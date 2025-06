Escapade culturelle à l’Espace de l’Art Concret

L’Espace de l’Art Concret (eac.) propose à tous les publics une escapade culturelle absolue, à vivre dans un site patrimonial et paysager au cœur de Mouans-Sartoux, à deux pas de Cannes et Nice. L’occasion de découvrir sa riche programmation d’expositions mêlant toutes les disciplines — de la céramique au dessin en passant par la photographie, l’installation et la peinture – à découvrir dès à présent, et pendant tout l’été.

Jusqu’au 31 août 2025, l’eac. s’associe avec le Centre de la photographie de Mougins pour présenter une exposition mettant en avant la part expérimentale du médium

photographique. Chaque année, le Centre de la photographie de Mougins invite un.e ou plusieurs photographe.s en résidence de six semaines pour questionner l’identité du territoire du 06, mouvant, sans cesse redéfini. Ces résidences de recherche et d’expérimentation bénéficient du soutien de la DRAC PACA. C’est dans ce cadre qu’est présenté ici le travail de Mustapha Azeroual, artiste en résidence pendant l’année 2024.

Né en 1979 à Tours, Mustapha Azeroual est un photographe autodidacte d’origine franco-marocaine qui vit et travaille entre Tours et Marrakech. Depuis plusieurs années, il développe une approche conceptuelle et expérimentale de la photographie, interrogeant ses outils, ses processus et ses supports. Son travail repose sur une exploration rigoureuse des dimensions physico-chimiques, optiques et électroniques du médium, refusant ainsi le dualisme entre la photographie comme simple captation du réel et son interprétation comme pure construction imaginaire.

L’exposition présente un ensemble d’expériences sur la perception et la captation de la lumière, engageant le visiteur dans une réflexion sensorielle au-delà du visible. Mustapha Azeroual conçoit des dispositifs qui, tout en exploitant les avancées technologiques contemporaines, cherchent à intensifier l’expérience de la lumière et de la

couleur. Depuis 2014, il explore la relation entre la lumière et la vision, déconstruisant l’acte photographique à travers diverses expérimentations : de l’enregistrement des modulations lumineuses au flash, à la projection holographique, jusqu’à la conception d’installations immersives.

Ses œuvres mettent en question notre perception sensorielle, convoquant à la fois la vue, l’ouïe et parfois même l’odorat. Avec The Green Ray, il réduit le paysage photographique à sa plus simple expression : une ligne d’horizon et de grandes plages de couleur, transformant ainsi l’image en abstraction pure. Parallèlement, l’installation vidéo Par une nuit sans lune retranscrit une nuit sur l’île Sainte-Marguerite. L’œuvre Sillage, quant à elle, explore la lumière sous sa dimension olfactive, proposant une approche multisensorielle inédite.

Les installations de Mustapha Azeroual se conçoivent comme des expériences immersives où l’image n’est plus seulement un objet à regarder, mais une invitation à percevoir autrement. Entre science et poésie, mémoire et expérience, ses œuvres créent des situations mouvantes et émouvantes qui résonnent avec les souvenirs et

les perceptions du spectateur. En repoussant les limites du médium photographique, il redéfinit sans cesse les contours de ce que signifie écrire avec la lumière.

Jusqu’au 2 novembre 2025, l’exposition 364 saisons témoigne des recherches et des expérimentations de Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize menées dans l’écrin du potager du restaurant gastronomique le Mirazur à Menton.

Le dessin est au cœur du travail du duo Lamarche & Ovize actif depuis 2006. Leurs carnets de croquis recueillent des références à la bande dessinée, à la peinture classique et aux motifs végétaux proches de l’univers des arts décoratifs.

Par un travail d’assemblage, par des changements d’échelle, les motifs sages deviennent sauvages et luxuriants. Puis le trait se déploie en volume sous forme d’installation mêlant le dessin à la sculpture. Ces environnements hybrides ne constituent qu’un temps d’arrêt dans le travail, conçu comme un flux de recherche continu, une remise en jeu des formes et des signes utilisés.

Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize appellent à inscrire leur pratique artistique dans la vie. Dans ce but ils poursuivent des recherches autour du lien entre art et artisanat. Ils ont choisi cette fois-ci de s’immerger dans l’univers du restaurant gastronomique Mirazur à Menton. Créé en 2006 par le chef triplement étoilé Mauro Colagreco, ce lieu offre une expérience nouvelle de la gastronomie, où la nature et l’environnement sont au centre de la réflexion. Ainsi le restaurant Mirazur propose une cuisine locale et saisonnière, inspirée par les légumes, fruits, fleurs et aromates cultivés dans les cinq hectares de jardin en biodynamie du chef.

Cette collaboration avec ce domaine méditerranéen a permis au duo d’artistes la création d’œuvres entrant en résonance avec cette nature. Le duo souhaite révéler le passage des saisons au sein des jardins du Mirazur et sa traduction dans l’assiette.

L’exposition témoigne de leurs recherches et expérimentations en présentant des extraits de carnet de dessin des artistes, mais aussi des cuisiniers. Ces carnets constituent une banque d’images dans lesquels les deux artistes puisent formes, motifs et compositions.

Ces réalisations entrent en résonance avec des œuvres antérieures mettant en scène cette idée de cycle de la nature. La figure du soleil, de la lune, le passage de l’eau, sont donc autant d’éléments récurrents dans leurs créations.

De plus, de nombreuses œuvres du duo s’enracinent dans les théories d’Elisée Reclus. Ce géographe ayant participé à la Commune de Paris, mouvement révolutionnaire populaire de 1871, prônait la défense de la nature et de ses spécificités, en précurseur des recherches écologiques.

Lamarche & Ovize aspire également à retranscrire l’expérience des jardins au sein de l’espace d’exposition, à entremêler extérieur et intérieur, nature et culture.

Dans ce sens, le couple d’artistes a réalisé pour les jardins du Mirazur, des oyas, poteries semi-enterrées qui permettent de réceptionner et diffuser l’eau dans le sol.

Ce système d’irrigation antique a été également transposé au sein des espaces d’exposition.

Pour parfaire l’expérience et transporter les visiteurs au sein de l’écrin de verdure mentonnais, Lamarche-Ovize a fait appel à Olivier Maure, parfumeur créateur indépendant, gérant d’Accords et Parfums à Spéracèdes, et à Alain Joncheray, designer d’odeurs, pour offrir une dimension olfactive à l’exposition.

Ainsi, à travers leurs œuvres foisonnantes, le duo réfléchit à la manière de traverser notre époque avec respect et poésie.

Jusqu’au 22 février 2026, le grand temps fort d’exposition met à l’honneur le fondateur du lieu : Gottfried Honegger. C’est une véritable plongée dans la collection de l’eac. qu’offre cette exposition en mettant en regard les œuvres de Gottfried Honegger artiste, face à celles de la collection qu’il a créée dont font partie Max Bill, Marcelle Cahn, Ad Dekkers, Richard Paul Lohse, Aurelie Nemours, Jan J. Schoonhoven.

Ce nouveau chapitre de la relecture de la collection met à l’honneur Gottfried Honegger, le fondateur de l’Espace de l’Art Concret.

Né en 1917 à Zurich, Honegger commence sa carrière en tant qu’étalagiste, tout en réalisant des peintures figuratives pour son propre loisir durant les années 30. Il suit une classe préparatoire à l’École des arts et métiers (Kunstgewerbeschule) de Zurich, devenant par la suite décorateur, graphiste et commissaire d’exposition.

En 1937, Honegger ouvre un atelier de graphisme avec Warja Lavater, ancienne élève de son école, qui deviendra son épouse. Ils partagent avec d’autres artistes suisses, tels que Max Bill, une vision artistique de la publicité, qu’ils considèrent comme une forme d’art social.

Au début des années 50, Honegger se tourne vers l’abstraction. Ses compositions traduisent un lent travail de décantation du réel et les signes qu’elles offrent portent encore le souvenir d’objets tangibles évoqués dans les titres. Les compositions présentent toutefois des structures déjà très affirmées, marquées par des contrastes de

formes, de matières, de couleurs. Progressivement la nature devient une source d’inspiration majeure à travers laquelle l’artiste analyse les relations entre art et nature.

Cherchant déjà à endiguer l’expression personnelle dans la création, Honegger commence à laisser place au hasard qui prévaut également dans les processus de création de la nature. Son travail tend alors vers une simplification des formes. S’inspirant des agrandissements photographiques de vues microscopiques, il renonce à la profondeur de champ, à la perspective et réduit la structure spatiale à une surface. Les signes deviennent autonomes et forment des structures.

En 1956-1957, Honegger abandonne tout ancrage dans le réel pour s’engager définitivement dans l’abstraction. Proches des artistes concrets zurichois, il reste pourtant attaché au pictural et s’oppose encore à l’application de programmes déterminés. Ses peintures deviennent des compositions non titrées dont la surface est divisée en champs colorés plus ou moins contrastants, certains offrant au regard une trame blanche qui recouvre les aplats de couleur sous-jacents.

Honegger se détourne du courant dominant de la peinture gestuelle et ses œuvres sont plus proches de contre-courants comme ceux qui émergeront à la fin des années 1950 avec notamment les groupes NUL et ZERO, dont certains représentants comme Ad Dekkers ou Jan J. Schoonhoven sont présents dans la collection Albers-Honegger.

En 1957, il réalise ses premiers Tableaux-Reliefs : « Je voulais faire un art qui, tout en utilisant une géométrie déterminée, soit individualiste. L’introduction du relief accroche la lumière sur la toile. La lumière qui est changeante vient modifier la composition : elle introduit le hasard. Par ce moyen, j’ai pu marier déterminisme et hasard

».

En collant sur des toiles des éléments de cartons découpés selon une grille prédéfinie qu’il recouvre de plusieurs couches de peinture monochrome, le tableau ne devient plus que plans et couleurs et ne renvoie à rien d’autre qu’à lui même, faisant écho aux principes de l’art concret théorisé en 1930 par Theo Van Doesburg.

Honegger s’éloigne cependant de l’art concret en utilisant le hasard comme processus de création, en utilisant notamment des dés ou des systèmes informatiques composant des dessins aléatoires. Cette démarche le dissocie des artistes concrets zurichois tels que Max Bill ou Richard Paul Lohse dont les œuvres sont créées selon des systèmes prédéfinis précis.

En 1958, suite à un voyage à New-York, il abandonne le graphisme pour se consacrer pleinement à son métier d’artiste. Ses différents voyages et expositions à l’international lui permettront de côtoyer de nombreux artistes en Europe et aux États-Unis qui constitueront à la fois une influence dans sa pratique artistique mais également une large part de la collection d’art abstrait géométrique qu’il créée avec sa compagne Sybil Albers.

Commissariat : Fabienne Grasser-Fulchéri, directrice de l’eac.

Artistes : Gottfried Honegger, accompagné de Max Bill, Marcelle Cahn, Ad Dekkers, Richard Paul Lohse, Aurelie Nemours, Jan J. Schoonhoven

L’Espace de l’Art Concret est né de la rencontre entre deux collectionneurs, Sybil Albers et Gottfried Honegger, et du maire de Mouans-Sartoux, André Aschieri.

Sybil Albers et Gottfried Honegger voulaient rendre leur collection accessible au public. Dans un premier temps, elle fut mise en dépôt auprès de la Ville de Mouans-Sartoux.

En 2000, au moment où l’Espace de l’Art Concret fêtait ses dix ans, Sybil Albers et Gottfried Honegger procédaient à la donation de leur collection à l’État, à la double condition, d’une part, que cet ensemble unique en France soit présenté en permanence dans un bâtiment construit à cet effet dans le parc du château de Mouans, d’autre part, que soit garantie la forte cohérence scientifique du projet autour de l’art concret et de l’art contemporain.

Depuis lors, de nombreuses donations complémentaires sont venues enrichir la collection initiale, émanant de Sybil Albers et Gottfried Honegger, d’Aurelie Nemours, de Gilbert et Catherine Brownstone.

Le nouveau bâtiment destiné à présenter la collection, réalisé par les architectes suisses Gigon et Guyer, a été inauguré le 26 juin 2004.

