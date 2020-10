Kandinsky au Guggenheim Bilbao

Avec Kandinsky, le Musée Guggenheim Bilbao présente une exposition exhaustive consacrée à l’un des pionniers de l’abstraction ainsi qu’au théoricien de l’art. Parcourant en quatre grandes sections avec une sélection de peintures et d’œuvres sur papier les étapes-clés du développement artistique de Vasily Kandinsky, l’exposition met en lumière l’ensemble de son évolution esthétique.

Conçue principalement sur la base des fonds exceptionnels de la Fondation Solomon R.Guggenheim, l’exposition vient rappeler la volonté de Kandinsky de libérer la peinture de ses liens avec le monde “naturel” ainsi que les recherches de l’artiste et celles du théoricien en vue de découvrir un type nouveau de sujet exclusivement fondé sur la “nécessité intérieure” du créateur, une préoccupation majeure qui devait accompagner Kandinsky tout au long de sa vie.

L’exposition que le Musée Guggenheim Bilbao consacre à la trajectoire de Vassily Kandinsky est parrainée par la Fondation BBVA. Ce n’est pas anodin car, dans le contexte sanitaire actuel, le fait de contribuer à la reprise de l’activité, tant économique que culturelle, constitue un motif d’énorme satisfaction.

En effet, il faut se réapproprier les espaces communs qui font partie de notre identité en tant que société. En ce sens, les musées constituent une plateforme fondamentale pour faire connaître et partager les grands legs culturels qui nous permettent de comprendre notre nature et notre histoire.

Cette exposition recueille une importante sélection de fonds du peintre d’origine russe, auteur de production tardive, qui a commencé à étudier la peinture à Munich en 1896, alors qu’il avait déjà 30 ans. Les différents lieux de sa vie —Kandinsky a vécu entre la Russie, l’Allemagne et la France, ainsi que deux guerres mondiales—, et, surtout le contact qu’il a cultivé avec les divers mouvements d’avant-garde partout où il a résidé, ont exercé une influence évidente sur son travail.

En empruntant l’itinéraire chronologique tracé pour contempler une exposition si complète, le public pourra plonger dans l’œuvre de Kandinsky pour suivre l’évolution de sa peinture, des premières images dans l’iconographie desquelles la réalité des objets et des scènes reste identifiable, à son incursion pleine dans une abstraction où s’exprime sa quête de l’essentiel.

Kandinsky s’engagea dans une croisade contre les valeurs esthétiques conventionnelles de son époque pour élaborer une voie nouvelle exclusivement fondée sur la “nécessité intérieure” de l’artiste, en quête d’un avenir plus spirituel grâce à l’art et à son pouvoir de transformation.

Au fur et à mesure que les contours calligraphiques et les formes rythmiques se mirent à perdre peu à peu toute trace de leur origine figurative, Kandinsky commença à s’engager dans la voie de l’abstraction et à formuler ce qu’il nommait “la puissance insoupçonnée de la palette”.

Pour Kandinsky, même les formes les plus abstraites possèdent une dimension expressive et émotionnelle : le triangle incarne l’action et l’agressivité, le carré signifie la paix et le calme et le cercle, le royaume du spirituel et du cosmique.

C’est à Munich dans les années 1900 et au début des années 1910 que Kandinsky commença à explorer les possibilités expressives de la couleur et de la composition, mais il se vit contraint de quitter précipitamment l’Allemagne lors du déclenchement la Première guerre mondiale en 1914. Il revint alors à Moscou, sa ville natale, et son vocabulaire pictural commença alors à se faire l’écho des expérimentations utopiques de l’avant-garde russe dont les recherches se concentraient sur les formes géométriques en vue d’élaborer un langage esthétique universel. Par la suite, Kandinsky devait rejoindre le Bauhaus, une école allemande d’art et de design appliqué avec laquelle il partageait la conviction que l’art a le pouvoir de transformer l’individu et la société.

Forcé de quitter l’Allemagne lors de la fermeture du Bauhaus sous la pression nazie en 1933, Kandinsky s’installa près de Paris où le surréalisme et les sciences naturelles influencèrent le développement d’une iconographie biomorphique dans ses œuvres.

Plus qu’aucun autre artiste, Kandinsky est inextricablement lié à l’histoire de la Fondation Guggenheim, créée en New York en 1937. En 1929, l’industriel et fondateur du Musée, Solomon R. Guggenheim, commença à collectionner les œuvres de Kandinsky, dont il fera la connaissance une année plus tard au Bauhaus de Dessau. Aujourd’hui, la Fondation Solomon R.Guggenheim conserve un fonds exceptionnel de 150 œuvres de Kandinsky.

Parcourant les étapes-clés de son développement artistique en quatre sections géographiques, cette exposition illustre l’évolution complète de sa trajectoire.

Commissaire d’exposition : Megan Fontanella

Exposition Kandinsky au Musée Guggenheim Bilbao, du 20 novembre 2020 au 23 mai 2021

Image d’en-tête : Vasily Kandinsky « Lignes noires » (Schwarze Linien), décembre 1913 – Huile sur toile 130,5 × 131,1 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Collection fondatrice Solomon Guggenheim, por donation 37.241 © Vasily Kandinsky, VEGAP, Bilbao, 2020