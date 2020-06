Webinaire « ResiliArt/Mémoire de l’Avenir – UNESCO : les sciences humaines et les arts face à la crise »

Mémoire de l’Avenir est invité par ResiliArt, un projet de l’UNESCO, pour discuter et dialoguer avec le public sur la créativité en temps de crise, en intervenant aux côtés d’artistes et personnalités des sciences humaines autour de l’importance fondamentale du rôle de l’artiste et de la créativité et de la nécessaire collaboration interdisciplinaire pour une meilleure compréhension des enjeux auxquels nous faisons face. Lors d’une table ronde ce vendredi 19 juin, elle présentera également le projet Open Windows : né de la volonté de continuer à partager des idées, des réflexions et des œuvres pendant la période de distanciation que connait l’ensemble de la planète.

Quelles sont les contraintes auxquelles les artistes sont confrontés en raison des mesures de confinement actuelles ? Quelles sont les conséquences financières actuelles et futures de la crise sanitaire sur les métiers de la création ? Quelles mesures les gouvernements, les organisations internationales et le secteur privé, entre autres, peuvent mettre en place pour soutenir les artistes pendant et après cette crise ? Et comment développer des politiques culturelles et des modèles de financement qui répondent adéquatement aux crises ?

De grands thèmes qui vont permettre de contribuer à la compréhension de l’état actuel de l’urgence culturelle.

Mémoire de l’Avenir – Arts et Société (MDA), organisation à but non lucratif et non politique fondée en 2003, regroupe des artistes et des chercheurs autour d’un programme d’actions interindividuelles interculturelles et à vocation artistique, culturelle et pédagogique. Son but est de transmettre, auprès de toutes les générations, un message d’apaisement, d’ouverture et d’acceptation des différences pour favoriser la compréhension mutuelle des cultures et des individus pour un meilleur vivre ensemble.

En utilisant les arts et le patrimoine culturel comme outils de réflexion et d’éducation dans une participation active et créative, l’association encourage le dialogue, la liberté de pensée et d’expression autour des thèmes sociétaux tels que la laïcité, la citoyenneté, le respect des différences, des similitudes et des traits universels…

La table ronde en ligne ce vendredi 19 juin de 18h à 19h 30 abordera les questions suivantes :

En quoi la transdisciplinarité et la collaboration entre les sciences humaines et les arts est-elle fondamentale en général et plus particulièrement durant une crise comme celle de la pandémie qui a imposé des règles de distanciation sociale ?

Quelles réponses les arts et les sciences-humaines peuvent-elles apporter au niveau local ou global ? Avec quel(s) impact(s) sur la société en général ?

Quelles actions concrètes ont été développées ? Quels outils ont permis de s’adapter à cette situation ? Ces actions et ces outils encouragent-ils une nouvelle façon de créer ?

La discussion se fera avec six intervenants issus des sciences humaines et des arts :

Sciences humaines :

Luiz Oosterbeek, Docteur en archéologie, Professeur de l’Institut Polytechnique de Tomar, Membre du Conseil Scientifique du Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris), Secrétaire Général du Conseil International de Philosophie et Sciences Humaines

Docteur en archéologie, Professeur de l’Institut Polytechnique de Tomar, Membre du Conseil Scientifique du Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris), Secrétaire Général du Conseil International de Philosophie et Sciences Humaines Marc-Williams Debono, Neuroscientifique, essayiste, dirige un pôle Art & Science en IDF et la revue transdisciplinaire de plasticité humaine PLASTIR

Arts :

Alexandra Roudière, Artiste et chercheuse au carrefour des disciplines : design culinaire, beaux-arts, danse contemporaine

Artiste et chercheuse au carrefour des disciplines : design culinaire, beaux-arts, danse contemporaine Luca Giacomoni, Metteur en scène, fondateur de Whystories (premier laboratoire en France entièrement dédié aux arts de la narration)

Organisation : Mémoire de l’Avenir – Arts et Société

Marie-Cécile Berdaguer, Spécialisée en art contemporain et gestion des institutions culturelles, en charge des expositions et de la communication à Mémoire de l’Avenir

Margalit Berriet, Présidente fondatrice de Mémoire de l’Avenir, Directrice du magazine HAS, artiste et chercheuse, curatrice et essayiste

Florence Valabregue, Modératrice, conseillère médias

Pour participer : Via le site de l’UNESCO

Open Windows

OPEN WINDOWS est une initiative de Mémoire de l’Avenir et Humanities Arts and Society qui propose de valoriser et de diffuser des œuvres, et des textes d’artistes et de chercheurs, d’horizons divers, en réponse au contexte actuel pour continuer à créer du lien, partager des émotions, des idées et de la réflexion dans l’isolement et l’éloignement.

« Nous sommes entrés dans une période qui nous secoue à tous les niveaux. Le printemps cette année coïncide avec une inquiétude qui a gagné l’ensemble de la planète. Une inquiétude sur le bien-être de l’Humain, qui questionne la fragilité de son corps autant qu’elle questionne son système de fonctionnement ainsi que l’impact et les conséquences de son empreinte sur son environnement… Alors que la végétation se renouvelle et que le monde animal s’anime, nous sommes, sous le coup d’une contrainte physique et spatiale, invités à réfléchir individuellement et collectivement à nous réinventer.

Dans ce contexte, les arts et les sciences humaines ont pris une nouvelle importance en tant que créateur de lien et ressources essentielles pour développer la pensée critique, éveiller le regard, appréhender notre monde sous des angles différents, dans un quotidien difficile et des perspectives peu réjouissantes. Pendant que les sociétés du monde entier adaptent les mesures de distanciation et de confinement social – en fermant leurs portes – les arts et les sciences humaines ouvrent de nouvelles fenêtres. »

Les artistes

