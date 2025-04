Droits de douane : coup dur aux technologies climatiques américaines

Les insensés droits de douane du président américain Donald Trump ont fait chuter les marchés boursiers mondiaux ce lundi 7 avril, confirmant les craintes d’une guerre commerciale mondiale et augmentant les risques d’une récession sévère. Les experts craignent que le secteur américain des technologies propres soit particulièrement vulnérable à un ralentissement économique profond, qui compromettrait les progrès en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la dynamique d’un secteur essentiel et en pleine croissance. L’Europe sera-t-elle impactée par ce maelstrom ou y trouvera-t-elle une nouvelle opportunité de leadership dans la lutte pour le dérèglement climatique ?

« Il me serait difficile de penser à des secteurs des technologies propres ou des technologies climatiques qui ne sont pas confrontés à d’énormes risques », déclare Noah Kaufman, chercheur principal au Center on Global Energy Policy de l’université de Columbia, qui a siégé au Conseil des conseillers économiques sous la présidence de Joe Biden. « Je pense que nous sommes un pays sans stratégie climatique fédérale à l’heure actuelle, avec une économie qui va dans la mauvaise direction, donc je ne vois pas beaucoup de raisons d’être optimiste », ajoute-t-il.

L’ampleur et la portée des répercussions des changements économiques à venir dépendent de nombreuses variables encore en jeu et des réactions à venir. En particulier, les négociations en cours au Congrès sur le budget détermineront le sort des subventions pour les véhicules électriques, la production de batteries et d’autres technologies propres. Nombre de ces programmes ont été mis en place par la loi sur le climat de l’ancien président Biden, l’Inflation Reduction Act.

Des plans hostiles aux technologies climatiques

Mais les défis et les risques augmentent dans les secteurs des technologies propres et des technologies climatiques. En particulier, tout ralentissement de l’économie en général menace de réduire les financements des entreprises et des capitaux-risque pour les startups travaillant sur l’élimination du carbone, les carburants synthétiques pour l’aviation, les véhicules de livraison électriques et d’autres technologies qui aident les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière d’action climatique.

Les plans commerciaux hostiles de la nouvelle administration menacent de ralentir la transition vers des industries plus propres, de stimuler l’inflation et de bloquer l’économie.

En outre, les droits de douane de Trump, en particulier le prélèvement de 54 % sur les produits chinois, vont faire grimper le coût des composants clés pour de nombreuses entreprises. Les États-Unis ont notamment importé pour 4 milliards de dollars de batteries lithium-ion de Chine au cours des quatre premiers mois de l’année dernière, de sorte que l’augmentation des droits de douane imposerait une taxe énorme sur les produits entrant dans la composition des véhicules électriques, des ordinateurs portables, des téléphones et de nombreux autres appareils.

La hausse des prix de l’aluminium, de l’acier, du cuivre, du ciment et de nombreux autres biens et matériaux entraînera également une augmentation des coûts de toutes sortes d’activités commerciales, notamment la construction d’éoliennes, de fermes solaires et de centrales géothermiques. Et si la Chine, le Canada, l’Union européenne et d’autres pays réagissent par des mesures commerciales de rétorsion, comme on s’y attend largement, il deviendra plus difficile ou plus coûteux pour les entreprises américaines d’exporter des biens tels que des véhicules électriques ou des composants de batteries vers les marchés étrangers.

Même les valeurs énergétiques traditionnelles ont été malmenées à Wall Street, par crainte que tout ralentissement économique plus général ne fasse baisser la demande d’électricité.

Les coupes budgétaires de l’administration Trump au ministère de l’Énergie et à d’autres programmes fédéraux pourraient ainsi priver de fonds les projets de démonstration qui aident les entreprises de technologies propres à tester et à développer leurs technologies. Et si le Congrès élimine certaines subventions dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation, cela pourrait mettre un terme à des projets de plusieurs milliards de dollars qui sont en cours de planification ou peut-être même à certains qui sont déjà en cours de construction.

Incertitude mortifère

L’incertitude croissante en matière de politique et l’affaiblissement des conditions économiques pourraient déjà être à l’origine de certains de ces événements.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Trump, les entreprises ont annulé, retardé ou réduit au moins neuf projets ou opérations américains de « chaîne d’approvisionnement en énergie propre », selon la Big Green Machine, une base de données gérée par Jay Turner, professeur d’études environnementales au Wellesley College, et des étudiants chercheurs de cette université. Les projets concernés représentent quelque 8 milliards de dollars d’investissements publics et privés, et plus de 9 000 emplois.

Parmi eux, on compte le projet d’usine de batteries de KORE Power en Arizona, que l’entreprise a arrêté ; l’arrêt de l’expansion d’Envision Automotive Energy Supply dans le comté de Florence, en Caroline du Sud ; et la fermeture de deux usines d’Akasol dans le Michigan.

VW a également réduit sa production dans son usine de véhicules électriques récemment agrandie à Chattanooga, dans le Tennessee, en raison d’une croissance des ventes plus lente que prévu et, peut-être, de la crainte que l’administration Trump s’efforce de réduire les crédits d’impôt accordés aux consommateurs pour l’achat de véhicules.

« Le plus grand défi pour les entreprises qui réalisent des investissements de plusieurs centaines de millions ou de milliards de dollars est de faire face à l’incertitude », déclare Turner. « L‘incertitude est un véritable frein aux grands paris. »

Coup de frein brutal sur les investissements

Les investissements en capital-risque dans les énergies propres sont en baisse depuis un certain temps. Ils ont atteint un sommet de 24,5 milliards de dollars en 2022 et se sont stabilisés à environ 18 milliards de dollars par an au cours des deux dernières années, selon les données fournies par Pitchbook. Les chiffres du premier trimestre de cette année ne sont pas encore disponibles, mais les observateurs du secteur sont impatients de les connaître.

Certaines parties du secteur des technologies propres pourraient mieux résister que d’autres à l’administration Trump et à toute morosité économique à venir.

Le rapport Pitchbook, par exemple, a noté que l’essor du développement des centres de données IA alimente la demande de « sources d’énergie dispatchables ». C’est-à-dire le type de sources qui peuvent fonctionner 24 heures sur 24, comme la fission nucléaire, la fusion et la géothermie (bien qu’en pratique, l’essor des centres de données ait souvent signifié la mise en service ou le recours à des centrales au gaz naturel qui produisent des émissions contribuant au réchauffement de la planète).

Les droits de douane et les incitations fiscales de l’Inflation Reduction Act commencent à remodeler les chaînes d’approvisionnement mondiales, mais de vastes défis nous attendent, explique Shawn Qu, fondateur de Canadian Solar.

Le nouveau secrétaire à l’énergie de Trump, Chris Wright, ancien directeur général de la société de services pétroliers Liberty Energy, s’est également prononcé en faveur de l’énergie nucléaire et de l’énergie géothermique, et plutôt défavorablement sur les énergies renouvelables telles que le solaire et l’éolien.

Mais les observateurs craignent que davantage de secteurs vont perdre plutôt que gagner lors de la prochaine récession économique, et Turner souligne que les décisions prises au cours de cette administration pourraient perdurer bien au-delà. « La préoccupation à court terme est que cette industrie émergente des énergies propres aux États-Unis subisse un recul important et que les États-Unis cèdent ce marché à d’autres pays, en particulier la Chine, qui s’efforcent activement de se positionner pour être les leaders de l’avenir des énergies propres », dit-il.

La préoccupation à long terme, ajoute-t-il, est que si les politiques gouvernementales en matière de technologies propres avancent et reculent simplement au gré des caprices de chaque administration, les entreprises cesseront d’essayer de faire des investissements à long terme qui misent sur de telles subventions, aides ou prêts.

Catherine Wolfram, professeure d’énergie et d’économie appliquée au MIT, note également que la Chine et l’Union européenne vont de l’avant dans l’élaboration de politiques visant à réduire les émissions et à développer des secteurs sans carbone. Elle observe que les deux pays s’attaquent désormais au travail plus difficile de dépollution des industries lourdes comme la sidérurgie, tandis que les États-Unis « perdent du terrain, même pour produire de l’électricité propre ». « C’est le pire type d’exceptionnalisme américain », dit-elle.

Source MIT Technology Review

