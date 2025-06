Il est des artistes qui ne se contentent pas de composer — ils sculptent le temps, peignent l’indicible, élèvent les silences au rang de poésie. Le 18 juin dernier, l’Académie des beaux-arts, par la voix de sa section de composition musicale, a consacré Thomas Adès par l’attribution du Grand Prix artistique de la Fondation Simone et Cino Del Duca (Institut de France), récompensant l’ensemble d’une carrière vouée à l’exploration de l’âme humaine à travers le prisme d’un art sonore visionnaire.

Ce prix, l’un des plus prestigieux décernés aux artistes de dimension internationale, doté de 100 000 euros, vient saluer non seulement l’ampleur d’une œuvre, mais la constance d’une pensée musicale libre, insaisissable, farouchement singulière. Thomas Adès, né à Londres en 1971, a toujours échappé aux catégories. S’il fut l’élève du grand compositeur hongrois György Kurtág et volontiers associé à l’héritage de Benjamin Britten, il s’est évertué à tracer une voie propre, lumineuse, sinueuse, volcanique — à l’image de ses partitions.

Une musique à part, résolument contemporaine

Compositeur, chef d’orchestre, pianiste, Thomas Adès incarne cette rare fusion entre intuition et intelligence, entre sensualité sonore et construction rigoureuse. Il n’écrit pas simplement de la musique : il invente des mondes. Dès Asyla (1997), œuvre orchestrale emblématique couronnée par le Grawemeyer Award en 2000, il déploie un langage fulgurant, nourri d’instabilités harmoniques, de chocs rythmiques, de réminiscences pop et de mystères baroques.

Ses opéras sont devenus des jalons incontournables de la scène lyrique contemporaine. Powder Her Face (1995), scandale et révélation, s’est imposé comme un portrait acide et poignant de la décadence moderne. The Tempest (2004), inspiré de Shakespeare, envoûte par son lyrisme incandescent et sa richesse orchestrale. Et en 2024, The Exterminating Angel, adaptation du film de Buñuel, triomphe à l’Opéra Bastille, témoignant d’une maîtrise dramatique d’une densité rare. “Un moment de théâtre total, de vertige et de clairvoyance,” écrivait alors Le Monde.

Invité à deux reprises en 2018 et 2021 à la Fondation Louis Vuitton, Thomas Adès s’y est installé en résidence d’automne pour une masterclass et trois concerts en novembre 2024, avec une programmation subtile entre musiques de chambre d’hier et d’aujourd’hui. « Regard tourné vers l’est », de Haydn à… Adès. Sept poèmes choisis par Adès composent Növenyék, un hommage rendu à son maître hongrois. Quatre poètes — Attila József, Miklós Radnóti, Sándor Weöres et Otto Orbán — y recourent à des métaphores végétales pour évoquer la condition humaine. L’orchestration d’une grande finesse, la densité polyphonique, la profondeur de la pensée musicale et la subtile symbolique unissant texte et musique ne surprennent plus chez ce compositeur, mais continuent d’enchanter.

Thomas Adès a été directeur artistique du festival d’Aldeburgh pendant une décennie et a dirigé de nombreux orchestres parmi les plus grands du monde, notamment le Wiener Philharmoniker, le Berliner Philharmoniker, le Los Angeles Philharmonic, le New York Philharmonic, le Leipzig Gewandhaus et le London Symphony Orchestra.

En 2016, il est devenu le premier partenaire artistique de l’Orchestre symphonique de Boston, avec lequel il a créé son Concerto pour piano et orchestre avec Kirill Gerstein en tant que soliste en mars 2019. Il se produit aujourd’hui dans le monde entier en tant que pianiste et enseigne chaque année à l’International Musicians Seminar, à Prussia Cove.

“Un véhicule émotionnel”

Adès refuse les étiquettes et les cloisonnements. Lorsqu’on lui demande de définir sa musique, il répond avec pudeur, mais fermeté : “Elle raconte une histoire humaine, d’une manière ou d’une autre, de la façon la plus authentique possible. […] J’écris comme si ma musique était un véhicule émotionnel. […] Je fais de mon mieux pour qu’elle soit irrésistible, séduisante et convaincante.” (Cadences, octobre 2024).

Ce véhicule, il le conduit avec une rare maîtrise — d’autant plus remarquable que sa formation de chef est essentiellement autodidacte. Sur le podium, il ne dirige pas, il respire avec l’orchestre, sculptant les dynamiques, modelant l’espace sonore avec une précision presque chorégraphique.

Une reconnaissance mondiale

L’œuvre de Thomas Adès rayonne bien au-delà des salles de concert. Elle inspire les jeunes compositeurs, fascine les mélomanes, interpelle les philosophes. Elle a été couronnée par les plus hautes distinctions : le Léonie Sonning Music Prize (2015), le Leoš Janáček Award (2018), la Royal Philharmonic Society Gold Medal (2024), le BBVA Frontiers of Knowledge Award (2023), et il fut fait Commandeur de l’Empire britannique en 2018.

Pour Laurent Petitgirard, secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, cette nouvelle récompense célèbre “la puissance persuasive et l’inventivité de Thomas Adès, tout comme son art magistral de la direction.” Une reconnaissance méritée pour un artiste qui, loin de toute complaisance, poursuit sans relâche le rêve d’un langage universel, à la fois ancré dans la modernité et ouvert aux grands mystères de l’existence.

Une lumière dans notre époque

En décernant le Grand Prix artistique 2025 à Thomas Adès, la Fondation Simone et Cino Del Duca n’honore pas seulement un compositeur. Elle rend hommage à une force créatrice qui éclaire notre époque, une force qui, à travers les sons, questionne, bouleverse, embrasse l’humain dans toute sa complexité.

Car dans chaque note d’Adès, dans chaque silence qu’il cisèle, résonne la quête d’un absolu : celui d’une musique qui ne cherche pas à séduire les modes, mais à révéler ce que les mots n’osent dire. Une musique qui, loin d’imposer, propose. Qui ne prétend pas apaiser, mais éveille. Qui, en somme, nous rend plus vivants.

Parmi les lauréats récompensés depuis la création du prix, on compte notamment : M. Jean-Michel Alberola (peinture, 2017), M. Giuseppe Penone (sculpture, 2018), M. Steve Reich (composition musicale, 2019), M. Damien Deroubaix, M. Guillaume Bresson, M. Pierre Monestier et Ida Tursic & Wilfried Mille (peinture 2020), Mme Barbara Chase-Riboud (sculpture 2021), M. George Benjamin (composition musicale, 2022), Mme Hélène Delprat (peinture, 2023), Pierre Huyghe (sculpture, 2024).

