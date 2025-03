Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a annoncé ce mercredi, que les Etats-Unis cesseraient de transmettre des informations à Kiev, une décision qui pourrait sérieusement entraver la capacité de l’armée ukrainienne à cibler les forces russes. L’exécutif américain a décidé de suspendre l’aide à l’Ukraine «sur le front militaire et sur le front du renseignement», a déclaré le directeur de l’agence américaine sur la chaîne Fox Business. Après la suspension de l’aide militaire à l’Ukraine, cette nouvelle annonce illustre clairement la volonté de Trump de tordre le bras de son ancien allié ukrainien afin de le contraindre à négocier. Pourtant, le président américain avait déclaré mardi avoir reçu une lettre de Volodymyr Zelensky dans laquelle ce dernier exprimait sa volonté de participer à des négociations avec la Russie.

C’est un nouveau coup dur pour le gouvernement assiégé de Kiev dans un contexte inédit de revirement de position et d’alliances des Américains sur le conflit. La coopération des services de renseignement américains a été essentielle pour permettre à l’armée ukrainienne d’identifier et frapper des cibles militaires russes

Selon une information rapportée par le Financial Times, les États-Unis ont mis fin au partage de renseignements avec Kiev, une décision qui pourrait sérieusement entraver la capacité de l’armée ukrainienne à cibler les forces russes. Cette mesure fait suite à la décision prise lundi par l’administration Trump de suspendre l’aide militaire à l’Ukraine et intervient après le clash prémédité dans le Bureau ovale entre le président américain et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.

La coopération des services de renseignement américains a été essentielle pour permettre à l’Ukraine d’identifier et de frapper des cibles militaires russes. Quatre responsables au fait de la décision ont confirmé que Washington avait gelé les canaux de renseignement avec Kiev. John Ratcliffe, directeur de la CIA, a déclaré plus tard à Fox Business : « Trump s’est vraiment demandé si le président Zelensky était engagé dans le processus de paix, et il a dit : « Faisons une pause ». Mais il a ajouté qu’il y avait de l’espoir que le soutien soit rétabli. « Je veux donner une chance d’y réfléchir, et vous avez vu la réponse que le président Zelensky a donnée », a ajouté Ratcliffe. « Je pense donc que sur le front militaire et sur le front du renseignement, la pause qui a permis que cela se produise, je pense qu’elle va disparaître. »

Selon le Daily Mail, toutes les agences de renseignement et les organes militaires des pays alliés historiquement des États-Unis comme la Grande-Bretagne, l’Australie ou la Nouvelle -Zélande ont également reçu l’ordre d’interdire expressément le partage des renseignements générés par les États-Unis avec l’Ukraine. La classification de sécurité de haut niveau a été supprimée par les États-Unis « en attendant une notification ultérieure ».

Deux responsables de l’administration Trump ont déclaré que les destinataires disposant d’actifs à l’intérieur du pays étaient susceptibles de continuer à transmettre des renseignements pertinents à Kiev. Mais cela ne s’appliquerait pas aux renseignements sensibles et de grande valeur, tels que ceux dont l’Ukraine a besoin pour mener des frappes de précision sur des cibles russes mobiles. « S’ils ne reviennent pas rapidement sur leur décision, cela deviendra vraiment difficile pour les Ukrainiens, car cela leur enlève leur avantage sur le champ de bataille », a déclaré un haut responsable occidental.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Après l’affrontement houleux entre Zelensky et Trump dans le bureau ovale, les relations entre Washington et Kiev se sont détériorées avant de montrer récemment des signes d’amélioration. Zelensky a fait preuve de bonne volonté mardi, déclarant que la réunion devant les caméras de télévision était « regrettable » et que l’Ukraine était « prête à venir à la table des négociations dès que possible ». Il a également déclaré dans une lettre qu’il était prêt à signer « à tout moment » un accord avec Trump qui donnerait aux États-Unis le droit de tirer profit de l’exploitation des ressources naturelles de l’Ukraine.

Dans son discours au Congrès mardi soir, Trump, qui avait auparavant qualifié le président démocratiquement élu Zelensky de « dictateur », a déclaré qu’il appréciait les paroles du dirigeant ukrainien. Mercredi, Mike Waltz, conseiller américain à la sécurité nationale, a également suggéré que l’aide militaire à l’Ukraine pourrait être relancée. « Je pense que si nous pouvons finaliser ces négociations et avancer dans ce sens, et en fait, mettre sur la table des mesures de confiance, alors le président envisagera sérieusement de lever cette pause », a déclaré Waltz à Fox News.

Un porte-parole des services de renseignement militaires ukrainiens a refusé de commenter les conséquences d’une interruption des services de renseignement américains sur leur travail. « Nous avons un plan B », a déclaré le porte-parole en début de semaine. L’étendue du soutien des services de renseignement américains est classifiée, mais les analystes ont déclaré qu’elle permettait à Kiev de recevoir des renseignements en direct sur les mouvements de l’ennemi. « Au niveau opérationnel, pour observer le mouvement des forces par exemple, les satellites sont d’une grande aide et les capacités américaines sont vraiment importantes », a déclaré Mykhailo Samus, un expert militaire ukrainien. Les services de renseignement américains jouent également un rôle dans le système d’alerte précoce contre les missiles russes et les raids de drones sur les villes et les infrastructures énergétiques ukrainiennes.

« Les services de renseignement militaires ukrainiens n’ont jamais dit exactement quel type d’informations ils recevaient des États-Unis », a déclaré Pavlo Narozhny, un analyste militaire ukrainien. « Mais on peut faire une supposition éclairée, on peut noter que les drones Reaper et les avions américains volent régulièrement près de la frontière, on peut voir que chaque fois qu’un MiG-31 russe décolle, cela déclenche une alarme de raid aérien dans toute l’Ukraine. »

L’intelligence américaine a peut-être été la plus cruciale pour permettre des frappes de précision sur le territoire contrôlé par la Russie. « Les cibles statiques comme les usines ou les raffineries de pétrole » étaient « quelque chose que nous pouvons faire nous-mêmes », a déclaré Narozhny. « Mais nous avons pu frapper des centres de commandement, et cela a probablement été fait avec l’aide des services de renseignement américains. »