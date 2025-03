L’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA), qui dépend du Département de la sécurité intérieure, a modifié ses priorités et exclu la Russie des menaces prioritaires à surveiller. Cette décision a été accompagnée de directives informant les analystes qu’ils ne devaient plus suivre ou signaler les cybermenaces russes, une orientation totalement contraire aux évaluations précédentes des services de renseignement. Selon certaines sources internes, des travaux en cours portant sur des cyberattaques liées à la Russie auraient même été annulés.

Depuis plusieurs années, la Russie est considérée par les agences de renseignement et les experts en cybersécurité comme l’un des acteurs les plus menaçants dans le domaine des cyberattaques. Pourtant, l’administration Trump vient d’opérer un revirement radical, minimisant officiellement la menace russe et orientant ses priorités vers d’autres adversaires, principalement la Chine et l’Iran. Ce changement suscite de vives inquiétudes parmi les spécialistes du domaine, qui craignent un affaiblissement significatif de la cybersécurité américaine et occidentale.

La Russie, acteur majeur de la cyberguerre mondiale

La minimisation du rôle de la Russie dans la cyberguerre par les autorités américaines contraste fortement avec les réalités observées sur le terrain. Depuis plus d’une décennie, la Russie a démontré une capacité avancée en matière de cyberattaques, ciblant de manière systématique les infrastructures critiques, les institutions gouvernementales et les entreprises privées occidentales. Ce phénomène s’inscrit dans une stratégie plus large de guerre hybride menée par Moscou, qui combine des opérations militaires conventionnelles, des campagnes de désinformation et des attaques informatiques pour affaiblir ses adversaires et asseoir son influence sur la scène internationale.

Attaques contre les infrastructures critiques

L’un des aspects les plus préoccupants de la menace cybernétique russe est sa capacité à perturber les infrastructures critiques des États adverses. Ces infrastructures, qui incluent les réseaux énergétiques, les systèmes de transport, les hôpitaux et les installations industrielles, sont des cibles privilégiées des hackers affiliés aux services de renseignement russes.

En 2015 et 2016, l’Ukraine a été la cible d’attaques massives contre son réseau électrique, attribuées au groupe de hackers Sandworm, affilié au GRU, le renseignement militaire russe. Ces cyberattaques ont provoqué des coupures d’électricité dans plusieurs régions du pays, démontrant ainsi la capacité de la Russie à utiliser le cyberespace pour perturber les services essentiels d’un pays voisin. Des experts en cybersécurité, dont ceux de FireEye et de l’Agence nationale de sécurité américaine (NSA), ont souligné que ces attaques constituaient un test grandeur nature pour évaluer les capacités offensives russes en matière de cybersabotage.

Les infrastructures occidentales ne sont pas non plus épargnées. En 2021, l’attaque contre Colonial Pipeline, qui a paralysé une partie de la distribution de carburant aux États-Unis, a été attribuée au groupe DarkSide, soupçonné d’opérer depuis la Russie. Cet incident a mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures énergétiques américaines face aux cyberattaques et a conduit l’administration Biden à renforcer les mesures de cybersécurité. Pourtant, la récente décision de l’administration Trump de minimiser la menace russe risque d’affaiblir ces efforts et d’exposer davantage les infrastructures critiques à de potentielles intrusions.

Attaques contre les institutions gouvernementales

Les cyberattaques russes ne se limitent pas aux infrastructures physiques ; elles ciblent également les institutions gouvernementales, dans le but de voler des informations sensibles ou de perturber le fonctionnement des États. L’exemple le plus marquant reste l’attaque de SolarWinds en 2020, qui a compromis plusieurs agences fédérales américaines, dont le département du Trésor, le département du Commerce et le département de la Sécurité intérieure. Cette attaque, attribuée au SVR, le service de renseignement extérieur russe, a permis aux hackers d’accéder aux systèmes de ces agences pendant plusieurs mois avant que l’intrusion ne soit détectée.

Cette attaque s’inscrit dans une longue série d’opérations cybernétiques menées par la Russie pour infiltrer les administrations occidentales. En Europe, les institutions de l’Union européenne et les gouvernements de plusieurs pays membres ont signalé des tentatives répétées de cyberintrusions provenant de groupes liés au Kremlin. En France, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a confirmé que plusieurs ministères et entreprises stratégiques avaient été la cible d’attaques attribuées à des hackers russes.

Attaques contre les entreprises privées

Les entreprises privées sont également des cibles de choix pour les cyberattaques russes, notamment celles opérant dans des secteurs stratégiques comme la finance, la technologie et l’aérospatiale. L’objectif de ces attaques varie : certaines visent à dérober des secrets industriels, tandis que d’autres cherchent à perturber les activités économiques de leurs adversaires.

L’un des cas les plus notables est l’attaque menée contre Sony Pictures en 2014, qui, bien qu’attribuée officiellement à la Corée du Nord, aurait également impliqué des hackers russes selon certaines sources. Plus récemment, les attaques de ransomware ont pris une ampleur inquiétante, avec des groupes comme REvil et LockBit, qui opèrent depuis la Russie et extorquent des entreprises occidentales en échange de la restitution de leurs données.

Le modèle du « ransomware-as-a-service », adopté par LockBit, illustre parfaitement l’évolution des menaces cybernétiques. Ce modèle permet à des cybercriminels de louer l’infrastructure de LockBit pour mener leurs propres attaques, moyennant une commission versée au groupe principal. Cette approche décentralisée complique la traçabilité des attaques et rend la lutte contre ces menaces encore plus difficile.

Le Cybercommand américain en pause : un signal alarmant

L’ordre donné par le secrétaire à la Défense Pete Hegseth de suspendre les cyberopérations offensives contre la Russie a provoqué un choc parmi les observateurs et les analystes militaires. Le Cybercommand, qui depuis une décennie était en première ligne pour contrer les attaques russes, se retrouve ainsi désormais contraint de cesser ses activités offensives.

Le Cybercommand américain (USCYBERCOM) est une branche spécialisée des forces armées des États-Unis, chargée de mener des opérations dans le cyberespace. Créé en 2009, il est devenu un élément central de la stratégie de défense américaine face aux menaces cybernétiques. Son rôle est double : défendre les infrastructures critiques américaines et mener des opérations offensives pour neutraliser les capacités adverses. Depuis la première administration Trump (2017-2021), le Cybercommand avait adopté une doctrine dite de « défense avancée », qui consistait à engager les cybercombattants américains dans des opérations préventives contre les menaces russes. Cette approche, mise en œuvre sous la direction du général Paul Nakasone, visait à perturber les groupes de hackers russes avant qu’ils ne puissent lancer des attaques majeures contre les États-Unis et leurs alliés.

La doctrine de « défense avancée » avait notamment permis de cibler les infrastructures numériques utilisées par les cybercriminels russes, en particulier les serveurs hébergeant des malwares, les plateformes de communication utilisées par les hackers, et les centres de commande des groupes parrainés par le renseignement russe. Des opérations de ce type ont été menées contre le groupe Sandworm, responsable d’attaques en Ukraine, ou encore contre APT29, un groupe affilié au SVR, le service de renseignement extérieur russe.

Un changement de cap radical en faveur de Moscou

Le revirement opéré par l’administration Trump, en suspendant ces opérations contre la Russie, marque une rupture profonde avec cette approche offensive. Selon plusieurs sources au sein du Pentagone, cette décision a pris de court de nombreux responsables militaires et spécialistes du renseignement, qui considèrent que geler les cyberopérations offensives revient à offrir à Moscou un avantage stratégique majeur.

De nombreux experts voient dans cette décision un nouveau geste de rapprochement de Washington avec Moscou, dans un contexte où l’administration Trump cherche à renverser ses alliances sur la scène internationale et joue ouvertement la carte du Kremlin. Cette suspension des cyberopérations pourrait être un élément de négociation avec la Russie dans le cadre de discussions sur l’Ukraine ou d’autres dossiers géopolitiques.

Donald Trump a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de réorienter la politique étrangère américaine en se détachant des priorités sécuritaires héritées des administrations précédentes. Dès son premier mandat, il avait qualifié les cyberattaques russes de « hoax » (fausse information), et avait cherché à minimiser l’implication de Moscou dans l’ingérence électorale de 2016. Son deuxième mandat semble confirmer cette ligne de conduite, avec des décisions qui tendent à réduire la confrontation directe avec la Russie sur le terrain cybernétique.

Certaines sources avancent également l’idée que le gel des cyberopérations américaines pourrait servir de monnaie d’échange dans des négociations secrètes entre Washington et Moscou. La Russie pourrait, par exemple, chercher à obtenir un relâchement des sanctions économiques américaines en échange d’une désescalade dans le cyberespace.

Des conséquences ravageuses sur la scène internationale

Ce revirement américain dans la lutte contre les cybermenaces russes ne concerne pas uniquement la sécurité intérieure des États-Unis. Il reflète une révolution plus large des alliances et des rapports de force internationaux. En s’éloignant de la doctrine de « défense vers l’avant » qui avait été instaurée lors du premier mandat de Trump, Washington semble désormais privilégier une connivence avec Moscou, au détriment de ses alliés européens et ukrainiens.

Ce réalignement stratégique est particulièrement visible dans le contexte de la guerre en Ukraine. Alors que les cyberattaques russes contre Kiev se multiplient, les États-Unis réduisent leur soutien à la cybersécurité ukrainienne, compliquant la défense du pays contre les intrusions numériques russes. Parallèlement, des accusations de corruption et de détournement de fonds dans le financement des infrastructures cybernétiques ukrainiennes ont émergé, donnant à l’administration Trump un prétexte pour justifier ces coupes budgétaires.

L’administration Trump, par le bras armé d’Elon Musk, a récemment gelé les financements de l’USAID dédiés à la cybersécurité ukrainienne, mettant en péril un écosystème vital qui aidait à protéger Kiev contre les cyberattaques russes. L’Ukraine dépendait en grande partie de ces fonds pour renforcer ses réseaux de communication, sécuriser ses bases de données gouvernementales et maintenir en état de fonctionnement ses systèmes énergétiques.

Si les États-Unis continuent de désengager leur soutien à la cybersécurité ukrainienne, cela pourrait rendre l’Ukraine plus vulnérable aux cyberattaques russes, en particulier sur les infrastructures militaires et énergétiques. Elle compromet les efforts des alliés occidentaux, qui devront combler le vide laissé par Washington et elle encourage la Russie à intensifier ses attaques, en voyant ce retrait américain comme une invitation à accélérer leur plan d’expansion.

Les experts rappellent cependant que les cyberattaques russes ne sont pas seulement dirigées contre l’Ukraine, mais touchent également l’ensemble du monde occidental. De ce fait, affaiblir la coopération en matière de cybersécurité avec l’Ukraine revient à exposer davantage les infrastructures américaines et européennes aux menaces russes.

Comme le soulignent plusieurs spécialistes, la Russie n’a jamais cessé d’exploiter le cyberespace comme un outil de déstabilisation, et relâcher la vigilance à son égard pourrait avoir des conséquences désastreuses. Ce recul stratégique ne se limite pas à une simple pause dans les opérations de cybersécurité ; il modifie l’équilibre des forces numériques et expose des infrastructures essentielles à des attaques qui pourraient entraîner des répercussions économiques, politiques et militaires majeures.

Historiquement, les actions offensives du Cybercommand américain (USCYBERCOM) ont contribué à limiter les dégâts causés par les cybercriminels et les services de renseignement russes. Par des actions de perturbation et de neutralisation préventive, les États-Unis ont pu, par exemple, démanteler des réseaux de serveurs utilisés pour des campagnes de désinformation ou des attaques par ransomware.

Si ces opérations sont suspendues ou réduites, les hackers russes auront les mains libres pour intensifier leurs activités, avec un risque accru d’attaques contre les infrastructures critiques occidentales. Sans une surveillance et une réponse actives de la part des agences de cybersécurité occidentales, ces groupes pourront développer et déployer des attaques plus sophistiquées, causant des dommages économiques et stratégiques sans précédent.

Enfin, le cyberespace est un champ de bataille stratégique où les infrastructures critiques (réseaux énergétiques, systèmes financiers, hôpitaux, transports) sont des cibles de premier ordre pour les cyberattaques. Un relâchement des efforts pour contrer la menace russe pourrait exposer les systèmes vitaux à des attaques destructrices.

Un pari risqué pour la sécurité globale en forme de haute trahison

Relâcher la vigilance face aux cybermenaces russes est un pari risqué dont les conséquences pourraient être dramatiques à court et long terme. Loin de favoriser une stabilisation des relations internationales, ce désengagement pourrait encourager la Russie à intensifier ses cyberattaques et exposer les États-Unis et leurs alliés à des menaces accrues. La cybersécurité n’est pas un domaine où l’inaction est une option. Un simple relâchement de la vigilance peut avoir des effets en cascade : une attaque réussie contre une infrastructure critique, une fuite massive de données sensibles ou une cyber-ingérence dans un processus électoral peuvent avoir des conséquences économiques, politiques et sociétales dévastatrices.

Face à une menace aussi sophistiquée et persistante que celle de la Russie, les États-Unis et leurs alliés ne peuvent pas se permettre de baisser la garde. La question qui demeure est de savoir si ce revirement de l’administration Trump est une erreur stratégique passagère ou un retournement d’alliance où les alliés d’hier deviennent des ennemis, retournement que l’Histoire pourrait juger comme acte de haute trahison.