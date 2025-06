Questions israélo-palestiniennes : clés de compréhension

Depuis l’attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas contre des civils israéliens et le déclenchement de la guerre à Gaza, le Proche-Orient est redevenu le centre des attentions. Dans ce contexte tendu, trois fondations françaises ont décidé d’unir leurs forces pour proposer une lecture claire et factuelle d’un conflit aussi ancien que complexe.

Depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023 perpétrées par le Hamas contre les populations civiles israéliennes, et la guerre à Gaza qui en a découlé, le Proche-Orient est au cœur de l’actualité mondiale. Si cette région a rarement connu la stabilité, cette date marque un tournant majeur dans l’histoire des relations israélo-palestiniennes.

Mais que savons-nous vraiment de la situation au Proche-Orient ? Et comment démêler le vrai du faux face au flot d’informations, parfois contradictoires, diffusées par les médias et les réseaux sociaux ?

Pour répondre à ces interrogations, la Fondation pour la mémoire de la Shoah (FMS), la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol) et la Fondation Jean-Jaurès ont lancé un programme de vidéos pédagogiques sur l’histoire du conflit israélo-palestinien.

À travers dix vidéos thématiques, ces trois fondations visent à fournir des repères historiques, scientifiques et factuels aux parlementaires, aux élus, mais aussi à toutes celles et ceux qui cherchent à mieux comprendre les enjeux de ce conflit complexe.

La bande-annonce

Vidéo 1 : Naissance de la région : De la fin de l’Empire Ottoman à la fin de la présence européenne dans la région

Intervenant : Jean-Claude Lescure, historien

Vidéo 2 : : Le sionisme et la création de l’État d’Israël

Intervenant : Alain Dieckhoff, sociologue

Vidéo 3 : Depuis 1948 : entre guerres et accords de paix

Intervenant : Jean-Claude Lescure, historien

Vidéo 4 : Enjeux autour de Gaza et de la Cisjordanie

Intervenant : Denis Charbit, politologue

Vidéo 5 : Jérusalem, au cœur de toutes les crispations

Intervenante : Catherine Nicault, historienne

Vidéo 6 : Le rôle de la France dans la région

Intervenante : Frédérique Schillo, historienne

Vidéo 7 : Place et perception d’Israël et des Territoires palestiniens dans la communauté internationale de 1948 à 2023

Intervenant : Bruno Tertrais, politologue

Vidéo 8 : Relations internationales : témoignage d’un diplomate

Intervenant : Éric Danon , diplomate

Vidéo 9 : Depuis le 7 octobre 2023 : changement de paradigme

Intervenant : Danny Trom, sociologue

Vidéo 10 : Résonances dans la société française

Intervenant : Brice Teinturier, politologue