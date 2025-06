Alors que les canicules se multiplient, que les incendies ravagent des territoires et que les pertes humaines liées à la chaleur augmentent dramatiquement, un constat s’impose : l’humanité doit cesser de considérer l’adaptation au changement climatique comme un pis-aller. C’est ce plaidoyer que développent Matthieu Glachant et François Lévêque dans leur ouvrage Survivre à la chaleur – Adaptons-nous (Odile Jacob, 2025). Ce livre, écrit sous forme d’entretien croisé entre deux économistes spécialistes des questions environnementales et industrielles, offre une analyse lucide et pragmatique de l’adaptation, ce levier encore trop sous-estimé face à l’urgence climatique.

L’adaptation n’est pas une alternative à la décarbonation : elle est le seul levier qui permette de répondre dès maintenant aux conséquences du réchauffement. Les auteurs insistent : même si nous arrêtions demain toute émission de gaz à effet de serre, les effets du changement climatique sont déjà en cours et vont se renforcer dans les décennies à venir. L’adaptation répond à l’inévitable : des canicules plus fréquentes et meurtrières, des incendies, des sécheresses, des submersions marines. Elle offre un temps de réaction plus rapide que l’atténuation, qui reste indispensable, mais produit ses effets à un horizon lointain.

Ce message s’appuie sur un constat : les politiques d’atténuation sont lentes, complexes, incertaines dans leurs résultats immédiats, alors que les risques climatiques se matérialisent sous nos yeux.

Atténuation et adaptation : un duo indissociable

Les auteurs prennent soin dès les premières pages de clarifier un point central : l’adaptation ne concurrence pas la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre (atténuation). Bien au contraire, elle est complémentaire et indispensable. Là où l’atténuation agit sur le long terme en cherchant à limiter les causes du réchauffement, l’adaptation permet de répondre immédiatement aux conséquences déjà visibles : vagues de chaleur, incendies, montée des eaux, pénuries hydriques…

Dans ce contexte, l’adaptation se distingue par sa portée locale et son efficacité rapide. Elle ne dépend pas de longues négociations internationales : chaque ville, chaque territoire peut agir en fonction de ses réalités.

Pourquoi l’adaptation est-elle la seule stratégie à même de traiter l’urgence ?

La temporalité des effets : Les auteurs rappellent que le réchauffement déjà engagé se poursuivra pendant des décennies, même si les émissions mondiales baissaient drastiquement. L’adaptation agit sur les conséquences visibles aujourd’hui et demain, alors que l’atténuation vise les causes, avec des effets perceptibles seulement à moyen et long terme.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Une action à échelle locale et immédiate : Contrairement à l’atténuation, qui nécessite une coopération mondiale (et bute sur les lenteurs des négociations internationales), l’adaptation peut être décidée et mise en œuvre au niveau local, par les villes, les régions, les États. Elle répond aux spécificités géographiques : un plan de lutte contre la chaleur urbaine à Paris n’aura rien à voir avec la gestion de la montée des eaux dans le delta du Mékong.

Un retour sur investissement rapide et visible : Les mesures d’adaptation génèrent des bénéfices tangibles à court terme : elles protègent des vies, des infrastructures, des activités économiques. Elles sont politiquement valorisées, car leurs résultats sont perceptibles dans un mandat électoral, contrairement aux effets différés de la décarbonation.

Les solutions : entre efficacité et vigilance

L’ouvrage présente une large palette de solutions, en analysant leurs atouts, mais aussi leurs limites.

En premier, la climatisation, l’exemple ambivalent. Elle peut être salvatrice en cas de canicule (on le voit en Inde ou dans les villes du Golfe). Mais elle peut aggraver la crise climatique si elle repose sur des énergies fossiles, et accentuer les inégalités d’accès. De plus, elle renforce les inégalités : les plus pauvres y ont rarement accès, notamment dans les pays du Sud.

Ensuite, la végétalisation urbaine, les toits blancs, les parcs, les îlots de fraîcheur, les infrastructures (digues, bassins de rétention, systèmes d’irrigation), les réseaux d’alerte, ou encore la gestion intelligente de l’eau sont d’autres pistes, plus durables et souvent plus inclusives.

L’innovation agricole par le choix de cultures plus résistantes, de nouvelles pratiques hydriques,…

De nouveaux systèmes d’alerte, les plans canicule, un urbanisme adapté,…

Chaque solution est évaluée en termes d’efficacité et les auteurs mettent cependant en garde contre les risques de « mal adaptation » : des choix mal pensés peuvent aggraver les problèmes qu’ils prétendent résoudre. Exemple : des digues mal conçues qui déplacent le risque d’inondation vers d’autres zones.

L’inégalité des capacités d’adaptation : un défi central

Les auteurs insistent sur le fait que l’adaptation doit être juste : les populations les plus pauvres sont souvent les plus exposées et les moins équipées pour se protéger.

Les politiques d’adaptation doivent donc cibler non seulement les lieux les plus menacés (zones littorales, grandes métropoles surchauffées), mais surtout les personnes les plus vulnérables.

Les conditions de réussite de l’adaptation

Glachant et Lévêque insistent : l’adaptation ne peut être laissée aux seuls acteurs privés. Une gouvernance forte est indispensable pour coordonner les efforts à l’échelle locale et nationale, fournir une information précise (cartographie des risques, scénarios climatiques locaux), et orienter les financements vers les solutions les plus utiles et les populations les plus vulnérables. Il est donc nécessaire qu’une action publique soit structurée pour planifier, financer et réguler les réponses.

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement

Importance des données précises : cartographie des risques, modélisation des scénarios locaux.

Un financement massif : Les 300 milliards de dollars promis annuellement après la COP 29 sont jugés bien en dessous des besoins réels. « L’adaptation, écrivent-ils, doit être intégrée dans les politiques économiques, sociales et urbaines, et ne plus rester une variable d’ajustement.«

Ils saluent les annonces récentes de financement international (300 milliards de dollars par an prévus après la COP 29), mais estiment ces montants très en deçà des besoins réels, notamment pour les pays du Sud.

Justice climatique : ne pas oublier les plus vulnérables

Les inégalités sont au cœur du propos. L’adaptation ne doit pas seulement protéger les zones les plus exposées (littoraux, villes surchauffées), mais prioritairement les populations les plus fragiles : celles qui ont le moins de moyens pour se prémunir et se reconstruire. Ce ciblage est un impératif d’équité et d’efficacité.

L’adaptation, un impératif d’espoir

L’adaptation est une démonstration de l’ingéniosité humaine. Elle transforme l’urgence en opportunité d’innover, de coopérer et de construire des sociétés plus résilientes. Les auteurs appellent à reconnaître l’adaptation comme un pilier de nos politiques climatiques, à la même hauteur que l’atténuation. C’est le seul moyen de « gagner du temps », de sauver des vies et de préserver nos sociétés face aux chocs climatiques inévitables.

Certaines organisations déplorent que les pouvoirs publics n’anticipent pas assez les politiques et les investissements nécessaires à l’adaptation et ne protègent à ce jour pas les citoyennes et citoyens face aux conséquences du changement climatique. Oxfam révélait ainsi, en juillet 2024, que plus de la moitié des droits humains était menacée en France du fait de l’improvisation des pouvoirs publics en matière d’adaptation et en l’absence de politique globale ambitieuse : au moins 26 des 50 droits fondamentaux inscrits aux articles de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont menacés si l’Union européenne et la France ne se donnent pas les moyens d’adapter les populations aux effets du dérèglement climatique. Cette menace concerne des droits aussi centraux que le droit à la santé, à l’éducation ou encore, le droit à un logement digne. Dans le domaine de la santé par exemple, d’ici à 2100, 5 % des hôpitaux français seront menacés de fermeture du fait de l’inadaptation des infrastructures aux événements climatiques extrêmes.

Autre grief : à l’image de l’ensemble du cadre règlementaire et législatif français, le droit du travail n’est pas pensé pour une France à +4 °C. Aujourd’hui, 36 % des travailleurs français en France sont déjà exposés aux chaleurs extrêmes sur leur lieu de travail. Parmi les professions les plus vulnérables face aux conséquences du changement climatique, on retrouve notamment les travailleurs du bâtiment, les agriculteurs et les personnels soignants.

A ce jour, le code du travail ne propose aucune règle précise en cas de vague de chaleur et ne comporte, par exemple, aucune indication de température maximale au-delà de laquelle il serait interdit de travailler ou qui pourrait justifier de l’exercice du droit de retrait.

Le rapport d’Oxfam montre que l’adaptation à la française est une adaptation non planifiée, en réaction et par à-coup. Les pouvoirs publics attendent que les catastrophes se produisent pour tenter de les réparer. Pourtant, la France s’est dotée depuis 2011 d’un Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), qui vise à présenter des mesures concrètes pour limiter les effets négatifs du dérèglement climatique en France. Mais ce plan est une coquille vide, sans aucune mesure concrète traduisible en actes politiques avec des objectifs atteignables et ambitieux.

Par ailleurs, l’approche des pouvoirs publics est aujourd’hui sectorielle. Il n’existe pas de vision globale de l’adaptation et encore moins d’analyse sociale des politiques publiques envisagées.

L’adaptation est une démonstration de l’ingéniosité humaine. Elle transforme l’urgence en opportunité d’innover, de coopérer et de construire des sociétés plus résilientes.

Survivre à la chaleur – Adaptons-nous offre une feuille de route pour l’action, qui démontre que l’adaptation n’est pas un signe de renoncement, mais au contraire une expression de l’ingéniosité humaine. Elle doit être pensée en synergie avec la décarbonation, et conçue comme un levier d’innovation, de solidarité et de résilience. Les auteurs appellent à reconnaître l’adaptation comme un pilier de nos politiques climatiques, à la même hauteur que l’atténuation. C’est le seul moyen de « gagner du temps », de sauver des vies et de préserver nos sociétés face aux chocs climatiques inévitables.

Image d’en-tête : Getty images