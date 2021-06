10e Festival Deauville Green Awards

Pour fêter ses dix ans, célébrer le film engagé et participer à une mobilisation d’ampleur, les Deauville Green Awards ouvrent ses conférences phares aux Grand Public sur les réseaux sociaux les 16 et 17 juin prochains. C’est le lieu de rencontre de toutes les innovations en matière de développement durable et de communication audiovisuelle green et responsable. Avec un record de près de 500 films du monde entier répartis dans les trois compétitions et quinze catégories thématiques, le festival est devenu la grande plateforme d’échange pour la profession avec plus de 300 festivaliers prévus sur la Côte Fleurie et des centaines de professionnels en ligne pour un programme d’exception.

Pour mieux faire résonner les films et leur engagement pour le vivant, deux grandes rencontres de la programmation seront ouvertes sous la forme de live sur les comptes Facebook et Youtube de l’événement.

Rencontre “Nouveaux regards pour demain”

Mercredi 16 juin, 16h30-19h30

Rencontre organisée avec La Fabrique des Récits et On est prêt autour de la nouvelle génération et des nouveaux formats qui investissent et renouvellent les modes de communications et de mobilisation d’aujourd’hui. La rencontre se conclura avec la projection des 3 films finalistes des Young Creative Awards, et l’annonce du lauréat 2021.

> 16h30 Rencontre La fabrique des récits

> 17h30 Zoom sur les initiatives citoyennes avec On est Prêt

> 18h Projection et remise de prix Young Creative Awards

Grande table ronde « 2021, L’Odyssée de l’espèce”

Jeudi 17 juin, 11h30-13h

Une discussion inédite autour du concept “One health” ou les liens entre santés animale, environnementale et humaine, avec Jean Jouzel (climatologue et prix nobel 2007 avec le GIEC), Marie-Monique Robin (journaliste, réalisatrice), Isabelle Wachsmuth (Organisation Mondiale de la Santé), Christophe Sommet (Ushuaïa TV), Jonathan Attias (auteur La désobéissance fertile).

Des projections scolaires à Deauville

Cette année encore, le festival des Deauville Green Awards s’engage pour sensibiliser la jeunesse normande aux enjeux de la protection environnementale et propose des projections scolaires de films remarquables pour leurs qualités pédagogiques et artistiques.

Cette année ont été choisis un court métrage de l’UNICEF ainsi qu’un documentaire Ushuaia TV sur Jean Jouzel. Le climatologue sera sur place pour échanger avec les élèves, en présence d’autres ONG.

