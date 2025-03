La sécurité de l’Europe ne se limite plus aux dépenses militaires et aux stratégies de défense. À l’heure des bouleversements géopolitiques et des transitions économiques, elle repose sur l’innovation dans tous les secteurs : énergie, santé, mobilité, finance ou encore logement. C’est ce constat qui a émergé lors du Forum de la Banque européenne d’investissement (BEI) à Luxembourg, où experts et décideurs ont souligné l’urgence de stimuler l’investissement et de moderniser la réglementation. Entre financement des nouvelles technologies, adaptation industrielle et intégration des marchés de capitaux, l’Europe doit agir sans tarder pour préserver ses valeurs et sa compétitivité dans un monde en mutation.

« Nous vivons sans aucun doute un bouleversement sismique, avec des changements profonds en cours », a déclaré Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), dans son allocution d’ouverture du Forum annuel du Groupe de la BEI les 5, 6 et 7 mars derniers. « Notre avenir et le rôle de l’Europe sur ce nouvel échiquier dépendront des décisions que nous prendrons aujourd’hui. Et chaque décision compte.»

Nadia Calviño a défini la sécurité comme étant « avant tout, un environnement de liberté et de paix pour nos pays », ajoutant que le bras financier de l’UE a pour objectif de doubler ses prêts au secteur de la défense en Europe cette année. Mais elle signifie aussi un environnement commercial stable, des sociétés inclusives, des partenariats internationaux, la santé publique et des infrastructures.

Le chemin vers cette Europe stable et sûre nécessite toutefois une transformation dans de nombreux secteurs. Et c’est ce que les participants au Forum de la Banque européenne d’investissement ont essayé de tracer dans plusieurs secteurs clés.

Sécurité et défense

Dans le domaine de la sécurité et de la défense proprement dite, les représentants des principales entreprises européennes de défense et des groupes de réflexion ont suggéré que, si l’Europe doit dépenser davantage pour la défense, elle doit également agir de manière plus efficace et plus coopérative. « Il s’agit davantage de savoir comment nous dépensons l’argent que de savoir combien nous en dépensons », a déclaré Andre Denk, directeur général adjoint de l’Agence européenne de défense.

Les entreprises de défense se concentrent moins sur le financement que sur les commandes finales. « Je n’ai pas besoin d’argent pour la recherche et le développement », a déclaré Frank Thieser, directeur de la stratégie du fabricant allemand de drones Quantum Systems. « J’ai besoin de contrats de la part des gouvernements.»

Stefano Pontecorvo, président de l’entreprise italienne de défense Leonardo, a rétorqué que les programmes de financement de l’UE pourraient aider à construire les chaînes d’approvisionnement de l’industrie, en particulier parmi les petites entreprises en Europe. Mais en fin de compte, « les grandes entreprises ont besoin de contrats, et ensuite nous travaillerons ».

La Banque européenne d’investissement jouera un rôle central dans la transformation de l’Europe en matière de sécurité et de défense, a déclaré Antonio Costa, président du Conseil européen, parce qu’elle a démontré sa valeur dans d’autres grands projets d’investissement récents. « La BEI jouera un rôle important à cet égard. Votre rôle a été crucial dans les transitions numérique, énergétique et climatique », a-t-il déclaré, « et vous aurez désormais un rôle essentiel à jouer pour notre sécurité et notre défense ».

Rester humble

« L’industrie automobile est en train de vivre la plus grande transformation de ces trente dernières années. Le passage à la mobilité électrique n’est qu’une partie de l’histoire » , a déclaré Luca de Meo, directeur général de Renault.

Si les véhicules électriques ont une empreinte carbone inférieure de 70 % sur leur durée de vie par rapport aux voitures à moteur à combustion traditionnel, ils nécessitent des technologies plus avancées, comme les semi-conducteurs, et les matériaux nécessaires pour les batteries sont différents de ceux utilisés dans les voitures traditionnelles. Et les fabricants chinois innovent rapidement.

Pour rester compétitifs, les constructeurs automobiles européens doivent repenser leur approche. L’ancien modèle de production à grande échelle ne suffit plus, a également déclaré Luca de Meo. L’Europe a besoin d’une stratégie industrielle globale qui couvre l’ensemble de l’écosystème, des matières premières à la production, en passant par les infrastructures et l’énergie.

« Les autorités publiques ont un rôle crucial à jouer à cet égard, pour coordonner tous les acteurs de la chaîne de valeur, de l’exploitation minière aux infrastructures, en passant par les producteurs d’énergie, les constructeurs automobiles, l’industrie du logiciel et le recyclage », précise-t-ilM encore. « Pour s’assurer qu’il y a un dossier commercial qui fonctionne pour tout le monde.»

Le rôle de la réglementation dans le secteur de l’énergie propre doit changer si l’Europe veut être compétitive dans ces industries, selon Anne Mettler, vice-présidente de Breakthrough Energy, une société d’investissement fondée par Bill Gates qui aide les entreprises du secteur de l’énergie propre : « Nous avons un secteur public qui veut tout contrôler et avoir son mot à dire sur tout, mais qui veut rarement permettre quelque chose, faire en sorte que quelque chose se produise, et c’est donc un véritable défi en Europe. L’Europe a un problème majeur en ce qui concerne la mise à l’échelle et la commercialisation, et nous devons maintenant nous concentrer sur ce point.»

Un ensemble de réglementations rationalisées est dans le collimateur de la Commission européenne. Valdis Dombrovskis, commissaire européen chargé de l’économie et de la productivité, de la mise en œuvre et de la simplification, a déclaré que la plupart des investissements dont l’Europe a besoin devront provenir du secteur privé. Pour ce faire, l’Europe doit réformer ses règles : « La simplification est l’un des facteurs importants de la compétitivité européenne. La simplification n’est pas une déréglementation. Nous cherchons plutôt à savoir comment nous pouvons atteindre nos objectifs politiques d’une manière moins coûteuse et plus efficace. »

L’Europe développe manifestement de nombreux produits innovants. Mais les investissements sont faibles. Seuls 0,02 % des actifs totaux des fonds de pension européens – soit 3 000 milliards de dollars – sont consacrés au soutien de l’innovation européenne. Les fonds de pension américains investissent sans doute davantage dans la technologie européenne que les fonds locaux, selon Mark Boris Andrijanič, membre du conseil d’administration de l’Institut européen d’innovation et de technologie. « Nous devons faire quelque chose au sujet de l’imposition des options d’achat d’actions sur ce continent », a-t-il déclaré, « et nous devons également faire quelque chose au sujet de nos lois sur les faillites qui sont carrément punitives. »

L’Europe rattrape son retard

Le Forum de la BEI a également fourni des données et des analyses de fond pour stimuler la discussion entre les experts. Il s’agissait de la dernière édition du rapport d’investissement de la Banque, présenté par l’économiste en chef Debora Revoltella. Selon ce rapport, l’investissement est resté étonnamment dynamique en 2024, en grande partie grâce à un soutien public important, tel que la Facilité de relance et de résilience de l’Union européenne, d’un montant de 650 milliards d’euros. En revanche, l’investissement privé est en perte de vitesse.

Les besoins d’investissement de l’Europe sont considérables. Le récent rapport Draghi estime que l’Europe a besoin de 800 milliards d’euros d’investissements par an pour sortir d’un cycle de faible productivité et de faible croissance. Bien que ce niveau d’investissement soit impressionnant, Debora Revoltella a souligné que l’Europe s’était engagée dans des niveaux d’investissement aussi élevés lors de la création du marché unique, et qu’il était possible de le faire à nouveau. « La clé, a-t-elle dit, est de s’assurer que des investissements structurellement plus élevés se traduisent par de nouvelles opportunités commerciales qui encourageraient les entreprises à investir plus massivement. Se concentrer sur les secteurs dans lesquels l’innovation européenne donne une longueur d’avance permettrait également d’obtenir des résultats. »

« Nous devons tirer parti de ce que nous pensons être les forces de l’Europe, et les forces de l’Europe aujourd’hui sont sa base industrielle solide, son leadership écologique et le modèle social européen », précise-t-elle. « Le marché de l’exportation des technologies vertes est très important à l’échelle mondiale. Nous savons que la Chine se porte très bien, mais l’Europe est en train de rattraper la croissance de ce marché ».

A l’image de Mme Revoltella, Maria Luís Albuquerque, commissaire européenne chargée des services financiers et de l’Union de l’épargne et de l’investissement, a fait remarquer qu’il était essentiel d’encourager les investissements en Europe pour rompre le cycle de la faible productivité et de la faible croissance : « Si nous examinons la situation actuelle de nos marchés de capitaux européens », a-t-elle déclaré, « il est douloureusement évident qu’ils fonctionnent bien en deçà de leur potentiel – et ce, au détriment de tous les Européens.»

Une part importante de l’épargne de l’UE est placée sur des comptes de dépôt à faible rendement ou même en liquide, au lieu d’être utilisée pour financer les besoins en capitaux des entreprises européennes, en particulier des entreprises dynamiques telles que les start-ups et les petites entreprises, qui ont souvent du mal à trouver les fonds nécessaires à leur croissance. Selon Maria Luis Albuquerque, « Il y a un décalage en Europe entre l’abondance de l’épargne oisive et les entreprises qui ont besoin d’investissements ».

En intégrant mieux les marchés de capitaux européens, qui sont très divergents et en grande partie petits, l’union de l’épargne et de l’investissement pourrait accroître le rendement que les Européens tirent de leur épargne durement gagnée, tout en élargissant les possibilités de financement pour les entreprises.

Investissement intégré, valeurs européennes

Pour mesurer l’impact de marchés de capitaux plus intégrés, Michelle Capold, associée cofondatrice de Blume Equity, a fait remarquer qu’un quart de tous les emplois aux États-Unis sont soutenus par des entreprises technologiques, alors qu’en Europe, ce chiffre n’est que de 2 %. Les États-Unis bénéficient également de la profondeur de leurs marchés de capitaux. L’indice S&P 500 est évalué à quelque 46 000 milliards de dollars, et 65 % de cette valeur provient d’entreprises financées par le capital-risque. Les marchés boursiers européens représentent environ un tiers de cette valeur.

Cet investissement est essentiel dans tous les secteurs. Dans les technologies d’avant-garde, telles que l’alimentation, les sciences de la vie et la biotechnologie, il est vital.

« Ces industries ne sont pas seulement cruciales pour notre bien-être », a déclaré Ekaterina Zaharieva, commissaire européenne chargée des startups, de la recherche et de l’innovation, “mais elles représentent également l’une des frontières les plus dynamiques de l’innovation et de la croissance économique”.

Clara Sattler de Sousa e Brito, responsable de la région Europe chez Philips, a plaidé en faveur d’une simplification des règles. Elle a cité l’exemple de la réglementation des dispositifs médicaux, pour laquelle les 24 mois nécessaires à l’obtention d’une certification en Europe sont quatre fois plus longs qu’aux États-Unis, tandis que le coût du processus a augmenté de 260 % depuis 2021.

Un logement pour les Européens

Teresa Ribera, commissaire européenne chargée d’une transition propre, juste et compétitive, a insisté sur le fait que l’Europe devait s’en tenir à ses valeurs fondamentales, même à un moment où le monde semble en proie à la tourmente. « Nos valeurs doivent guider nos politiques externes et internes », a-t-elle déclaré. « Traduire nos valeurs signifie que les gens ont une croissance durable et inclusive, ce qui est essentiel pour maintenir un environnement sain, la sécurité de l’emploi, la paix sociale et la préservation de la résilience de notre société. »

La paix sociale et la résilience dont a parlé Mme Ribera étaient au cœur d’une série de panels sur le logement, au cours desquels tous les participants ont reconnu l’existence d’une crise dans l’Europe d’aujourd’hui. La présidente de la BEI, Nadia Calviño, a annoncé un nouveau plan d’action qui prévoit 10 milliards d’euros d’investissements dans le secteur au cours des deux prochaines années.

Dan Jørgensen, commissaire européen chargé de l’énergie et du logement, a décrit les défis auxquels l’Europe est confrontée comme étant interdépendants, avec les prix élevés de l’énergie, le changement climatique et la menace posée par la Russie : « La compétitivité, la décarbonisation, la lutte contre le changement climatique et l’indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles russes sont au cœur de tout ce que nous faisons actuellement ».

M. Jørgensen a également soulevé le problème des loyers en Europe qui ont augmenté d’un quart au cours des 15 dernières années et les prix de l’immobilier de moitié. Un Européen sur dix consacre 40 % ou plus de son revenu disponible au logement. « Mais derrière ces chiffres, il y a des gens, des jeunes contraints de remettre à plus tard la fondation d’une famille, des personnes vulnérables menacées de devenir sans-abri, des étudiants qui ne peuvent pas prendre de place à l’université, des travailleurs qui ne peuvent pas accepter d’offres d’emploi, des communautés rurales confrontées au dépeuplement, des villes incapables de retenir les enseignants, les infirmières ou les policiers, parce qu’ils n’ont pas les moyens de vivre là où ils travaillent », a-t-il dénoncé « Ces personnes et leurs histoires sont la preuve vivante de la crise du logement et de son impact sur l’Europe.»

La Commission européenne a mis en place un groupe de travail sur le logement chargé d’élaborer un plan sur le logement abordable au début de l’année prochaine. Le lancement par la BEI d’une plateforme d’investissement paneuropéenne pour le logement est au cœur des projets de la Commission.

Mais d’autres pays s’attaquent déjà à la crise du logement. Le maire de Barcelone, Jaume Collboni, a décrit de nouvelles réglementations visant à plafonner les loyers et, d’ici 2028, à supprimer les licences de location d’appartements aux touristes.

Zrinka Raguž, secrétaire d’État au ministère croate du développement régional et des fonds européens, a présenté le plan d’action du pays en faveur du logement abordable, qui prévoit la suppression de la taxe foncière pour les personnes âgées de moins de 45 ans, qui ne paient également que 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens immobiliers. Parmi les autres mesures figurent l’« activation » des propriétés vacantes, l’augmentation du nombre de logements abordables, l’assouplissement des règles d’urbanisme et l’augmentation du nombre de résidences étudiantes. Le plan croate coûtera 2 milliards d’euros d’ici 2030 et sera financé par le budget national, des prêts de l’UE et les loyers à payer pour les logements abordables.

Les valeurs européennes en dehors de l’UE

L’une des valeurs européennes mises en avant par les intervenants tout au long du Forum de la BEI est le partenariat, qui, selon eux, s’étend au-delà des frontières de l’Union européenne. Pour la Banque européenne d’investissement, l’Ukraine est l’objectif principal au-delà des frontières de l’Union.

Yulia Svyrydenko, ministre ukrainienne de l’économie, a déclaré lors de la conférence que son pays restait un lieu de potentiel économique, malgré la guerre. Le produit intérieur brut de l’Ukraine a augmenté de 3,5 % en 2024 et devrait augmenter d’au moins 3 % en 2025.

La Banque mondiale estime que la reconstruction de l’Ukraine coûtera plus de 500 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Mais cela représente « 500 milliards d’opportunités commerciales en Ukraine », a déclaré Mme Svyrydenko. « Les domaines d’investissement potentiels, a-t-elle ajouté, comprennent les matières premières essentielles, la défense, la transition verte, l’énergie et les technologies de l’information.»

La géopolitique de la situation est cependant difficile. Marta Kos, commissaire européenne chargée de l’élargissement, a déclaré que « maintenant, nous sommes confrontés non seulement à la Russie, mais aussi, de plus en plus, à l’indifférence de notre plus vieil allié ». Pour y remédier, « nous devons travailler à une intégration plus rapide et plus profonde des pays candidats dans des domaines tels que le marché intérieur, l’énergie et la défense. D’abord et avant tout en Ukraine ».

Prévenir les maladies dans le monde entier

La guerre n’est pas la seule menace pour la sécurité mondiale. Le Forum a examiné les moyens de relever le défi des maladies et des pandémies.

L’Organisation mondiale de la santé suit actuellement 1 200 épidémies possibles. « Le monde est biologiquement instable », a déclaré Michael Ryan, directeur général adjoint du programme d’urgence sanitaire de l’Organisation mondiale de la santé. « Le climat est instable, nos populations sont de plus en plus instables et les conflits se multiplient.» « La convergence de ces trois problèmes entraînera une augmentation des migrations au cours des prochaines décennies, notamment en provenance des pays du Sahel et de la Corne de l’Afrique qui ont été durement touchés. Ces pays sont littéralement en train de se détacher du reste du monde », a-t-il déclaré.

Les pays de ces régions représenteront les deux tiers des femmes qui meurent pendant la grossesse et l’accouchement, la moitié des enfants qui meurent avant l’âge de cinq ans et 70 % des épidémies à fort impact au cours de la prochaine décennie, a alerté M. Ryan. « Il est dans l’intérêt de l’humanité d’investir dans ces pays.»

Les alliances mondiales en matière de santé ont permis de réaliser des progrès considérables dans la lutte contre les maladies et l’amélioration des taux de mortalité infantile. Le nombre d’enfants décédés avant l’âge de cinq ans a plus que diminué de moitié depuis 2000, pour atteindre environ 5 millions en 2023. « Les partenariats internationaux ont fait partie intégrante de cet effort », a expliqué Ted Chaiban, directeur exécutif adjoint de l’Unicef pour l’action humanitaire et les opérations d’approvisionnement.

Le maintien de l’engagement en faveur de la santé dans le monde s’inscrit, selon les participants, dans le cadre de la défense des valeurs européennes, qui était l’un des thèmes de la conférence.

Analyse de rentabilité en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Il en va de même pour les droits des femmes et l’investissement dans le domaine du genre. Même lorsque l’égalité est méprisée par certains hommes politiques dans le monde, l’Europe doit rester engagée, « parce qu’elle ne concerne pas seulement 50 % de nos sociétés, mais 100 % de nos sociétés », a précisé Nadia Calviño, lors d’une table ronde sur l’investissement en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes. « L’égalité des sexes n’est pas seulement la bonne chose à faire, c’est aussi la chose la plus intelligente à faire, et les arguments économiques sont très forts.»

Au cours du forum, la Banque européenne d’investissement a signé un prêt de 150 millions d’euros en faveur de la CBNK espagnole, une banque pour les professionnels de l’ingénierie et de la santé. Ce prêt est destiné exclusivement aux femmes entrepreneurs. Pour Mme Calviño, « Le fait qu’une banque privée considère qu’il y a là une opportunité commerciale est très révélateur ».

Cela confirme le message que Mme Calviño a répété tout au long du Forum, un message d’unité, de partenariat et de solidarité : « Il n’y a pas de temps à perdre et à la Banque européenne d’investissement, il n’y a pas d’hésitation. C’est l’Europe. Ce sont nos valeurs européennes. L’unité est notre force.»

L’unité européenne, rempart face aux défis mondiaux

Face aux bouleversements géopolitiques, aux menaces sécuritaires et aux mutations économiques, l’Europe ne peut plus se permettre de naviguer en ordre dispersé. Le Forum de la Banque européenne d’investissement a mis en lumière une évidence : la résilience du continent dépend d’une réponse collective et coordonnée. Qu’il s’agisse de renforcer ses capacités de défense, d’accélérer l’innovation technologique ou de garantir un avenir énergétique durable, l’Europe doit mobiliser tous ses leviers économiques pour préserver son modèle de société.

Dans un monde où les tensions internationales s’intensifient et où les attaques extérieures – qu’elles soient militaires, économiques ou numériques – se multiplient, la solidarité européenne est plus que jamais une nécessité. La sécurité et la prospérité ne peuvent être garanties que par une coopération accrue entre États, entreprises et institutions financières. Investir ensemble, réformer intelligemment et protéger nos valeurs communes : c’est ainsi que l’Europe pourra non seulement relever les défis d’aujourd’hui, mais aussi bâtir un avenir stable et souverain pour les générations futures.

Matt Rees, Rédacteur à la Banque européenne d’investissement