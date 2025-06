À l’occasion de la Semaine de la Qualité de vie au travail (QVT) qui débute ce lundi 16 juin, Actineo, l’Observatoire de la qualité de vie au travail, dresse une photographie inédite de la Génération Z au travail : une jeunesse en quête de sens, d’équilibre et de liberté avec une affirmation forte de l’individualité – mais aussi une génération en alerte mentale et professionnelle. Désengagement massif, quête de flexibilité radicale, rejet des modèles traditionnels… Face à ces évolutions, les entreprises font face à un défi majeur : recréer le collectif. Ce dernier baromètre révèle une rupture culturelle profonde, qui oblige les entreprises à repenser leur approche du travail. Quels leviers activer pour renouer avec cette génération ? Comment adapter les environnements de travail à leurs attentes ?

Plus de la moitié (53 %) de la Gen Z évoque des conséquences négatives du travail sur leur santé mentale. La 11ᵉ édition du Baromètre Actineo sur la qualité de vie au travail, publiée en mars 2025, a mis en lumière une Génération Z en rupture avec les modèles professionnels traditionnels. Moins présente sur site, plus stressée, parfois

désengagée, cette jeune génération bouscule les codes établis. Si elle revendique flexibilité, télétravail et quête de sens, elle attend aussi un bureau repensé : un lieu choisi, stimulant, en phase avec ses valeurs. Comment adapter les environnements et les pratiques de travail pour répondre à ces nouvelles attentes ?

Mais au-delà des constats, la Gen Z s’interroge elle-même sur l’avenir : Quel sera notre rôle dans un monde du travail en constante mutation ? Comment évoluer dans un univers où l’intelligence artificielle transforme les métiers ? Le travail peut-il encore être une source d’épanouissement sans compromettre notre santé mentale ?

Une génération Z en alerte mentale et professionnelle

Près d’un Gen Z sur deux (44 %) estime que son emploi nuit à sa santé physique, et plus de la moitié (53 %) déclarent en ressentir les effets négatifs sur leur santé mentale. Ce malaise va de pair avec un désengagement préoccupant : 67 % des jeunes interrogés reconnaissent « faire le minimum » au travail, contre 43 % en moyenne. Cette attitude s’explique à la fois par la volonté de préserver leur équilibre de vie personnelle et par une perte de motivation : 54 % déclarent s’ennuyer régulièrement au travail, contre 32 % chez les autres générations.

Les jeunes s’interrogent : Peut-on trouver un emploi qui respecte notre rythme biologique ? Faut-il choisir entre ambition professionnelle et équilibre personnel ? Sommes-nous condamnés à nous adapter à des systèmes obsolètes ?

Flexibilité au travail : un équilibre à préserver

Dans ce contexte, la flexibilité devient essentielle. Le télétravail s’impose comme un facteur clé, à tel point que 64 % des membres de la Gen Z se disent prêts à quitter leur entreprise si cette possibilité leur était retirée. Au Canada, ce taux grimpe même à 71 %. Mais au-delà du lieu de travail, c’est toute la relation à la sphère professionnelle qui évolue. La volonté de disposer de temps pour soi prend une place centrale : 33 % des Gen Z préféreraient passer à la semaine de quatre jours, même avec une baisse de salaire.

Dans les pays nordiques, où la semaine de 4 jours est testée depuis plusieurs années, les salariés rapportent une hausse de productivité de 25 % en moyenne et une baisse de l’absentéisme de 40 %.

Le futur du travail peut-il rimer avec liberté totale ? Le temps de travail doit-il encore être normé ? Et si la performance ne se mesurait plus en heures, mais en impact ?

Bien-être, liberté et services : les nouveaux leviers d’engagement

L’environnement de travail devient un levier majeur de bien-être et de motivation. 26 % de la Gen Z souhaitent pouvoir choisir entre différents types d’espaces selon leurs besoins. 19 % aimeraient des lieux plus ludiques, 14 % plébiscitent des espaces culturels ou artistiques, 39 % aimeraient venir avec leur animal de compagnie, et 23 % estiment indispensables des espaces extérieurs.

Un environnement agréable a un impact direct sur la performance : selon une étude de Harvard, les employés évoluant dans des environnements flexibles sont 22 % plus productifs et 32 % moins susceptibles de quitter leur poste.

Les jeunes posent la question : Travailler dans un lieu inspirant est-il un luxe ou un droit ? L’entreprise peut-elle devenir un lieu de vie à part entière ?

Santé mentale et coûts cachés

Selon l’INRS, le coût du mal-être mental en entreprise est estimé à 13 500 euros par salarié. Chez les jeunes actifs, les troubles anxieux et les arrêts maladie liés au stress sont en forte hausse (+28 % depuis 2020). Ce chiffre interpelle : comment construire un modèle durable si le prix à payer est la santé mentale d’une génération entière ?

Des attentes écologiques claires

Enfin, les attentes de cette génération intègrent pleinement les enjeux écologiques. Le bureau doit incarner les valeurs de sobriété et de durabilité : mobilier recyclé ou de seconde main (33 %), matériaux biosourcés (30 %), et réparation plutôt que rachat des équipements professionnels (33 %).

Comment concilier efficacité et responsabilité écologique ? Le bureau du futur sera-t-il zéro carbone ? Et l’entreprise, un acteur sincère du changement ?

Contrairement à la génération X, attachée à la sécurité de l’emploi, ou à la génération Y, en quête d’évolution rapide, la Gen Z place la liberté, le sens et l’impact au sommet de ses priorités. 47 % d’entre eux se disent prêts à quitter un emploi qui ne correspond pas à leurs valeurs – contre 24 % chez les plus de 40 ans. Et demain ?

Selon le Forum économique mondial, 65 % des métiers que les enfants d’aujourd’hui exerceront n’existent pas encore. Les jeunes actifs se demandent : comment se préparer à un monde professionnel en constante redéfinition ? Faut-il apprendre à se former toute sa vie ? Quel rôle l’entreprise jouera-t-elle dans cette formation continue ?

Une chose est certaine : le monde du travail est à un tournant, et la génération Z pourrait bien en être la boussole.