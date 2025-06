L’économie des océans — souvent appelée « économie bleue » — constitue une composante vitale du commerce mondial, du développement durable et de la lutte contre le changement climatique. Pourtant, selon le dernier rapport Global Trade Update de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), cette économie essentielle subit aujourd’hui des pressions sans précédent. Le rapport sonne l’alarme : entre bouleversements environnementaux, fragmentation des politiques commerciales et incertitudes géopolitiques, l’économie des océans est à un tournant critique.

L’économie des océans désigne l’ensemble des activités économiques qui dépendent directement ou indirectement des mers et des océans. Cela inclut des secteurs traditionnels comme : le transport maritime (véritable colonne vertébrale du commerce international, qui assure plus de 80 % du volume mondial des échanges), la pêche et l’aquaculture, le tourisme côtier et maritime, l’extraction d’hydrocarbures offshore, l’énergie marine renouvelable (éolien offshore, houlomoteur, marémoteur, etc.), ainsi que la biotechnologie marine et la recherche océanique.

Mais l’économie bleue va au-delà de ces domaines traditionnels : elle intègre aujourd’hui les efforts pour une utilisation durable des ressources marines, respectueuse des écosystèmes, de la biodiversité et des communautés côtières. De l’alimentation à l’énergie, en passant par les transports et l’innovation, l’économie océanique est le pilier de la prospérité mondiale. Mais le stress climatique, la fragmentation des politiques et l’évolution des dynamiques commerciales menacent les gains futurs.

À l’approche de la Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC3), l’édition de juin de ce rapport appelle à une action urgente : des règles plus strictes, des infrastructures plus intelligentes et une coopération résiliente pour soutenir la prospérité tirée par l’océan.

L’économie océanique n’est pas une niche. Elle alimente les chaînes d’approvisionnement, soutient l’emploi et les systèmes alimentaires, et stimule l’innovation à l’échelle mondiale. Face à la hausse des tarifs douaniers et aux bouleversements climatiques, maintenir un commerce maritime durable est essentiel au développement mondial.

Une puissance économique sous pression

En 2023, les secteurs liés aux océans ont représenté environ 2 200 milliards de dollars d’échanges commerciaux, soit 7 % du commerce mondial, selon la CNUCED. Une contribution massive, qui souligne le rôle structurant des océans dans l’économie mondiale.

Pourtant, cette dynamique est menacée par plusieurs facteurs :

Des défis environnementaux croissants

Les océans, qui régulent le climat mondial et abritent plus de 80 % de la biodiversité vivante, sont aujourd’hui gravement menacés. Parmi les principaux risques environnementaux, que nous abordons régulièrement :

La pollution plastique, qui affecte toutes les couches de la chaîne alimentaire marine. Chaque année, entre 8 et 12 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans, mettant en danger les écosystèmes et la santé humaine.

L’acidification des océans, causée par l’absorption du dioxyde de carbone (CO₂) issu des activités humaines, affaiblit les récifs coralliens, perturbe la reproduction des espèces marines et déséquilibre les chaînes alimentaires.

La surpêche, exacerbée par des subventions inefficaces, appauvrit les stocks halieutiques mondiaux et met en péril la sécurité alimentaire de nombreuses populations côtières.

L’élévation du niveau de la mer, conséquence directe du réchauffement climatique, menace les infrastructures portuaires, les zones économiques littorales et provoque l’érosion des terres habitées.

La perte de biodiversité marine, souvent invisible, mais critique, réduit la résilience des écosystèmes face aux chocs futurs, tout en affaiblissant leur capacité à stocker le carbone.

Ces risques ne sont pas isolés : ils s’amplifient mutuellement, créant un effet domino qui compromet l’équilibre océanique. Ils mettent en péril les infrastructures portuaires, les écosystèmes marins, la pêche artisanale et la sécurité alimentaire de nombreuses populations. Les communautés côtières des pays en développement, déjà vulnérables, sont en première ligne face à ces menaces. Préserver l’environnement marin, c’est donc aussi protéger la stabilité économique, la santé publique et la sécurité alimentaire mondiale.

Une fragmentation des politiques commerciales

La multiplication des droits de douane, des barrières réglementaires et des politiques commerciales unilatérales nuit à la fluidité des chaînes d’approvisionnement maritimes. Cela complique l’accès aux marchés pour les économies côtières et détourne les investissements des solutions durables.

Récemment, l’administration Trump a intensifié sa politique commerciale protectionniste. Le 3 juin 2025, le président Donald Trump a signé un décret doublant les droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium, les portant de 25 % à 50 %, invoquant des raisons de « sécurité nationale ». Cette mesure a suscité des réactions négatives de la part de partenaires commerciaux clés, notamment le Canada et l’Union européenne, qui la considèrent comme incompatible avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) .

Par ailleurs, le 2 avril 2025, surnommé le « Liberation Day », l’administration Trump a annoncé une augmentation généralisée des droits de douane, imposant une taxe de 10 % sur toutes les importations, avec des taux plus élevés pour certains pays, atteignant jusqu’à 54 % pour la Chine et 20 % pour l’Union européenne. Ces mesures ont été justifiées par la nécessité de revitaliser l’industrie manufacturière américaine et de corriger les déséquilibres commerciaux.

Ces politiques tarifaires ont des répercussions significatives sur le commerce maritime mondial. Elles perturbent les chaînes d’approvisionnement, augmentent les coûts logistiques et créent une incertitude qui freine les investissements dans les infrastructures portuaires et les technologies maritimes durables. De plus, elles exacerbent les tensions commerciales internationales, rendant plus difficile la coopération nécessaire pour une gestion durable des océans :

Impact sur le transport maritime : Le durcissement des droits de douane accroît l’incertitude pour les compagnies maritimes, qui doivent adapter leurs itinéraires et leurs capacités en fonction de politiques commerciales fluctuantes. Les hausses tarifaires décrétées par l’administration Trump entraînent des réductions de volumes échangés sur certaines routes, notamment entre l’Asie et les États-Unis, et une hausse des coûts logistiques, pesant sur la rentabilité du transport maritime. Cela freine aussi les investissements dans la décarbonation de la flotte mondiale, pourtant essentielle pour une transition énergétique maritime. Des décisions à court terme risquent ainsi de compromettre les engagements climatiques du secteur à long terme.

Impact sur la pêche et les produits de la mer : Dans le secteur de la pêche, les barrières douanières touchent directement les exportateurs de produits halieutiques, notamment en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique de l’Ouest. Les droits de douane élevés imposés aux produits transformés pénalisent les pays qui cherchent à remonter la chaîne de valeur, en favorisant la transformation locale. Par ailleurs, ces tensions accentuent la concurrence entre flottes étrangères dans certaines zones, provoquant une intensification de la pêche industrielle, souvent au détriment des petits pêcheurs locaux et de la durabilité des stocks. Le repli sur soi de certains marchés pousse également des pays à chercher de nouveaux débouchés commerciaux, sans toujours disposer des capacités réglementaires pour garantir des pratiques de pêche durables.

Un besoin urgent d’investissement et de gouvernance

Pour garantir la résilience de l’économie océanique, la CNUCED appelle à moderniser les infrastructures portuaires, renforcer la connectivité maritime, mettre fin aux subventions néfastes (notamment dans la pêche industrielle), et renforcer la gouvernance internationale des zones maritimes, en particulier en haute mer.

Face à la montée des risques environnementaux, commerciaux et géopolitiques, l’économie des océans nécessite une refondation de ses infrastructures et de ses mécanismes de gouvernance. Il ne s’agit plus seulement de réparer un système fragilisé, mais de le repenser à l’aune de la durabilité, de l’équité et de la résilience.

D’abord, les infrastructures portuaires doivent être modernisées pour répondre aux défis du XXIe siècle : adaptation au changement climatique (élévation du niveau de la mer, événements extrêmes), numérisation des flux, réduction des émissions de gaz à effet de serre, électrification des quais, etc. Des ports « intelligents » et verts, interconnectés et résilients, sont indispensables pour maintenir la fluidité du commerce maritime tout en réduisant son empreinte écologique.

Ensuite, la gouvernance océanique reste fragmentée, insuffisante et inégalitaire. De nombreuses zones de haute mer échappent encore à un encadrement juridiquement contraignant. Bien que le traité sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales ait été adopté en 2023, sa mise en œuvre est lente, et les moyens de contrôle sont limités. Il est donc urgent de combler les vides juridiques, d’harmoniser les normes internationales et de renforcer les capacités des États à faire respecter le droit en mer.

Par ailleurs, des subventions nuisibles continuent de soutenir la surpêche, les énergies fossiles offshore ou les pratiques industrielles non durables. La CNUCED appelle à une réorientation massive des investissements vers des modèles économiques bleus durables, compatibles avec les objectifs climatiques et les droits des communautés côtières. Cela inclut, par exemple, l’aquaculture écologique, les énergies marines renouvelables, ou encore la restauration des écosystèmes côtiers (mangroves, herbiers, récifs).

Enfin, il est indispensable d’instaurer une gouvernance multipartite : États, entreprises, ONG, scientifiques, peuples autochtones et communautés locales doivent être pleinement associés aux décisions. L’économie des océans ne peut plus être pilotée uniquement par des intérêts économiques à court terme. Elle nécessite une vision à long terme, portée par une coopération internationale forte, équitable et inclusive.

Pourquoi l’économie des océans est-elle si particulière ?

L’économie des océans se distingue par plusieurs caractéristiques uniques :

Elle est transfrontalière par nature : les océans n’ont pas de frontières politiques nettes, ce qui rend la coopération internationale indispensable.

Elle repose sur un bien commun planétaire : les ressources marines appartiennent souvent à l’ensemble de l’humanité, mais sont surexploitées par quelques acteurs.

Elle est hautement vulnérable aux perturbations climatiques : contrairement à d’autres secteurs, les effets du changement climatique s’y manifestent rapidement et de façon irréversible.

Elle a un potentiel énorme d’innovation : en matière d’énergie, d’alimentation durable, de biomatériaux ou de captation du carbone, les océans représentent une frontière technologique à explorer.

Entre les lignes : ce que le rapport CNUCED laisse dans l’ombre

Bien que le rapport de la CNUCED soit riche et pose des jalons importants pour comprendre l’état de l’économie des océans, plusieurs angles d’analyse restent peu ou pas développés. Voici ce que le rapport ne dit pas (ou peu) :.

La répartition inégale des bénéfices de l’économie océanique

Le rapport mentionne brièvement l’importance d’un commerce équitable entre pays en développement, mais il ne développe pas la géographie des inégalités dans l’économie bleue. En réalité, les pays industrialisés captent l’essentiel de la valeur ajoutée, notamment dans le transport maritime, la transformation des produits de la mer, ou la biotechnologie marine ; les pays du Sud, malgré leur vaste zone économique exclusive (ZEE) et leur dépendance aux ressources marines, sont souvent des fournisseurs de matières premières peu transformées ou des zones de pêche externalisées par des flottes étrangères.

Enrichissement possible : Une réflexion sur la justice économique océanique, la souveraineté maritime et la capacité des pays côtiers du Sud à valoriser durablement leurs ressources.

Le rôle croissant des acteurs privés et des multinationales

Le rapport insiste sur les États et les politiques publiques, mais ne traite pas du rôle stratégique des entreprises. Or des multinationales dominent les routes maritimes (Maersk, MSC, COSCO), la construction navale, et même la cartographie des fonds marins et l’essor de la finance bleue (obligations bleues, investissements ESG orientés vers l’économie marine) transforme l’espace océanique en nouvelle frontière spéculative.

Enrichissement possible : Interroger le pouvoir privé dans la gouvernance des océans et la nécessité de rendre des comptes, à travers plus de transparence et des règles contraignantes.

Les conflits d’usage en mer sont peu abordés

Le rapport évoque la fragmentation, mais n’analyse pas les tensions croissantes autour des ressources marines, par exemple, entre pêche artisanale et pêche industrielle, souvent subventionnée par des États étrangers ; entre énergies fossiles et énergies marines renouvelables ; entre conservation et exploitation, dans les zones marines protégées (AMP) ; entre États, notamment autour des frontières maritimes ou de l’accès à la haute mer.

Enrichissement possible : Un éclairage sur les conflits d’intérêt et les arbitrages politiques nécessaires pour une économie océanique durable et inclusive.

Où en sont les pays aujourd’hui ? Qui joue vraiment le jeu ?

Le rapport émet des recommandations, mais il reste assez neutre sur la mise en œuvre réelle par les pays. Or, en pratique, certains pays avancent fortement sur la durabilité océanique : les petits États insulaires (Fidji, Seychelles), l’Union européenne (via le Pacte vert), ou la Norvège (investissements dans l’éolien offshore). D’autres affichent des ambitions mais peinent à les concrétiser, faute de moyens ou de volonté politique. Enfin, certains pays freinent ouvertement, notamment ceux qui défendent leurs flottes subventionnées ou exploitent les ressources marines sans cadre clair (par exemple, dans la pêche illégale non déclarée).

Enrichissement possible : Une analyse comparative des engagements nationaux (stratégies océaniques, politiques portuaires, lutte contre la pollution), avec des indicateurs de responsabilité et de cohérence (financement, transparence, impact écologique).

Les savoirs locaux et les droits des communautés côtières sont absents

Le rapport parle d’infrastructures et de commerce global, mais ne mentionne pas les peuples de la mer, les pêcheurs artisanaux, les femmes dans les filières halieutiques, etc. Ces acteurs sont pourtant essentiels pour la gestion durable des ressources (savoirs traditionnels, résilience locale), mais aussi pour garantir la sécurité alimentaire, et, enfin, pour porter des modèles économiques alternatifs (coopératives, circuits courts, tourisme solidaire).

Enrichissement possible : Une dimension sociale et culturelle de l’économie bleue, avec une reconnaissance du rôle des communautés locales dans la gouvernance maritime.

Le rapport de la CNUCED est un excellent point de départ pour une prise de conscience globale, mais il gagnerait à intégrer davantage une approche politique plus fine, qui distingue les intérêts et responsabilités différenciées, ainsi qu’une analyse des dynamiques privées, souvent décisives dans l’économie des océans, et, enfin, une lecture sociale et territoriale, en incluant les voix des populations directement dépendantes de la mer.

Vers une économie bleue durable

À l’approche de la troisième Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC3), le rapport de la CNUCED appelle toutefois à une mobilisation générale. Pour préserver les bénéfices économiques tirés des mers, il faut :

Renforcer les règles internationales pour la haute mer et la gouvernance des océans,

Favoriser les infrastructures maritimes écologiques (ports intelligents, propulsion verte, énergies marines),

Soutenir les pays en développement côtiers, en leur garantissant un accès équitable au commerce maritime et aux technologies durables,

Intégrer pleinement l’économie des océans dans les stratégies climatiques et commerciales globales.

Faire de la mer un levier de résilience mondiale

Loin d’être un secteur marginal, l’économie des océans est l’un des piliers invisibles, mais essentiels, de la prospérité mondiale. La soutenir, c’est à la fois protéger l’environnement, sécuriser le commerce international et promouvoir un développement plus équitable. Mais cela ne pourra se faire sans un effort concerté, ambitieux et inclusif.

La marée monte — et avec elle, les risques. Il est temps d’agir pour éviter que le moteur bleu de notre économie ne prenne l’eau.

