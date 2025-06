Créations originales, conférences musicales, rencontres en direct et en public… Chaque moment sera une invitation à entendre battre le cœur multiple d’une civilisation millénaire : poèmes qui bruissent comme des étoiles, récits qui traversent les dunes et les siècles, voix d’artistes et de penseurs venus dire la beauté et la complexité d’un héritage commun.

De la puissance des mots aux harmonies de l’oud, de l’intime au politique, ces rendez-vous sont autant de passerelles tendues entre les rives, pour rappeler que la langue est toujours un abri et un élan.

Du 7 au 13 juillet, rejoignez France Culture à Avignon. Pour célébrer ensemble cette fête de la pensée et du sensible, où chaque émission devient promesse de partage et d’éveil.

Lieu : Musée Calvet – 65 rue Joseph Vernet – 84000 – Avignon

Lundi 7 juillet à 20h : Ce que l’amour dit à la mort

Soirée consacrée à la poésie arabe

Textes choisis par Mathias Enard

Avec Anne Alvaro, Younès Boucif, Johanna Nizard, Lyes Salem

Et un chœur de comédiens et comédiennes de la promotion 84 de l’Ensatt (École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre) Maëlle Garcia-Kenoui, Nils Garrivier, Véronique Gawedzki et Tristan Legras.

Et avec la voix d’Élie Youssef

Musique originale et interprétation : Guillaume Léglise avec Lina Belaïd

Réalisation : Baptiste Guiton

Mardi 8 juillet à 20h : Assaut contre la frontière de Leïla Slimani

Texte inédit

Avec Leïla Slimani

Musique originale et interprétation : Mocke

Réalisation : Christophe Hocké

Mercredi 9 juillet à 11h30 : Le Prophète de Khalil Gibran

Choix d’extraits et de réalisation : Baptiste Guiton

Avec les comédiens et comédiennes de la promotion 84 de l’Ensatt (École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre) Maylis Calvet, Fannie Fararik, Maëlle Garcia-Kenoui, Nils Garrivier, Véronique Gawedzki, Tristan Legras, Quentin Varnat et Julie Wauthier

Musique originale et interprétation : Olivier Longre

Mercredi 9 juillet à 20h : Femmes d’Alger dans leur appartement d’Assia Djebar

Adaptation Sophie-Aude Picon d’après la nouvelle publiée aux éditions Albin Michel

Avec Rachida Brakni et Louise Chevillotte

Musique originale et interprétation : Smadj

Réalisation : Sophie-Aude Picon

Vendredi 11 juillet à 20h : La chambre n°12 et autres nouvelles de Naguib Mahfouz

La Chambre n°12, Le Conducteur de train et L’Oubli sont publiés chez Actes Sud dans la collection Sindbad dans les recueils La Chambre n°12 et autres nouvelles et L’Organisation secrète et autres nouvelles.

Avec Reda Kateb et Lou-Adriana Bouziouane, Fida Mohissen

Musique originale et interprétation : Carla Pallone

Réalisation : Louise Loubrieu

Samedi 12 juillet à 11h30 : Vivant fils d’Éveillé, un conte philosophique d’Ibn Tufayl

Adaptation de Jean-Baptiste Brenet publiée aux éditions Verdier sous le titre Robinson de Guadix .

Avec Nicolas Bouchaud

Musique originale et interprétation : Naïssam Jalal

Réalisation : Sophie-Aude Picon

Samedi 12 juillet à 20h : Ô nuit, ô mes yeux de Lamia Ziadé

Publié chez POL

Adaptation : Marion Stoufflet

Avec Hayet Darwich et Najib Oudghiri

Musique originale et interprétation (qanoûn électro-acoustique) : Symo Reyn avec Tim Garson

Chant : Emel Mathlouthi

Avec la participation de Dea Liane et Georges Daaboul

Réalisation : Christophe Hocké

Dimanche 13 juillet à 20h : Comment j’ai accouché de ma mère d’Estelle Meyer

Voix d’auteurs avec la SACD

Texte et jeu : Estelle Meyer

Composition musicale : Estelle Meyer, Grégoire Letouvet et Pierre Demange

Dramaturgie : Margaux Eskenazi

Réalisation : Louise Loubrieu

COUR DU CLOÎTRE SAINT-LOUIS – 20 Rue du Portail Boquier

Entrée libre

Du lundi 7 au vendredi 11 juillet de 12h à 13h : Les Midis de Culture de Chloë Cambreling

Avec Anna Teresa de Keersmaeker, Solal Mariotte, Joris Lacoste, Tiago Rodrigues, Leïla Slimani, Marlene Monteiro Freitas et Mette Ingvartsen, Clara Hedouin, Mario Banushi, Milo Rau, Emilie Rousset

France Culture partenaire du Festival d’Avignon du 5 au 26 juillet

Découvrez toute la programmation et réservez dès maintenant