Villa Cavrois ou la découverte au bout des doigts d’un chef d’œuvre architectural

La collection Sensitinéraires de la maison d’édition Les Editions du patrimoine vient de recevoir le prix spécial du Jury de l’Académie d’Architecture dans le cadre de sa sélection 2020 des meilleurs livres d’architecture, avec l’objectif de valoriser toute forme de culture architecturale, avec notamment son dernier livre Villa Cavrois, pour une découverte du bout des doigts d’un chef d’œuvre exceptionnel du mouvement moderne.

La collection Sensitinéraires propose aux déficients visuels une découverte sensible et singulière des monuments nationaux à partir de supports tactiles et auditifs. Livres d’art à part entière, faisant appel aux meilleurs spécialistes, ils visent à restituer, au profit de ceux qui ne peuvent les appréhender par la vue, les volumes, les formes architecturales et les décors des édifices dans leurs justes proportions et leur dimension esthétique.

Le jury a voulu saluer la qualité et l’importance de cette collection qui s’adresse aux non-voyants pour aider à leur faire appréhender ce qu’est l’architecture et la particularité des édifices.

Le Jury du Prix du livre d’architecture 2020 a donc décidé d’attribuer le Prix spécial du Jury à la collection Sensitinéraires et notamment à l’ouvrage Villa Cavrois, publié par les Éditions du patrimoine, réalisé par Jocelyn Bouraly et Hoëlle Corvest.

Manifeste architectural, la Villa Cavrois est l’œuvre emblématique de l’architecte Robert Mallet-Stevens, figure du courant moderniste. Elle a été conçue et édifiée pour Paul Cavrois, industriel du textile du Nord, et sa famille. Le programme de ce château moderne commandé en 1929 est clair : « air, lumière, travail, sports, hygiène, confort et économie ».

Classé monument historique en 1990 grâce à la mobilisation citoyenne, acquis par l’État en 2001, le gigantesque chantier de restauration mis en œuvre en 2003 par la DRAC Nord-Pas-de Calais, puis repris en 2008 par le Centre des monuments nationaux, a été achevé en juin 2015.

Après la Sainte-Chapelle, la cité de Carcassonne, ou le Panthéon notamment, le dernier ouvrage de la collection Sensitinéraires est consacré à un bâtiment majeur du XXe siècle, la villa Cavrois. Destinée aux déficients visuels, la collection présente des planches tactiles, un CD offrant des commentaires descriptifs et un outil pédagogique pour accompagnants.

Ce volume propose de « lire avec les doigts » l’édifice le plus exceptionnel du mouvement moderne : la villa Cavrois construite en 1932 par l’architecte Robert Mallet-Stevens pour un riche industriel du Nord. Restaurée puis ouverte au public depuis juin 2015, elle est aujourd’hui l’un des fleurons du réseau des sites du Centre des monuments nationaux.

Les planches sont gravées sur le précieux papier japonais Pachica, dont le velouté et la « mémoire » permettent de garantir une qualité unique et confèrent à l’ouvrage un caractère de véritable objet d’art. Un coffret simulant les façades de la villa valorise les planches tactiles emblématiques de la collection.

C’est aussi l’occasion, pour les concepteurs de la collection, de proposer une lecture tactile de nouveaux matériaux : brique, marbres, bois rares et précieux, céramiques, parquets, chromes et aluminium brossé, sans oublier les végétaux d’un parc original.

Les auteurs

Jocelyn Bouraly a été directeur des Éditions du patrimoine. Il est actuellement administrateur de trois sites du CMN : la Villa Cavrois, la Colonne de la Grande Armée à Wimille et les tours de la cathédrale d’Amiens.

Hoëlle Corvest, ancienne responsable de l’accessibilité du public handicapé visuel à la Cité des sciences et de l’industrie et au palais de la Découverte, est non-voyante. Spécialiste de la restitution des images en relief, elle anime des ateliers de lecture d’images tactiles. Elle est l’auteure des commentaires de lecture des planches tactiles sur le CD Daisy.

