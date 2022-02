« Le Grand Tour » : Architectures des villes du monde

La Maison de l’architecture Ile-de-France et l’agence Temaprod présentent à partir du 17 février 2022 l’exposition Le Grand Tour. À travers une sélection des œuvres de l’illustrateur nantais Docteur Paper, l’événement porte un regard patrimonial sur la série Travel With Me dont l’artiste célèbre les dix ans cette année. Un tour de l’architecture des villes du monde capturées au cours de ses voyages, que l’exposition accompagne du récit qui a façonné l’évolution de ces villes.

De la petite à la grande ville, de l’art roman au style international… Quels sont les grands objets architecturaux qui composent nos villes ? Comment l’histoire nous les a-t-elle légués ? Que retient-on de nos voyages ? Qu’est-ce qui fonde l’imaginaire d’une ville ? Autant de questions qui peuvent trouver un début de réponse dans les créations de Jérôme Baillet, allias Docteur Paper. Infatigable voyageur, l’illustrateur dessine au feutre, d’un trait précis, les items des villes qu’il découvre.

Architecture, trame urbaine, véhicules, ouvrages d’art ou encore enseignes publicitaires marquent la mémoire de ses voyages et participent à livrer une vision patrimoniale de la ville. Au-delà de l’œuvre, c’est un instantané qu’il nous fait découvrir, une histoire qu’il nous raconte. Des gratte-ciels iconiques de New York au dôme géodésique de la Biosphère à Montréal, des rues étroites du vieux Paris à la célèbre « Chaussure de ski » de l’architecte Christian de Portzamparc à Lille, du calme des bords de la Garonne à Bordeaux à la vie trépidante du centre d’Osaka…

Plus qu’une invitation au voyage, les dessins en noir et blanc et le sens du détail de l’artiste plaident pour une pédagogie architecturale. Les 24 villes représentées sont alors accompagnées de textes, en rapport avec l’œuvre, retraçant leur histoire. L’occasion d’aborder la diversité des matériaux de construction, la diffusion des courants architecturaux, les grands symboles économiques des villes présentées ou les marques des événements majeurs de l’histoire autant que des anecdotes qui ont fondé leur image.

Du 17 février au 15 avril 2022 Exposition à la Maison de l’architecture Ile-de-France, 148 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris

Entrée libre mardi au samedi 10h à 21h, dimanche 10h à 17h