LFI, un danger grave et imminent pour la République ?

Tribune libre : Cet article est une contribution libre et reflète uniquement l’opinion de son auteur. Il n’engage en rien la responsabilité de la rédaction, qui offre cet espace d’expression dans un souci de pluralisme et de libre échange des idées.

La France Insoumise (LFI) se retrouve une nouvelle fois au cœur de controverses liées à l’antisémitisme, soulevant des inquiétudes croissantes quant à son positionnement politique et son impact sur la cohésion nationale. Entre déclarations polémiques, refus de condamner certaines violences et utilisation de symboles rappelant des caricatures antisémites, le parti de Jean-Luc Mélenchon est accusé d’encourager un climat délétère. Face à la montée de l’antisémitisme en France, il est essentiel de questionner ces dérives et d’interpeller les responsables politiques sur leurs responsabilités républicaines.



La France Insoumise est une nouvelle fois au centre de controverses liées à l’antisémitisme. Ces incidents, loin d’être isolés, révèlent une tendance inquiétante qui menace non seulement la crédibilité de ce parti, mais aussi la cohésion sociale de notre pays.

LFI est désormais un danger grave et imminent pour la République, en raison de ses dérives antisémites répétées et de son incapacité à avoir une attitude républicaine.

Le dernier événement est particulièrement choquant. La publication de cette affiche ciblant Cyril Hanouna ne peut nier son caractère antisémite. Cette affiche utilise des traits accentués rappelant les caricatures nazies. Bien que LFI ait retiré l’affiche après une vague de critiques, cet incident illustre une dérive flagrante vers les symboles historiques de l’antisémitisme. Cette affiche n’est pas un simple malentendu ; elle reflète une culture politique qui tolère ou encourage des discours haineux.

Mais les dérives antisémites de LFI ne sont pas nouvelles. Jean-Luc Mélenchon s’est illustré en 2020 par des déclarations inadmissibles et dont le caractère antisémite est flagrant. Il avait en effet déclaré que Jésus a été crucifié par « ses propres compatriotes », reprenant ainsi l’accusation de déicide contre les Juifs que l’Église catholique et l’extrême-droite ont toujours porté à travers l’histoire. De plus, sa réticence à participer à des marches contre l’antisémitisme, sous prétexte que le Rassemblement National y était présent, a été ne peut être perçu que comme une défiance envers les citoyens juifs.

Mais LFI va encore plus loin en refusant de condamner clairement les actes odieux du 7 octobre et en considérant le Hamas comme un mouvement terroriste. Avec une telle position, LFI ne fait plus seulement preuve d’antisémitisme, mais d’apologie du terrorisme. Danièle Obono et Rima Hassan se sont tristement illustrées dans cette haine anti-juive. Leur attitude est d’autant plus grave, préoccupante et irresponsable dans un contexte où l’antisémitisme est en recrudescence en France.

Les chiffres alarmants montrent que 46 % des Français adhèrent à plus de six préjugés antijuifs, contre 37 % en 2020. Cette montée de l’antisémitisme est alimentée par un climat politique où certains partis comme LFI légitiment indirectement ces violences par leur rhétorique ou leurs positions ambivalentes sur Israël et les communautés juives.

L’antisémitisme a une triste histoire en France, marquée par des événements comme la rafle du Vél d’Hiv et l’affaire Dreyfus. Ces épisodes sombres nous obligent à nous demander comment LFI aurait réagi face à ces défis historiques. Aurait-il soutenu Dreyfus contre les préjugés antisémites ? Aurait-il condamné la collaboration française avec les nazis lors de la rafle du Vél d’Hiv ?

Les réactions actuelles du parti face aux accusations d’antisémitisme laissent planer le doute. L’antisémitisme, sous toutes ses formes, est une menace pour la cohésion et la justice sociale. Les dérives antisémites de LFI, illustrées par les récentes affiches publiées, montrent à quel point il est essentiel de rester vigilant et de dénoncer toute forme de discrimination.

La France Insoumise n’est plus simplement un parti controversé. Il est devenu un danger grave et imminent pour la République. Ses dérives antisémites répétées sapent les fondements mêmes du pacte républicain basé sur l’égalité et le respect mutuel.

En proférant ces discours nauséabonds, LFI joue avec le feu dans un pays marqué par une histoire tragique avec l’antisémitisme. Il est impératif que tous les citoyens attachés aux valeurs républicaines se mobilisent pour dénoncer ces dérives et empêcher qu’elles ne gangrènent davantage notre société. La lutte contre l’antisémitisme ne peut être sacrifiée sur l’autel des calculs électoraux ou des idéologies radicales.

La République française doit rester vigilante face à ceux qui menacent ses principes fondamentaux.

Samuel Mayol, Maître de conférences HDR – Directeur du LaRA ICD – Prix national de la laïcité 2015

Auteur de : « Laïcité, la République jusqu’au bout », « Fraternités fracturées », « Les extrémistes à l’assaut de la République », « Antisémitisme : la République en danger », aux éditions L’Harmattan.