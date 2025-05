Alors que la proposition de loi visant à encadrer la fast fashion arrive au Sénat, les Amis de la Terre et l’Observatoire des multinationales lancent une alerte : des activités de lobbying menées par Shein et des personnalités politiques seraient entachées d’opacité. Le texte législatif, déjà vidé de sa substance, cristallise les tensions autour des intérêts industriels, de l’écologie et de la régulation démocratique.

Adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en mars 2024, la proposition de loi « visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile » — communément appelée « loi fast fashion » — était porteuse d’un message fort : enrayer la surproduction textile et responsabiliser les géants du secteur. Parmi ses mesures phares figuraient l’instauration d’un bonus-malus écologique, la transparence accrue sur les impacts environnementaux et l’interdiction totale de la publicité pour la fast fashion.

Mais lors de son passage devant la commission du Sénat en mars 2025, le texte a été largement édulcoré. La suppression des leviers les plus contraignants laisse planer le doute sur la capacité de la loi à encadrer réellement les pratiques des mastodontes de l’ultra-mode jetable.

Un secteur sous influence : le lobbying agressif de Shein

Dans ce contexte, le signalement adressé à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) par Les Amis de la Terre France et l’Observatoire des multinationales met en lumière le rôle central du lobbying dans l’érosion du projet de loi. Ce signalement vise directement Shein, leader mondial de la fast fashion, ainsi que sa maison mère Roadget Business, des cabinets comme PLEAD et Villanelle Conseil, mais aussi plusieurs personnalités politiques — dont Christophe Castaner, ancien ministre, aujourd’hui conseiller pour Shein.

Selon les ONG, Shein n’aurait pas respecté ses obligations de transparence dans ses activités de représentation d’intérêts, notamment en ne détaillant pas les dépenses engagées pour ses campagnes de lobbying. Le rôle de Christophe Castaner, recruté via sa société de conseil Villanelle Conseil, soulève particulièrement l’alerte. Ce dernier s’est exprimé publiquement contre la loi, sans que sa mission de conseil ne soit clairement documentée auprès de la HATVP.

Les dérives du lobbying post-mandat : une démocratie sous influence ?

Le cas de Christophe Castaner, visé par le signalement à la HATVP, illustre une dérive préoccupante de la vie politique française : la porosité croissante entre sphère publique et intérêts privés. Ancien ministre de l’Intérieur, Castaner a fondé sa société de conseil Villanelle Conseil après son départ du gouvernement. À travers cette structure, il a été recruté par Shein en 2024 pour défendre ses intérêts au sein des cercles de pouvoir français. Or cette activité de représentation d’intérêts n’a été que partiellement — voire pas du tout — déclarée de manière transparente, ni par Shein, ni par Villanelle Conseil, en violation présumée des obligations de déclaration imposées par la HATVP.

Cette reconversion politique rapide et opaque n’est pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans un phénomène plus large de « pantouflage inversé », où des responsables publics exploitent leur réseau et leur capital politique au profit d’entreprises qui cherchent à influencer la loi, contourner des normes ou atténuer l’impact de régulations à venir. Ce glissement du rôle de serviteur de l’intérêt général à celui de représentant d’intérêts privés met à mal l’éthique de la vie publique et alimente la défiance citoyenne envers les institutions.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

L’ouvrage Mode jetable consacre plusieurs pages à cette forme de lobbying discret mais extrêmement efficace. Philippe Gendreau y décrit comment les grandes entreprises de la fast fashion recrutent d’anciens hauts fonctionnaires, ministres ou diplomates non pas pour leur expertise sectorielle — souvent inexistante — mais pour leur capacité à ouvrir les bonnes portes, à influer sur le ton d’un rapport parlementaire, à orienter un amendement, ou à ralentir un calendrier législatif. La nomination de personnalités comme Bernard Spitz, Nicole Guedj ou Castaner au comité consultatif RSE de Shein relève de cette logique stratégique : donner un vernis éthique à une entreprise contestée, tout en construisant un réseau d’influence au cœur des institutions.

Selon Olivier Petitjean de l’Observatoire des multinationales, « ces affaires illustrent les failles du système actuel de régulation du lobbying en France. La reconversion d’ex-ministres en lobbyistes pose un véritable problème démocratique. »

Ces mécanismes soulignent les limites du dispositif actuel de régulation du lobbying en France. Les obligations de transparence restent largement auto-déclaratives, les contrôles sont rares, et les sanctions quasi inexistantes. Dans les faits, la frontière entre conseil stratégique, plaidoyer économique et influence politique reste floue, permettant à des cabinets comme PLEAD ou Villanelle Conseil de fonctionner dans une zone grise juridique. Cette situation est d’autant plus problématique lorsqu’elle affecte l’élaboration de lois cruciales pour la transition écologique et la justice sociale, comme la loi fast fashion.

Pour préserver la démocratie des pressions indues, plusieurs leviers doivent être activés : élargissement du champ de compétences de la HATVP, renforcement des obligations de transparence financière, interdiction temporaire d’activités de conseil pour les anciens ministres dans des secteurs qu’ils ont régulés, et publication systématique des rendez-vous entre représentants d’intérêts et responsables publics. Sans ces garde-fous, le risque est grand de voir des textes essentiels vidés de leur substance non pas par le débat démocratique, mais par le pouvoir silencieux de l’influence privée.

Fast fashion : un fléau environnemental et social massif

Le débat autour de cette loi n’est pas anecdotique : il touche à un secteur dont les impacts sont colossaux. Derrière ses vitrines virtuelles alléchantes et ses vêtements à quelques euros, la fast fashion cache un système dont les conséquences environnementales, sociales et économiques sont d’une ampleur dévastatrice. Ce modèle, fondé sur la production massive, la rotation accélérée des collections et des prix cassés, a profondément transformé l’industrie textile mondiale en l’espace de deux décennies.

Aujourd’hui, la fast fashion représente environ 20 % du marché mondial de l’habillement, un chiffre en constante progression depuis les années 2000. Des entreprises comme Shein, Zara, Temu ou Boohoo renouvellent leurs offres chaque semaine, voire chaque jour, contre deux à quatre collections annuelles dans le modèle traditionnel. Cette accélération folle engendre une surproduction chronique : on estime qu’environ 100 milliards de vêtements sont fabriqués chaque année dans le monde, soit près de 13 pièces par être humain, avec une durée de vie moyenne de quelques utilisations seulement.

Les impacts environnementaux de cette course à la quantité sont multiples. L’industrie textile est responsable de près de 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, plus que les vols internationaux et le transport maritime combinés. Elle consomme 93 milliards de mètres cubes d’eau par an et génère environ 20 % de la pollution mondiale des eaux industrielles, en raison des teintures chimiques et du traitement des textiles synthétiques. À cela s’ajoute la prolifération des microplastiques, issus des fibres comme le polyester, qui finissent dans les océans, les poissons… et les organismes humains.

Mais le désastre est aussi social. La majorité des vêtements à bas coût sont produits dans des usines d’Asie du Sud et du Sud-Est — Bangladesh, Chine, Inde, Vietnam — où les ouvriers, souvent des femmes et parfois des enfants, travaillent dans des conditions indignes : horaires excessifs, salaires inférieurs au seuil de pauvreté, exposition à des substances toxiques, absence de droits syndicaux. Le Rana Plaza, dont l’effondrement en 2013 a causé la mort de plus de 1 100 ouvriers, n’a pas suffi à provoquer un réel sursaut global dans la chaîne de production.

En fin de chaîne, la fast fashion produit des montagnes de déchets textiles. En France, environ 700 000 tonnes de vêtements sont mises sur le marché chaque année, mais seuls 35 % sont collectés pour être réutilisés ou recyclés. Le reste finit en incinération, en décharge, ou exporté — souvent illégalement — vers des pays africains comme le Ghana ou le Kenya, où ces rebuts saturent les marchés de seconde main et polluent les sols.

Comme le rappelle Philippe Gendreau dans Mode jetable, ce système repose sur l’obsolescence programmée du vêtement : non pas technique, mais esthétique et psychologique. Le vêtement devient un produit jetable, vidé de sa valeur matérielle, culturelle ou artisanale. La fast fashion, par son accessibilité artificielle, crée une illusion de liberté de consommation, tout en capturant l’attention et la créativité dans un cycle compulsif d’achat et d’abandon.

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement

Ce modèle économique ne peut être réformé à la marge : il repose sur des mécanismes structurels — opacité des chaînes d’approvisionnement, optimisation fiscale, marketing algorithmique — qui le rendent résistant aux changements volontaires. D’où l’importance d’une intervention législative ambitieuse, soutenue par une mobilisation citoyenne forte et une vigilance continue sur les pratiques des entreprises.

“Mode jetable” : un ouvrage de référence pour comprendre les dérives systémiques du secteur

Publié le 11 avril 2025 aux éditions Écosociété, Mode jetable de Philippe Gendreau (1) s’impose comme une lecture incontournable pour quiconque s’intéresse aux enjeux socio-environnementaux liés à l’industrie textile contemporaine. Journaliste et spécialiste des modèles de consommation, Gendreau signe un essai incisif, à la fois rigoureux dans sa documentation et engagé dans son propos. À travers cet ouvrage, il explore minutieusement les fondements du modèle économique de la fast fashion, ses ressorts psychologiques, ses leviers marketing et ses conséquences mondiales.

L’auteur commence par démonter le mythe d’une mode accessible et créative en s’appuyant sur des enquêtes de terrain et des données chiffrées. Il révèle comment les géants du secteur — Shein, Zara, Temu ou encore Boohoo — orchestrent une surproduction frénétique grâce à des algorithmes, des micro-usines ultra-réactives et des pratiques d’optimisation fiscale. Ces entreprises sortent quotidiennement des milliers de références, encourageant un renouvellement constant du désir d’achat, alimenté par les réseaux sociaux et les collaborations avec des influenceurs.

Mais l’analyse va bien au-delà du constat économique. Mode jetable met en lumière l’impact dramatique de cette industrie sur les travailleurs du Sud global, en particulier les femmes, soumises à des cadences inhumaines pour des salaires dérisoires. Gendreau dénonce un néocolonialisme textile, où les pays occidentaux externalisent à bas coût la fabrication de vêtements qui, à 60 %, seront jetés en moins d’un an. Il pointe également les pollutions massives des rivières, la prolifération de microplastiques dans les océans et l’explosion des déchets textiles dans les pays africains, qui reçoivent nos invendus comme une fausse promesse de réemploi.

Là où Mode jetable rejoint particulièrement l’actualité française, c’est dans sa critique des mécanismes de résistance à la régulation. Gendreau consacre un chapitre entier aux stratégies de lobbying, décrivant comment ces entreprises cultivent un vernis de responsabilité sociétale (RSE), s’entourent de personnalités politiques ou créent de toutes pièces des comités d’éthique, souvent sans réelle indépendance ni expertise. Ce dispositif de communication, habilement orchestré, vise à influencer les politiques publiques, freiner les législations contraignantes, et entretenir une illusion d’engagement durable.

Le cas de Shein — longuement analysé dans le livre — illustre à la perfection cette logique : malgré des dizaines de rapports dénonçant ses abus, l’entreprise multiplie les partenariats médiatiques, les opérations de greenwashing et les recrutements de figures politiques pour asseoir sa légitimité. Cela fait directement écho au signalement adressé à la HATVP et à la position affaiblie de la loi fast fashion devant le Sénat.

Mode jetable apporte une grille de lecture indispensable à la compréhension des enjeux actuels : il ne s’agit pas uniquement de moraliser la consommation de vêtements, mais bien de réformer un système économique structuré autour de l’opacité, de la précarité et de l’impunité environnementale. À la croisée de l’enquête, de l’essai sociopolitique et de la critique culturelle, l’ouvrage de Gendreau nourrit une réflexion urgente sur la transformation du secteur textile — et sur notre responsabilité collective, en tant que consommateurs, citoyens et législateurs.

Vers une riposte politique et citoyenne ?

Face à l’ampleur des dérives révélées par le modèle de la fast fashion, la question n’est plus de savoir s’il faut agir, mais comment et avec quelle ambition. Le signalement adressé à la HATVP est un signal d’alarme démocratique : il ne s’agit pas simplement de réguler un secteur industriel, mais de protéger la capacité de l’État à légiférer librement, sans entraves indues par des intérêts privés opaques. Les organisations comme Les Amis de la Terre et l’Observatoire des multinationales demandent une révision du cadre juridique encadrant le lobbying, notamment en instaurant des obligations plus strictes de transparence, des contrôles renforcés et une période de carence plus longue pour les anciens ministres se reconvertissant dans le conseil aux entreprises.

Mais la riposte ne saurait être exclusivement institutionnelle. Comme le montre avec force Mode jetable, le changement repose aussi sur une mobilisation citoyenne consciente et informée. Cela passe par une transformation de nos comportements d’achat, mais surtout par une pression exercée sur les marques, les plateformes et les responsables politiques pour exiger des pratiques durables, éthiques et traçables. L’enjeu est double : démarchandiser le vêtement, qui ne peut être réduit à une denrée jetable, et réaffirmer le rôle du politique face au pouvoir économique, souvent dérégulé et transnational.

Dans un contexte où le texte de loi initialement ambitieux a été affaibli au fil des tractations parlementaires, il est urgent de remettre au centre du débat public les véritables coûts de la mode à bas prix : des coûts humains, écologiques, sociaux. Le combat contre la fast fashion ne concerne pas seulement les écologistes ou les spécialistes du textile : c’est un combat pour l’intérêt général, pour l’équité économique, pour la dignité des travailleurs et pour la protection des ressources naturelles.

La fenêtre politique ouverte par ce projet de loi ne doit pas se refermer sur des compromis dilués ou des déclarations d’intention creuses. Au contraire, elle doit servir de tremplin pour une régulation structurante, à l’image des propositions formulées dans Mode jetable et soutenue par une opinion publique de plus en plus sensibilisée. Le secteur de la mode, pilier culturel et économique, peut — et doit — devenir un levier de transformation durable. À condition d’avoir le courage de s’attaquer aux fondations mêmes de l’industrie de la jetabilité.

Shein dans le viseur de l’Union européenne : vers une régulation renforcée de la fast fashion en ligne ?

Dans la continuité des critiques croissantes adressées à la fast fashion pour ses dérives environnementales, sociales et commerciales, la plateforme Shein fait aujourd’hui l’objet d’une action coordonnée de l’Union européenne, via un communiqué de presse de Bercy. Grâce aux enquêtes menées par la France, la Belgique, l’Irlande et les Pays-Bas, sous l’impulsion de la Commission européenne, plusieurs pratiques jugées trompeuses ou abusives ont été mises en lumière : faux rabais, pressions commerciales, opacité des conditions de retour, ou encore désinformation environnementale.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large de lutter contre la concurrence déloyale dans le commerce en ligne, à travers un plan d’action piloté par Bercy. L’objectif est clair : protéger les consommateurs européens, garantir l’équité entre les acteurs économiques et soutenir les commerçants locaux soumis à des règles strictes que certaines plateformes internationales contournent.

L’affaire Shein incarne ainsi une réponse ferme aux excès de la fast fashion : non seulement sur le plan écologique et social, mais aussi sur celui de la loyauté commerciale. La régulation accrue de ces géants du e-commerce marque un tournant vers un modèle plus durable, plus transparent, et plus juste – un impératif pour préserver à la fois les consommateurs et l’économie de proximité.

(1) « Mode jetable » de Philippe Gendreau – Editions Ecosociété/Collection Radar, 11 avril 2025