Dans un rapport d’une gravité exceptionnelle intitulé « Manipulation et polarisation de l’opinion : réarmer la démocratie pour sortir du chaos », présenté à la Commission des Affaires Étrangères de l’Assemblée nationale, les auteurs tirent la sonnette d’alarme. Ils décrivent une démocratie assiégée, fragilisée par des campagnes massives de désinformation, des manipulations orchestrées à grande échelle et une polarisation inédite de l’opinion publique. Loin de se limiter à un constat, ce rapport exhorte à un sursaut collectif : sans réaction rapide et déterminée, c’est la survie même de nos institutions démocratiques qui est en jeu. À l’heure des fake news et des vérités alternatives, un sursaut s’impose pour sauver la démocratie de l’effondrement.

Le 4 juin dernier, Bruno Fuchs, Gilles Babinet, Laurent Guimier et Vincent Champain ont présenté à la Commission des Affaires Étrangères de l’Assemblée nationale un rapport, intitulé Manipulation et polarisation de l’opinion : réarmer la démocratie pour sortir du chaos, produit par l’Observatoire du Long terme.

Le développement du numérique a profondément transformé notre rapport à l’expression et à l’information, en multipliant les moyens mis à la disposition de chacun pour s’exprimer et diffuser des messages, qu’il s’agisse de textes, d’images ou de sons. Cette extension inédite des possibilités offertes à la liberté d’expression représente un véritable progrès démocratique. Pourtant, ces avancées, démultipliées par les progrès rapides de l’intelligence artificielle, s’accompagnent aussi de perturbations majeures dans le fonctionnement de l’espace public. Certaines de ces dérives sont le produit des algorithmes, conçus pour maximiser l’audience des plateformes, d’autres relèvent des actions délibérées d’« ingénieurs du chaos » aux intentions malveillantes, tandis que d’autres encore découlent de notre difficulté collective à adapter nos comportements et notre vigilance à un rythme technologique toujours plus rapide.

Dans ce contexte, le rapport s’est attaché à examiner ces enjeux sous trois angles complémentaires. Il s’est d’abord agi de comprendre les causes profondes des dérèglements observés, en distinguant ce qui relève de difficultés temporaires — le temps d’adapter nos usages et nos régulations aux nouveaux modes de production et de diffusion de l’information — de ce qui constitue des défis structurels, et qui exige des réponses inédites. Il s’est ensuite agi de formuler des propositions d’action capables de préserver un équilibre juste entre la liberté d’expression, l’innovation et la nécessaire lutte contre les abus, tout en dotant nos sociétés d’outils réellement efficaces face à des technologies en perpétuelle mutation et à des menaces souvent diffuses ou extérieures à nos frontières.

Enfin, ce rapport souhaite rappeler un point essentiel : le numérique reste un formidable levier pour la liberté d’expression et d’information. Si les abus qu’il engendre doivent être encadrés, il ne faut jamais perdre de vue les immenses bénéfices qu’apporte la numérisation du débat public. Bien employé, cet espace numérique peut renforcer la vitalité démocratique et accroître la résilience de nos sociétés face aux attaques qui les menacent.

La liberté d’expression dans la tornade numérique

Les médias de journalisme dotés d’un code de déontologie (MJD), longtemps garants du tri et de la validation des informations diffusées dans l’espace public, ont perdu une part essentielle de leur rôle structurant. Désormais, ils voient leur influence et leurs ressources publicitaires grignotées par des « quasi-médias » qui échappent à toute régulation et à toute règle éthique. Parallèlement, les grandes plateformes numériques, à travers des algorithmes conçus bien souvent à l’étranger, contrôlent une part croissante des discussions entre citoyens. Ces outils poursuivent un objectif commercial qui peut sembler rationnel du point de vue des plateformes, mais dont les effets sur la qualité du débat démocratique et sur la possibilité de faire émerger des consensus sont profondément délétères. Ces algorithmes accentuent également les inégalités, en permettant à ceux qui en ont les moyens financiers de mettre en avant certains sujets, ou au contraire d’en invisibiliser d’autres.

L’un des premiers effets négatifs de cette situation est la diffusion massive de fausses informations. Bien sûr, la circulation de rumeurs et de mensonges n’est pas née avec internet : elle accompagne l’humanité depuis ses origines. Mais le numérique a changé la donne, en offrant aux fake news un potentiel de viralité inédit, en rendant leur réfutation plus difficile et en donnant un pouvoir disproportionné à ceux qui possèdent les ressources, humaines ou financières, pour les exploiter à leur profit. La dimension extraterritoriale de ces manœuvres complique encore l’application de nos règles nationales, qui avaient été conçues pour un monde d’avant internet.

Un second effet préoccupant réside dans les biais introduits dans la diffusion des contenus. Si la liberté d’expression est théoriquement assurée, elle devient illusoire lorsque certains messages bénéficient d’une exposition massive, tandis que d’autres sont noyés dans la masse et privés de toute visibilité. Les plateformes orientent cette diffusion en fonction de leurs propres intérêts ou de ceux de leurs clients. Ces biais peuvent être si puissants qu’ils finissent par étouffer la parole des citoyens réels, submergée sous un flot de messages artificiels, générés par des robots. Cette logique contribue à amplifier sélectivement des contenus agressifs ou choquants, qui dégradent le moral de certains groupes, notamment chez les plus jeunes, et participent à la polarisation de la société. Le rapport fournit d’ailleurs un outil (un simulateur accessible en annexe) qui permet de mesurer l’impact de simples modifications dans les algorithmes sur la dynamique des débats en ligne.

Le troisième effet délétère identifié est ce que l’on pourrait appeler « l’anthropobotisme » : la diffusion de messages portés par des robots, mais qui laissent croire à une origine humaine. Les lois conçues pour protéger l’expression des personnes physiques sont ainsi détournées au profit d’entités artificielles qui reproduisent et amplifient certains discours au service d’intérêts particuliers.

Une opinion publique sous influence à grande échelle

Si certains des phénomènes décrits — comme les rumeurs ou le mensonge en politique — précèdent de loin l’ère numérique, d’autres sont entièrement nouveaux et nécessitent des réponses inédites. Certes, on peut espérer que l’espace public évolue, comme il l’a fait par le passé à l’occasion des grandes révolutions médiatiques, qu’il s’agisse de la presse écrite, de la radio ou de la télévision. Mais la capacité à produire de la désinformation à une échelle industrielle, à faire passer des robots pour des personnes réelles ou à cibler des individus précis en les noyant sous un déluge de fausses informations, sont des réalités sans précédent. L’exemple des contenus liés au Covid est édifiant : 4 % des profils sur Facebook ont concentré à eux seuls 80 % des publications identifiées comme de la désinformation.

Ces opérations s’appuient sur des dispositifs de plus en plus structurés, combinant intelligence artificielle, techniques de marketing numérique, sites imitant des médias reconnus et réseaux de robots. Leurs commanditaires sont souvent difficiles à identifier. Les prestataires impliqués sont nombreux et variés : sociétés spécialisées en communication digitale, ateliers clandestins localisés dans des pays à bas coûts, influenceurs, particuliers partageant sans vérifier. Ce maillage complexe brouille les pistes et rend la riposte encore plus difficile à organiser.

Ce qui est nouveau à l’ère du numérique tient à trois éléments : la capacité d’amplification décuplée (on peut réunir des milliers voire des millions de personnes de pays différents), un coût de diffusion très faible et les difficultés d’identification de la source d’opinion et de l’identité des membres. Les têtes d’affiches sont identifiables mais peuvent être des robots, les militants ne le sont pas aussi facilement, notamment quand ils masquent leur affiliation, et peuvent être largement virtuels. Certaines escroqueries en ligne sont ainsi basées sur le principe d’entourer la future victime de dizaines d’autres participants, évidemment tous enthousiastes pour la solution présentée.

Ces trois éléments peuvent permettre la mise en scène fallacieuse d’un mouvement d’opinion : la campagne électorale de la présidentielle 2022 en a donné quelques exemples, avec des hashtags #lesprofsavecZemmour (ou équivalents) qui étaient poussés artificiellement par des militants cherchant à apparaître comme des individus isolés pour apparaître dans la rubrique « Ce qui se passe » de Twitter ou d’autres plateformes. Dans l’absolu, une telle pratique s’apparente à ce qu’en droit financier on

appelle une « action de concert » : agir ensemble est acceptable mais cacher cette coalition afin de faire passer pour un mouvement populaire ce qui n’est que l’expression d’un groupe pose problème.

Sauf cas extrêmes, on ne trouve toutefois rien qui ne sorte vraiment des clous de la légalité, ou qu’une réponse citoyenne ou partisane ne puisse contrer.

Un paysage informationnel contaminé par le mensonge

« Nous vivons dans un monde où la vérité a cessé d’être un référentiel commun, remplacée par une infinité de vérités alternatives qui divisent, opposent et désarment nos sociétés », avertit Nicolas Bordas dans un article publié sur LinkedIn ce 23 juin (« Et si les “Checked News” étaient le seul antidote aux “Fake News” ? »).

Le rapport de l’Observatoire du Long Terme s’inscrit dans cette alerte. Il met en lumière une contamination massive de l’espace public par des informations erronées, manipulées ou délibérément mensongères. Selon ses données, près des trois quarts des contenus politiques les plus partagés sur les réseaux sociaux en période électorale comporteraient des éléments inexacts ou des contre-vérités. Ce tsunami de désinformation trouble le jugement des citoyens : un sur deux affirme désormais ne plus savoir distinguer une source digne de confiance d’une source douteuse.

Au fil des années, cette crise de l’information a été aggravée par la montée en puissance de campagnes de désinformation organisées, souvent pilotées depuis l’étranger. En cinq ans, leur volume aurait doublé, avec une intensité particulière lors des moments clés de la vie démocratique : élections, référendums, crises sociales. Ces actions concertées ont un objectif clair : fissurer la cohésion sociale, attiser les tensions et délégitimer les institutions démocratiques.

Une polarisation orchestrée pour diviser et affaiblir

Le rapport souligne que la polarisation de l’opinion publique n’est pas le simple produit de débats d’idées ou de divergences naturelles. Elle est aujourd’hui méthodiquement attisée par des acteurs qui ont fait du chaos informationnel une arme. Les plateformes numériques sont devenues des champs de bataille où des armées de bots et des fermes à trolls propagent des messages clivants. Les algorithmes, quant à eux, amplifient mécaniquement les contenus les plus émotionnels et les plus polarisants, souvent au détriment des analyses sérieuses ou des informations factuelles.

Le numérique reconfigure radicalement l’idée d’un « citoyen qui s’exprime » : nous sommes entrés dans une nouvelle étape de ce que le spécialiste de philosophie politique

Bernard Manin, disparu en 2024, avait appelé la « démocratie du public ». Il désignait ainsi une variante contemporaine du régime représentatif, succédant au régime des notables du XIXe siècle et à la démocratie de partis qui a dominé les deux premiers tiers du XXe siècle. La démocratie du public est caractérisée par l’intégration au jeu politique des médias et des sondages. Le corps politique (les citoyens) se transforme alors en une entité nouvelle, le public, qui, par son vote notamment, « réagit

aux termes qui lui sont proposés et exposés sur la scène publique ». « Les électeurs, écrit Manin, « semblent répondre aux termes du choix offert par les hommes politiques, plutôt qu’exprimer leur identité sociale ou culturelle (2) ». Les représentants, de leur côté, sont amenés à « rechercher constamment les différences sur lesquelles ils pourraient s’appuyer », et à identifier les clivages les plus performants électoralement, d’où le recours croissant aux sondages d’opinion. Ils cherchent également à mettre en scène une image. Les réseaux sociaux ont poussé un cran plus loin cette tendance de la démocratie contemporaine à proposer un spectacle simplifié du dissensus. La culture du « clash », qui a fait son apparition sur certains médias (Twitter puis X en particulier), finit par s’installer à l’assemblée où l’anathème domine, la diabolisation de l’adversaire est quotidienne. Des formes de sectarisme se sont développées au sein du monde politique, et le phénomène tend à se renforcer. Il a même été mesuré par des chercheurs (3). Une hausse des émotions qui est dominée par la colère et constitue 75 % des discours émotionnels chez LFI et le RN. Le dissensus quitte ainsi sa forme idéale de l’échange d’arguments – la politique comme civilisation des conflits – pour tourner à la vocifération et à l’anathème. Croyances et émotions ne dialoguent pas, elles se heurtent, s’entrechoquent, se durcissent. L’idée même de discussion s’évanouit dans ce qui n’est plus qu’une dispute, attisée par l’usage des réseaux sociaux qui sont le public cible de ces expressions indignées. L’évolution du personnel politique contribue à la crispation des opinions au sein de la société, mais elle en est aussi la traduction. Nous avons collectivement un problème de discussion civique. »

« Le web 2.0, avec l’avènement des grandes plateformes sociales, est l’un de facteurs principaux de cette évolution de la « démocratie du public ». Et pour cause : ce « public » a changé, car les citoyens, dotés de nouveaux pouvoirs, ont changé de rôle. »

Cette instrumentalisation de la colère et des peurs fragilise les sociétés de l’intérieur. Les contenus manipulés ciblent des groupes précis, exploitent les failles identitaires, sociales ou religieuses et créent des fausses polémiques qui divisent toujours davantage. Le débat public, dévoyé, n’est plus qu’un théâtre d’affrontements stériles où la vérité peine à se faire entendre.

Les 12 antivax de Facebook Douze utilisateurs, certains sans aucune notoriété, étaient à l’origine de 73 % des contenus antivaccins en anglais diffusés sur Facebook entre février et mars 2021, selon un rapport de l’organisation américano-britannique Center for Countering Digital Hate (4). Ce groupe est aussi responsable de 65 % des contenus antivaccins diffusés sur Instagram et sur Twitter.

L’analyse des contenus antivaccins publié sur Facebook (plus de 689 000 impressions) au cours des deux derniers mois montre que 73 % de ce contenu provient de membres des douze principaux antivaccins en ligne. Cette analyse est basée sur un échantillon représentatif de 483 contenus antivaccins ayant circulé dans des groupes antivax sur Facebook.

Confronté à ces révélations et à celles de la lanceuse d’alerte Frances Haugen, Facebook a mené sa propre analyse interne pour comprendre la propagation des contenus antivaccins sur sa plateforme. Selon ces rapports, les data scientists de Facebook ont découvert que 10 segments de population sur 638 ont reçu 50 % de tous les contenus antivaccins. Facebook a également constaté que dans le segment de population contenant le plus d’hésitations à la vaccination, 111 utilisateurs individuels ont contribué à eux seuls à la moitié de l’ensemble du contenu exprimant et valorisant une hésitation à la vaccination (5).

L’analyse de plus de 120 000 tweets antivaccins recueillis sur deux derniers mois montre que quelque 17 % d’entre eux font référence aux douze principaux antivax en ligne. Cette analyse est basée sur un échantillon représentatif de 123 494 tweets antivaccins identifiés par l’analyse de leur contenu textuel.

Réarmer la démocratie : un antidote encore à construire

Face à ce constat alarmant, le rapport plaide pour une riposte d’ampleur qui doit mobiliser l’ensemble des forces démocratiques. L’Observatoire du Long Terme insiste sur la nécessité d’inventer un nouveau standard d’information certifiée, un véritable label de fiabilité immédiatement identifiable par le grand public. L’idée est de permettre à chaque citoyen de repérer en un clin d’œil ce qui relève d’une information vérifiée et ce qui pourrait être de la manipulation.

Le rapport propose également la création d’une autorité indépendante chargée de certifier les informations qui circulent dans l’espace public et de veiller au respect des règles par les grandes plateformes numériques. Ces dernières devraient être tenues de signaler clairement les contenus vérifiés, de freiner la diffusion des contenus douteux et de collaborer étroitement avec les autorités pour identifier et neutraliser les réseaux de désinformation. Enfin, l’Observatoire appelle à un effort massif en matière d’éducation : il s’agirait de développer dès le plus jeune âge l’esprit critique et la capacité à identifier les mécanismes de manipulation, afin de bâtir une société plus résiliente face aux dérives informationnelles.

Ce que ce rapport apporte au débat

Une analyse d’un grand nombre d’études de cas dans lesquels une interférence étrangère a été avérée, qui prend un point de vue de long terme pour séparer les « défauts de jeunesse » des enjeux plus structurels ;

Un rapport qui traite de plusieurs sujets actuellement en débat : les ingérences étrangères, les effets indésirables (notamment sur les jeunes), la souveraineté et les risques liés à la « confiscation du débat public » et les régulations, notamment l’application du DSA ou le futur « Democracy Shield » ;

Un travail qui ne se centre pas sur les questions de souveraineté ou d’interdiction mais cherche un équilibre entre liberté d’expression, régulation et renforcement de la démocratie (et le numérique peut y contribuer) ;

Un travail pluridisciplinaire qui a associé ou interrogé des spécialistes des libertés publiques, des ingérences étrangères, de la technologie et du fonctionnement de la démocratie ;

Un outil en ligne, permettant au lecteur de constater de lui-même comment de petites modifications des algorithmes permettent d’enfermer ou non dans des bulles partageant le même avis ;

Une grande variété de propositions qui traitent d’une part l’ensemble de la chaîne de production, de diffusion et d’influence et d’autre part les moyens de rendre le débat public plus résistant aux perturbations.

Le compte à rebours avant l’effondrement démocratique

L’avertissement de l’Observatoire est sans détours : sans action décisive et rapide, la démocratie pourrait entrer dans une zone de turbulences irréversibles. Les auteurs estiment que si rien n’est entrepris dans les trois prochaines années, les fractures créées par la désinformation risquent de se figer et de générer un niveau de violence politique inédit, jusqu’à menacer le fonctionnement même de nos institutions. Le chaos informationnel, loin d’être un simple désordre, est désormais une arme de destruction massive. Il est urgent de lui opposer un bouclier collectif, fondé sur la vérité, la raison et la vigilance citoyenne.

Lutter contre les menaces

La déclaration du vice-président américain — « Si votre démocratie peut être détruite avec quelques centaines de milliers de dollars de publicité numérique d’un pays étranger, alors elle n’est pas très forte » — n’était sans doute pas formulée dans l’intention de venir en aide à l’Europe. Pourtant, elle devrait nous faire réfléchir. Ce qui faisait la force de nos démocraties, à savoir un espace public ouvert, la liberté d’expression et la liberté d’informer, est aujourd’hui devenu l’un de ses points de vulnérabilité majeurs. Bien sûr, il faut poursuivre et sanctionner les « ingénieurs du chaos » qui franchissent les lignes rouges et cherchent à déstabiliser nos sociétés. Mais, plus encore, il est essentiel d’agir en amont et d’éviter que ne se créent les conditions favorables à un tel chaos.

Selon les auteurs du rapport, nous avons la capacité d’inverser cette tendance, sans sombrer dans la tentation d’un « ministère de la vérité » digne des régimes autoritaires, ni céder aux illusions des discours technolibertaires qui prônent un laisser-faire incompatible avec les principes démocratiques fondamentaux. Car dans une démocratie, chaque voix doit avoir le même poids, et il est inacceptable que certains puissent amplifier la leur simplement parce qu’ils disposent des moyens financiers ou technologiques pour le faire.

La voie à suivre consiste à redonner au public le contrôle des nouveaux pouvoirs que lui confère le numérique. Il s’agit d’une véritable démarche d’émancipation : non pas freiner la révolution numérique, mais au contraire en assumer pleinement les conséquences et en exploiter le potentiel, trop souvent laissé de côté, pour bâtir un nouvel espace public. Un espace où les bienfaits du numérique surpasseraient ses effets délétères. À long terme, il n’existe pas d’autre stratégie si nous voulons que nos démocraties sortent renforcées de cette période de turbulences.

Des preuves accablantes de manipulation des opinions publiques

Les preuves de manipulation des opinions dans les démocraties fragilisées sont solides et abondamment documentées par des rapports officiels, des études universitaires et des enquêtes journalistiques.

Aux États-Unis, le rapport du Sénat américain sur l’ingérence russe (2020) a montré comment l’Internet Research Agency, basée à Saint-Pétersbourg, avait inondé les réseaux sociaux de millions de messages polarisants pour diviser les électeurs. Selon le FBI, ces opérations ont touché « des dizaines de millions d’Américains » lors de la présidentielle de 2016. Un rapport du Center for Strategic and International Studies (2024) confirme que des opérations comparables ont visé le scrutin de 2024.

En Hongrie, Freedom House note dans son rapport 2024 que « les médias publics et des sites financés par des acteurs proches du pouvoir diffusent régulièrement des récits mensongers sur l’Union européenne, les migrants et les opposants politiques, avec un impact réel sur la perception des citoyens ».

En Pologne, le Reuters Institute (2023) a montré que des campagnes de désinformation ont contribué à amplifier des thématiques anti-LGBTQ+ et anti-UE pendant les campagnes électorales, avec un relais actif des médias publics.

La Turquie, quant à elle, a vu l’apparition de « fermes de trolls » coordonnées, identifiées par Twitter Transparency Reports et Digital Forensic Research Lab, utilisées pour discréditer journalistes, militants et opposants : plus de 7 340 comptes liés à des campagnes pro-Erdogan ont été démantelés en 2022.

Au Venezuela, des enquêtes du Caracas Chronicles et de Human Rights Watch documentent l’usage systématique des médias d’État pour propager des contre-vérités sur l’économie et la politique intérieure, et des bots diffusant de fausses informations sur les réseaux sociaux.

Les Pays-Bas et le Portugal n’échappent pas à ces dynamiques : le European Digital Media Observatory a identifié des « réseaux de désinformation transnationaux » visant à influencer les dernières élections, en amplifiant des discours anti-immigration et en diffusant de fausses nouvelles sur l’insécurité. Lors des législatives portugaises de 2025, des chercheurs de l’université de Lisbonne ont constaté que « 35 % des contenus viraux sur Facebook à connotation politique présentaient des informations partiellement ou totalement fausses ».

Ces preuves s’appuient sur des analyses techniques : détection de réseaux automatisés, cartographie des flux de désinformation, traçage des achats de publicités ciblées. Comme le résume le rapport 2025 du Carnegie Endowment for International Peace : « La désinformation est désormais une arme d’influence massive, low cost et difficilement traçable, capable d’affaiblir durablement les démocraties les plus solides. »

Quant à la Russie, la désinformation est un des piliers d’un pouvoir autoritaire. La Russie est un cas emblématique où désinformation et manipulation des opinions publiques sont non seulement des réalités, mais des instruments centraux du régime.

Depuis l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 1999, la Russie a progressivement basculé d’un régime hybride vers un autoritarisme assumé, dans lequel la désinformation joue un rôle clé. Les médias indépendants ont été méthodiquement marginalisés ou fermés : en 2022, Reporters sans frontières constatait que 80 % des médias suivis par les Russes étaient désormais directement ou indirectement contrôlés par l’État ou des proches du pouvoir.

La manipulation de l’opinion se fait à plusieurs niveaux. Les médias publics diffusent des narratifs officiels visant à justifier les actions du Kremlin, à diaboliser les opposants et à entretenir un climat de peur (notamment via des fausses informations sur des menaces extérieures permanentes). Sur les réseaux sociaux, des armées de trolls et des fermes de bots pilotées par des entités comme l’Internet Research Agency inondent les débats en ligne de messages favorables au pouvoir et d’attaques contre ses ennemis, qu’ils soient intérieurs ou étrangers.

Hannah Arendt lie étroitement la propagande soviétique au totalitarisme, en faisant le lien entre la vocation du système totalitaire à contrôler l’information et façonner sa propre « vérité » dans son espace intérieur, d’une part et, d’autre part, sa tentative d’imposer sa vérité dans des démocraties libérales dans un contexte qui exige des méthodes différentes. « Puisque les mouvements totalitaires existent dans un monde qui n’est pas totalitaire, ils sont contraints de recourir à ce que nous considérons communément comme de la propagande (6). »

Des chercheurs du Digital Forensic Research Lab ont ainsi cartographié en 2023 des dizaines de campagnes coordonnées depuis la Russie, visant à influencer non seulement la population russe, mais aussi les opinions publiques étrangères, notamment en Europe et aux États-Unis. Ces campagnes mêlent fausses informations, théories complotistes, manipulation d’images et vidéos trafiquées.

Comme le souligne Freedom House dans son rapport 2024 : « La désinformation et la manipulation de l’information sont devenues un pilier fondamental du maintien du régime russe, servant à justifier la répression intérieure et les agressions extérieures. » La désinformation n’y est donc pas un phénomène collatéral : elle est au cœur de la stratégie de pouvoir.

Il est donc établi que de plus en plus de pays subissent des vagues de désinformation et des tentatives de manipulation de l’opinion publique. Les cas de tous ces pays sont largement documentés par les rapports d’agences nationales de sécurité (comme le FBI, l’ANSSI, ou des agences européennes), les publications de think tanks (Atlantic Council, Carnegie, Oxford Internet Institute), les études académiques (Harvard Kennedy School, Sciences Po, etc.) et les enquêtes journalistiques (BBC, Le Monde, The Guardian, AP, Reuters).

Tous ces pays subissent des vagues de désinformation avérées et documentées. La manipulation des populations par la désinformation est une réalité, même si son ampleur et son succès varient selon la solidité des institutions, la résistance des médias indépendants et la vigilance des citoyens.

Intégralité des propositions du rapport : 1. Appliquer le DSA et en prolonger les orientations Une pleine application du DSA

Amener les plateformes à effectivement traiter les atteintes à la loi

Assurer que l’accès des chercheurs aux données détaillées soit réel

Rendre publics les algorithmes de sélection des messages présentés à un internaute Assurer une source d’information indépendante sur les plateformes

Lancer au niveau européen un programme de « testing » Des moyens d’investigation et de régulation adéquats

Assurer à l’ARCOM un bon niveau de compétences numériques (collège et services)

Renforcer la lutte contre la cybercriminalité et donner des moyens renforcés aux services d’investigation

Accélérer le rythme des actions contre les acteurs de la désinformation

Créer en France un service de « testing » disposant de moyens techniques appropriés

Renforcer la rapidité et la finesse des signalements

Tenir les citoyens informés de l’état de la menace

Créer un défenseur des droits d’expression et de la société numérique

Publier annuellement un rapport sur la qualité du débat public en ligne 2. Traiter l’ensemble de la chaîne de désinformation 2.1 Favoriser l’information de qualité est plus efficace que censurer la mauvaise information

Redonner la place qui est due à l’information de qualité. Promouvoir l’information de qualité, avec une éducation aux médias et une valorisation de leur rôle

Intégrer le risque de désinformation dans le modèle de la communication de crise

Assurer que les services spécialisés continuent à informer rapidement le public et les médias Augmenter les informations fiables et identifiables comme telles

Étendre les missions des universités et des grands établissements

Fédérer les initiatives de fact-checking et en faciliter l’accès via un « ContextBot » – une IA permettant de vérifier les contenus Renforcer les institutions chargées de collecter, vérifier, contextualiser l’information : les MJD Pousser à la création d’une instance de déontologie des MJD

Promouvoir une labellisation des informations de MJD

Inclure ce risque dans la régulation des influenceurs déjà engagée pour le domaine de la publicité Renforcer les moyens des médias Solliciter les plateformes pour soutenir les médias traditionnels

Permettre le partage des ressources et la réduction des coûts Renforcer l’accès à l’information démocratique 2.2 Faire des internautes des acteurs responsables

Donner plus de contrôle aux internautes Généraliser le principe des « notes de communauté »

Permettre à l’utilisateur de régler le niveau de négativité ou d’agressivité des commentaires

Le réseauscore, nutriscore du contenu en ligne

Publier les algorithmes de sélection des messages présentés

Informer les utilisateurs lorsqu’ils font l’objet de ciblage massif

Promouvoir la courtoisie en ligne : la nétiquette 2.0

Moderniser et remettre en place le principe d’une nétiquette

Remplacer le blocage de contenus par un rappel de la nétiquette

Plus largement, fournir des outils aux gestionnaires de petits sites Une contre-plateforme ? Envisager une « contre plateforme », réseau social alternatif porté par des médias européens ? 2.3 Limiter le pouvoir des bots Étudier la mise en place d’un pseudonymat régulé

Permettre à l’utilisateur de filtrer les contenus de robots 3. Ne pas négliger le potentiel positif du numérique Poursuivre l’effort en faveur d’un accès large aux données brutes

Favoriser l’émergence d’association et de clubs de débat

Généraliser des outils de recueil d’avis publics dans le cadre des études d’impact des lois

Doter les parlementaires et les élus d’un outil leur permettant de communiquer avec les citoyens

Mettre en place un outil de débat sur les enjeux nationaux

Mettre en place un observatoire des pratiques numériques politiques

Mettre à jour un portail « faits et information » lors des élections nationales

Étudier la généralisation de ce principe pour les villes

Lire le rapport complet

