’art, rejoints par Manon Canto qui assure la direction du lieu. Ensemble, ils imaginent un espace agile et hybride, conçu comme une plateforme physique pour les galeries, artistes, collectionneurs, institutions et amateurs éclairés. Un territoire d’échanges intellectuels et sensibles, à la fois fluide et ancré.

Un écrin en clair-obscur pour les galeries nomades

Dans la mouvance d’un art contemporain en perpétuelle redéfinition, Grand Tour s’adresse d’abord aux galeries et marchands en quête de nouveaux modèles de visibilité. En leur offrant un espace hors les murs, ce lieu favorise la mobilité des propositions, la porosité entre publics et la mise en lumière d’artistes dans des contextes inédits. Plus qu’un lieu d’accrochage, le lieu est un levier stratégique, un partenaire de diffusion et de médiation.

L’exposition inaugurale, Surface, se tiendra du 22 mai au 19 juin 2025, et rassemblera les galeries ETC, Romero Paprocki et Pal Project, aux côtés de la Galerie Paradis, spécialisée dans le mobilier design. Une première partition à plusieurs voix, dans un décor à la frontière du domestique et du conceptuel.

Une constellation pensée pour les collectionneurs

Ici, le collectionneur n’est pas un client, mais un interlocuteur. Grand Tour cultive une approche intime et exigeante : accompagnement personnalisé, conseils en acquisition, structuration de collection, décryptage des tendances, repérage de talents émergents… Tout est mis en œuvre pour offrir une expérience sensorielle et intellectuelle à haute valeur ajoutée. Les rencontres se font sur invitation, autour de visites privées, dîners confidentiels, conférences feutrées et petits-déjeuners professionnels.

C’est aussi un lieu d’initiation — une école sans dogme — où l’on parle de valeur artistique, de regard, d’engagement, bien plus que de spéculation. Une pédagogie douce à destination des néophytes, curieux ou audacieux, qui souhaitent franchir le seuil du monde de l’art.

Grand Tour : un espace en devenir, un lieu en expansion

En écho à son nom, inspiré du voyage initiatique des jeunes aristocrates européens à la Renaissance, Grand Tour inscrit son geste dans un temps long. Paris n’est que le premier chapitre : d’autres escales sont annoncées à Milan (à l’automne 2026), puis Berlin (en 2027). Chaque étape sera pensée comme un miroir du territoire qui l’accueille, un point d’ancrage dans la géographie mentale de l’art contemporain européen.

Une plateforme vivante pour un marché en mutation

Au-delà de l’exposition, Grand Tour veut penser l’art comme un écosystème. Conférences, cooptations ciblées, curations croisées (commissaires invités, collectionneurs, conseillers…), workshops et ateliers pédagogiques viennent tisser une trame plurielle. Il ne s’agit pas seulement de montrer, mais de relier — les acteurs, les idées, les pratiques.

Grand Tour propose une alternative aux foires et aux galeries traditionnelles : une structure souple, collaborative, transversale. Une enclave pour penser différemment la circulation des œuvres et des discours.

Un manifeste feutré

En filigrane, Grand Tour dessine une ambition rare : celle d’un lieu où le conseil est sincère, où la rencontre est réelle, et où chaque geste — exposer, acquérir, transmettre — repose sur une éthique de l’authenticité. Un art de la discrétion, de la précision et de la durée, en réponse aux urgences d’un marché souvent happé par l’immédiateté.

Ce n’est ni une vitrine, ni un sanctuaire. C’est un passage. Un seuil. Un territoire à habiter, avec attention et curiosité. Une invitation au voyage, pour ceux qui préfèrent le murmure au manifeste.

Grand Tour, un nom à retenir — et à suivre, de ville en ville, d’œuvre en œuvre.

Photo d’en-tête : Alexandre Chastel, Hugo Giacometti et Manon Canto – Photo © Romain Darnaud