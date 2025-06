Trump contre l’Europe : une déclaration de guerre civilisationnelle

Le 29 mai 2025, entre les deux tours de l’élection présidentielle en Pologne, un texte publié sur le compte officiel du département d’État américain a jeté un pavé dans la mare diplomatique européenne. Intitulé The Need for Civilizational Allies in Europe, ce manifeste idéologique, signé par l’administration Trump, appelle explicitement à un « changement de régime » en Europe. Mais ce changement ne se conçoit pas sous forme de coups d’État : il s’agit d’un basculement politique, électoral, civilisationnel — en faveur de la droite nationaliste et religieuse.

Ce message est publié dans un contexte hautement symbolique : le 1er juin 2025, quelques jours après sa diffusion, Karol Nawrocki, historien conservateur soutenu par le PiS (Droit et Justice), remporte le second tour de l’élection présidentielle polonaise avec 50,89 % des voix, face au libéral Rafał Trzaskowski. Cette victoire conforte la Pologne dans un cap souverainiste, aligné sur les thèses défendues dans le texte américain : restauration des valeurs chrétiennes, rejet du multiculturalisme, défiance envers Bruxelles.

Contrairement à ce que certaines lectures pourraient suggérer, ce n’est donc pas dans le vide que s’exprime l’administration Trump. Elle s’adresse directement aux forces

politiques qui, à l’image du PiS en Pologne, incarnent à ses yeux l’alternative civilisationnelle au modèle européen libéral. L’élection de Nawrocki devient, dans cette

optique, une victoire stratégique dans un « front intérieur » européen désormais ouvertement assumé par Washington.

Un manifeste idéologique publié en pleine transition politique en Pologne

Le 29 mai 2025, entre les deux tours de l’élection présidentielle en Pologne, un texte signé par Samuel Samson, conseiller principal au Bureau américain pour la Démocratie, les Droits de l’Homme et le Travail, est publié sur Substack par le Département d’État américain. Intitulé The Need for Civilizational Allies in Europe, ce manifeste marque un tournant dans la diplomatie américaine : il appelle ouvertement à une réorientation idéologique du continent européen, rompant avec les fondements libéraux et multilatéraux du projet européen.

Ce document paraît alors même que la Pologne s’apprête à confirmer, dans les urnes, le virage conservateur engagé depuis plusieurs années. Ce 1er juin, Karol Nawrocki,

soutenu par le parti Droit et Justice (PiS), remporte l’élection présidentielle avec 50,89 % des voix. Son élection symbolise la victoire d’un camp souverainiste qui partage les valeurs mises en avant dans le texte américain. Le lien transatlantique, y lit-on, « repose sur une riche tradition occidentale de loi naturelle, d’éthique des vertus et de

souveraineté nationale ».

Dès les premières lignes, le ton est donné : l’Amérique de Trump se pose en gardienne d’un héritage commun en péril. « Notre partenariat transatlantique est fondé sur un héritage civilisationnel occidental partagé, forgé dans la culture, la foi, les liens familiaux, l’assistance mutuelle et, surtout, la tradition commune de l’Occident. »

Mais cette relation fraternelle donne, selon le texte, le droit — voire le devoir — aux États-Unis d’alerter l’Europe sur sa dérive : « C’est pourquoi l’administration Trump tire la sonnette d’alarme en Europe. » Le vice-président J.D. Vance est cité : « Ce qui m’inquiète, c’est la menace intérieure : le retrait de l’Europe de certaines de ses valeurs les plus fondamentales — des valeurs qu’elle partage avec les États-Unis d’Amérique. »

Le constat dressé est sévère. L’Union européenne est accusée d’avoir trahi son propre projet : « L’Europe est devenue un foyer de censure numérique, de migration de masse, de restrictions à la liberté religieuse et d’autres formes d’atteintes à l’autonomie démocratique. » Le texte dénonce également une supposée criminalisation de

l’opposition politique : « En France, la candidate présidentielle Marine Le Pen a été inculpée pour détournement de fonds et, contre toute procédure habituelle, immédiatement interdite de se présenter. » Des cas similaires sont évoqués en Allemagne, au Royaume-Uni, et même en Pologne.

Ce que réclame le Département d’État, c’est une réorientation civilisationnelle de l’Europe : « Un renouvellement de notre héritage culturel commun » pour restaurer « les biens de notre culture commune, afin de faire de la civilisation occidentale une source de vertu, de liberté et d’épanouissement humain pour les générations à venir. »

L’élection de Nawrocki en Pologne ne devient alors pas seulement un événement national, mais un jalon dans cette croisade idéologique promue depuis Washington. La

diplomatie américaine, loin de s’afficher neutre, choisit ses alliés dans la recomposition en cours de l’Europe — et leur trace une ligne : retour à la tradition, rejet du libéralisme universel, recentrage national. Une Europe conforme à la vision trumpienne de l’Occident.

Une rupture idéologique assumée avec l’Europe libérale

Ce texte marque une rupture inédite dans l’histoire récente des relations transatlantiques. Loin du soutien traditionnel des États-Unis au projet européen depuis 1945, il expose une vision radicalement nouvelle : celle d’une Amérique qui ne voit plus l’Union européenne comme un allié, mais comme un corps étranger à régénérer — ou à

contourner.

Il accuse les structures européennes d’avoir trahi leur promesse d’après-guerre. « Dans le sillage de deux guerres mondiales dévastatrices, les nations européennes ont

cherché à empêcher de futures catastrophes en créant des structures supranationales… Le libéralisme global promettait la paix, mais cette promesse est désormais en

lambeaux. »

Et le diagnostic est cinglant : « Ce qui persiste aujourd’hui, c’est une campagne agressive contre la civilisation occidentale elle-même. » L’Europe, selon ce document,

n’est plus un pôle de stabilité mais « un foyer de censure numérique, de migration de masse, de restrictions à la liberté religieuse, et de nombreuses autres attaques contre l’autonomie démocratique. »

Derrière cette description apocalyptique, on lit la volonté de discréditer les institutions européennes en bloc, et de s’adresser directement à leurs opposants internes.

L’administration Trump ne se cache plus pour dire qu’elle soutient une autre Europe : celle des partis dits « patriotes » ou « traditionnalistes », accusant Bruxelles de mener une offensive contre les peuples au nom d’un élitisme cosmopolite.

Les alliés de Trump en Europe : une stratégie de légitimation

Le texte ne se contente pas de dénoncer les structures : il cible les États et figures politiques considérés comme victimes du système, pour mieux les ériger en partenaires.

Ainsi, l’Allemagne est décrite comme un pays où la liberté d’expression serait « menacée par des régulateurs indépendants qui infligent des amendes massives aux

plateformes américaines » sous prétexte de désinformation. La France est accusée d’instrumentaliser la justice pour exclure Marine Le Pen du jeu politique. Et la Hongrie, comme la Pologne, est qualifiée de « nation chrétienne injustement qualifiée d’autoritaire et de violatrice des droits humains ».

L’auteur établit même une analogie explicite avec la situation intérieure américaine : « Les Américains connaissent bien ces tactiques. Une stratégie similaire de censure, de diabolisation et d’arme bureaucratique a été utilisée contre le président Trump et ses partisans. »

Ce parallèle vise à tisser une solidarité politique au-delà de l’Atlantique entre le trumpisme américain et les nationalismes européens. L’objectif n’est plus seulement de

défendre des intérêts américains à l’étranger, mais de constituer un front civilisationnel conservateur transnational, opposé à la mondialisation libérale.

Appel à un basculement électoral

Le texte va jusqu’à critiquer les mécanismes électoraux européens. Il s’inquiète de leur légitimité, évoquant des « restrictions » pesant sur certains partis comme l’AfD en

Allemagne ou des candidats « bannis de la compétition ». En Pologne, la critique porte implicitement sur les opposants au gouvernement conservateur, accusés de

complaisance avec « le projet libéral global ».

Mais surtout, l’administration Trump formule ce qui ressemble à un véritable appel au changement de régime par les urnes : « Des actions concrètes des gouvernements

européens pour garantir la liberté d’expression politique et religieuse, la sécurité des frontières et des élections équitables seraient des avancées bienvenues. »

Autrement dit : il ne s’agit pas de renverser les institutions de force, mais de les infiltrer via les scrutins pour imposer un nouveau projet civilisationnel. L’élection présidentielle polonaise vient ainsi illustrer ce que Washington appelle de ses vœux : une Europe recentrée sur ses « racines chrétiennes et nationales », assumant une forme d’autonomie vis-à-vis de Bruxelles — et de la démocratie libérale.

Onde de choc en Europe

Dès sa publication, le manifeste de l’administration Trump a provoqué une onde de choc en Europe, renforçant la détermination des dirigeants européens à défendre les valeurs démocratiques et à poursuivre la construction d’une autonomie stratégique face à une alliance transatlantique de plus en plus incertaine. Ce texte, perçu comme une attaque frontale contre les valeurs et les institutions européennes, a suscité de vives réactions en Europe, tant sur le plan politique que dans l’opinion publique.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a réagi avec vigueur, affirmant que l’Europe était prête à défendre ses valeurs démocratiques face aux critiques de l’administration Trump. La ministre allemande de la Défense, Boris Pistorius, a qualifié les comparaisons de l’administration Trump entre l’Europe et des régimes autoritaires d’« inacceptables ». De son côté, la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a exprimé son inquiétude en déclarant qu’elle avait le sentiment que les États-Unis « cherchaient à provoquer un conflit avec nous ». En France, le président Emmanuel Macron a convoqué un sommet européen d’urgence réunissant plusieurs dirigeants européens, pour discuter des implications de la politique américaine sur la sécurité européenne.

Les réactions de l’opinion publique n’ont pas tardé à se manifester, marquant une méfiance croissante envers les États-Unis. Ainsi, une enquête menée en mars 2025 dans neuf pays européens a révélé que 63 % des personnes interrogées estiment que Donald Trump rend le monde « moins sûr », et 51 % le considèrent comme un « ennemi de l’Europe ». Cette perception négative est particulièrement marquée dans des pays traditionnellement proches des États-Unis, comme le Danemark et les Pays-Bas.

Cette méfiance croissante envers l’administration américaine a également des répercussions sur les partis politiques européens alliés de Trump. Par exemple, en Hongrie et aux Pays-Bas, les partis d’extrême droite favorables à Trump, tels que le Fidesz de Viktor Orbán et le Parti pour la liberté de Geert Wilders, ont enregistré une baisse de popularité dans les sondages.

Face à ces tensions transatlantiques, l’Europe cherche à renforcer son autonomie stratégique. Le groupe Weimar+, une alliance diplomatique élargie incluant la France, l’Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie et la Commission européenne, a été créé en février 2025 pour coordonner les réponses européennes aux défis posés par la politique étrangère américaine.

De fait, le manifeste de l’administration Trump a provoqué une onde de choc en Europe, renforçant la détermination des dirigeants européens à défendre les valeurs démocratiques et à poursuivre la construction d’une autonomie stratégique face à une alliance transatlantique de plus en plus incertaine.

Une guerre des récits, des modèles, des légitimités

Le texte publié par l’administration Trump ne fait pas qu’énoncer une position américaine : il s’inscrit dans une dynamique idéologique bien plus large, que l’on peut

qualifier de guerre des récits. Ce conflit ne se joue ni sur le plan militaire, ni même diplomatique au sens classique, mais dans le champ des représentations : de ce qu’est

une société juste, de ce que doit être une nation, et de qui a le droit de gouverner au nom de quelle légitimité.

D’un côté, l’Europe post-guerre s’est construite autour d’un récit fondateur : l’intégration régionale comme rempart contre les nationalismes, les droits fondamentaux comme socle juridique universel, la démocratie libérale comme horizon indépassable. Ce récit, même affaibli, structure encore les institutions européennes, leur diplomatie, et leur prétention à incarner une certaine exemplarité normative.

De l’autre, l’administration Trump, dans ce manifeste, articule un contre-récit cohérent et offensif : la civilisation occidentale serait aujourd’hui trahie non pas par ses ennemis extérieurs, mais par ses propres élites libérales, accusées de sacrifier la culture, la foi et la souveraineté des peuples sur l’autel du cosmopolitisme. C’est en ce sens qu’il parle de « la menace intérieure », du « retrait de l’Europe de ses valeurs fondamentales », et de « l’élite décadente qui craint son propre peuple ».

Ce n’est donc pas un simple désaccord sur des politiques publiques : c’est une confrontation entre deux visions du monde. L’une défend une Europe pluraliste, gouvernée par des institutions indépendantes, ouverte sur le monde, fondée sur des principes abstraits comme l’universalité des droits. L’autre prône une Europe enracinée, chrétienne, ethniquement homogène, gouvernée par des majorités « naturelles » et méfiante envers les minorités comme envers les contre-pouvoirs.

Dans cette guerre des récits, les élections ne sont plus des moments de débat démocratique, mais des actes de légitimation symbolique d’un modèle contre l’autre. Et

l’administration Trump, en adoptant le langage d’une croisade culturelle, pousse les sociétés européennes à se repositionner : non plus en tant que partenaires

diplomatiques, mais comme camps dans une bataille de civilisation.

Ce conflit est asymétrique. Tandis que les institutions européennes continuent de parler le langage du compromis, du droit, du traité, l’autre camp manie les images fortes, les métaphores historiques, les références sacrées, et surtout une rhétorique du déclin suivie d’un appel au réveil. C’est un récit plus mobilisateur — parce qu’il donne un sens simple, émotionnel, parfois messianique, à des crises complexes.

Le danger est là : à défaut de répondre par un récit concurrent crédible, l’Europe pourrait céder par fragmentation. Car dans une guerre des récits, le silence ou la

mollesse sont eux-mêmes une forme de reddition.

Face à cette offensive, l’heure n’est plus à la naïveté. Le texte publié par le département d’État n’est pas un simple dérapage rhétorique : c’est une déclaration d’intention.

L’Europe doit en tirer les conséquences et revoir son logiciel stratégique. Il ne suffit plus de défendre des valeurs abstraites — il faut construire un rapport de force.

Cela commence par la reconsolidation du noyau démocratique de l’Union : défense de l’État de droit, régulation des ingérences étrangères, lutte contre les financements

opaques des mouvements politiques europhobes. Mais cela passe aussi par une réinvention du récit européen : l’Europe ne doit pas se contenter de gérer ; elle doit

inspirer, émouvoir, entraîner.

Car en face, Trump et ses alliés ne proposent pas seulement une autre politique : ils offrent une mythologie, une vision du monde. Il revient à l’Europe de proposer la sienne, plus juste, plus inclusive, plus fidèle à ce qu’elle a été quand elle a su dire non à la fatalité.

Ce que révèle ce moment politique, c’est que l’Europe n’est plus protégée par son statut d’alliée historique des États-Unis. Elle est redevenue une cible idéologique dans une guerre mondiale des récits. La réponse ne peut être timide ni technocratique. Elle doit être démocratique, offensive, ambitieuse. L’administration Trump veut une Europe soumise ou fracturée. À nous de prouver qu’elle peut être unie et souveraine.

Gérard Ayache, directeur de la publication

Photo d’en-tête : Crédits : The White House / Flickr CC0 1.0 | Commission européenne | RapidEye / Flickr