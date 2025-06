Biennale d’art contemporain Artocène 4e édition – Corps augmentés

Du 28 juin au 14 septembre 2025, dans l’écrin majestueux de Saint-Gervais Mont-Blanc, la Biennale d’art contemporain Artocène dévoile sa quatrième édition, placée sous le signe des « Corps augmentés ». Telle une fresque vivante gravée dans les hauteurs, cette édition convie douze artistes visionnaires à explorer les métamorphoses du corps — ce temple fragile et résilient — façonné, transcendé, parfois troublé, par la science et la technologie. Corps augmentés n’est pas un simple thème, c’est une odyssée sensorielle et spéculative, une invitation à contempler comment les êtres — humains ou non — évoluent, se modifient, se fondent dans leur milieu par la voie naturelle de la biologie ou la main calculatrice de l’innovation.

Depuis l’aube des temps, l’humain façonne son devenir à l’aide d’outils. De la pierre taillée aux algorithmes, il prolonge son souffle, affine sa puissance, étire sa mémoire. L’outil mécanique, puis numérique, cède aujourd’hui la place à l’intelligence artificielle et aux réseaux connectés, ouvrant une ère nouvelle où le corps n’est plus seulement chair, mais aussi donnée, onde, trace invisible dans l’éther.

Dans cette tension entre verticalité et gravité, entre nature brute et artefacts sophistiqués, Corps augmentés s’ancre dans le paysage alpin, s’inspirant de l’expérience de l’alpinisme comme d’un rite initiatique. Le Massif du Mont-Blanc, sublime et redoutable, devient le théâtre d’une transformation continue : routes tracées par les crampons, glaciers marqués par le réchauffement, trajectoires dictées par les satellites. Un territoire où le corps humain se mesure, se redéfinit, s’adapte.

Et dans cette symphonie de mutations, les autres espèces répondent. Elles se transforment, elles aussi, par hybridation, mimétisme, invention. Le vivant tout entier – plantes, animaux, microorganismes – offre à l’humanité un atlas d’évolutions possibles, un miroir dans lequel se lire et s’imaginer autrement.

Alors surgit la question, à la fois intime et universelle : Et si l’avenir du corps humain ne se jouait pas dans la surenchère technologique, mais dans un retour profond à la nature, à la lenteur, au vivant ? Et si, pour véritablement s’augmenter, l’homme devait consentir à s’accorder au temps du paysage, à l’échelle du rocher, au silence du vent ?

La Biennale vous invite à ce voyage, au bord des cimes, entre passé organique et futurs encore à inventer.

Un parcours d’expositions à travers les différents sites de Saint-Gervais Mont-Blanc

En s’adaptant à la topographie et aux infrastructures de la commune de Saint-Gervais, le parcours d’expositions se décline en une série de lieux intérieurs et extérieurs. Le parcours suit d’un côté la ligne du Tramway du Mont-Blanc et de l’autre les remontées du Valléen et du Bettex, en proposant des expositions entre 580 m et 1800 m d’altitude :

Le Fayet, point de départ – arrivée en train à Saint-Gervais

Le centre-ville de Saint-Gervais, avec plusieurs lieux historiques ou insolites

Le site de Bellevue, passage du Tramway du Mont-Blanc avec un paysage majestueux

Le site du Mont d’Arbois, arrivée de la télécabine du Bettex et points de vue grandioses

Le parcours est réalisable en grande partie à pied, en tramway, ou en télécabine. Le public est également encouragé à emprunter les nouveaux dispositifs de mobilité douce (ascenseur valléen, ascenseur à eau utilisée). Les expositions sont en accès libre.

Lieux citadins :

1. Le hall d’arrivée de la Gare de Saint-Gervais Le Fayet

Artiste : Amandine Guruceaga

2. Le Buffet de la Gare de Saint-Gervais Le Fayet

Artistes : Rebecca Allen, Cécile B. Evans, Loucia Carlier

3. Hall d’arrivée du Valléen et La Cure

Artistes : Nefeli Papadimouli, Yan Tomaszewski

4. Pile Pont – en collaboration avec Archipel Art Contemporain

Artiste : Hugo Servanin

5. Le Temple de la Vignette

Artiste : Camille Henrot

Sites d’altitudes

6. Mont d’Arbois

Artistes : Oliver Laric, Panos Profitis

7. Bellevue

Artiste : Giulia Cenci

8. Restaurant Prarion

Artiste : Zhang Yunyao

Programmation

Plusieurs temps forts vont rythmer la biennale et permettre à un public encore plus large de s’y retrouver. Les événements du programme auront pour objectif de mettre en lumière les œuvres plastiques produites pour Corps augmentés et notamment sur les sites exceptionnels en altitude.

Les expositions seront « activées » ou « interprétées » par des artistes du spectacle vivant, par le design culinaire ou encore par des rencontres pluridisciplinaires. Le programme comprendra notamment des performances de danse chorégraphiée par Aurélien Dougé, des expériences culinaires et banquets, des rencontres avec les artistes, scientifiques, philosophes et athlètes (Bernard Andrieu, Jean-Baptiste Bosson, Hillary Gerardi et Paul Robach) et des ateliers jeunes publics (l’association « En passant par la Montagne« ).

www.artocene.fr