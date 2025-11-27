Le 2 décembre, la France célèbrera le Giving Tuesday, la journée mondiale de la générosité devenue l’alternative solidaire aux frénétiques Black Friday et Cyber Monday. Dans un contexte où 1,4 million d’associations composent un paysage fragilisé par les tensions budgétaires, et où 20 millions de bénévoles continuent malgré tout de faire vivre la solidarité, cette 8ᵉ édition s’annonce déterminante. Collectes, défis citoyens, événements inspirants : un élan collectif que le mouvement entend amplifier pour dépasser les 10 millions d’euros déjà récoltés lors du Giving Tuesday 2024.

Né à New York en 2012 et arrivé en France il y a maintenant huit ans, le Giving Tuesday fait figure de respiration solidaire dans un mois de décembre marqué par les records de consommation. Là où Black Friday et Cyber Monday encouragent la surenchère d’achats, le Giving Tuesday invite à un geste simple : donner. Donner du temps, de l’argent, un objet, une compétence, ou simplement un peu d’attention. Le mouvement repose sur une conviction forte : la générosité est un moteur collectif, ouvert à toutes et tous, et capable de transformer durablement les territoires.

Cette année, l’appel à la mobilisation résonne d’autant plus fortement que les acteurs de la solidarité subissent de plein fouet la baisse de certaines dotations publiques et la montée des besoins sociaux. Dans un pays où 1,4 million d’associations œuvrent chaque jour pour la cohésion sociale — de l’aide alimentaire à l’environnement, de la santé à l’accès au logement —, et où près de 20 millions de bénévoles s’engagent de manière formelle ou informelle, la dynamique du Giving Tuesday représente un soutien vital. En 2024, la journée a permis de lever plus de 10 millions d’euros en France ; un record que le mouvement espère dépasser cette année grâce à une mobilisation élargie d’associations, d’entreprises et de collectifs.

Partout dans le pays, des dizaines d’initiatives verront le jour le 2 décembre : collectes de produits essentiels, maraudes extraordinaires, concerts solidaires, défis sportifs, ateliers de sensibilisation, campagnes de dons ou d’appels au bénévolat. Le Giving Tuesday, véritable mouvement open source, encourage chaque citoyen, organisation ou territoire à imaginer sa propre manière d’agir. Cette souplesse, rare dans les mouvements internationaux, contribue à son succès : plus de 100 pays y participent aujourd’hui.

Pour cette 8ᵉ édition française, un événement central se tiendra à la Maison de la Conversation (Paris 18ᵉ). Objectif : réfléchir aux formes d’engagement de demain, dans un contexte où crises économiques, sociales et environnementales s’entrecroisent. La rencontre réunira la marraine du mouvement, Brigitte Lecordier, voix emblématique de nombreux dessins animés, les fondateurs bénévoles du Giving Tuesday France, Yaële Aferiat et Fred Fournier, ainsi que des associations, collectifs citoyens et acteurs de terrain venus partager leurs pratiques.

Le Giving Tuesday offre aussi une vitrine précieuse aux multiples visages de la générosité en France : bénévoles mobilisés chaque semaine dans les associations locales, jeunes créateurs d’initiatives solidaires, entreprises engagées dans des programmes d’impact, fondations qui soutiennent l’innovation sociale, ou encore collectifs informels nés sur les réseaux sociaux. Cette diversité fait la richesse du mouvement et démontre qu’il n’existe pas une seule façon de contribuer à un monde plus juste.

La pauvreté, un défi qui s’amplifie en France et dans le monde

Si le Giving Tuesday trouve aujourd’hui un écho aussi puissant, c’est aussi parce qu’il résonne avec une réalité sociale de plus en plus préoccupante. En France, près de 9,1 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit plus d’un Français sur sept, un niveau qui ne cesse d’augmenter depuis la crise sanitaire. L’inflation persistante sur l’alimentation, l’énergie ou le logement accentue encore les fragilités, tandis que les associations constatent une hausse constante des demandes d’aide : certaines structures d’aide alimentaire font état de 30 % de bénéficiaires supplémentaires en deux ans.

En France : selon INSEE, en 2023, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté (seuil fixé à 60 % du niveau de vie médian) s’élève à 9,8 millions et le taux de pauvreté à 15,4 % de la population en France métropolitaine. Dans le monde : selon les Nations Unies, « près de 700 millions de personnes vivent encore dans l’extrême pauvreté ».



À l’échelle mondiale, la situation est tout aussi alarmante : près de 700 millions de personnes vivent encore dans l’extrême pauvreté, et les crises climatiques, géopolitiques ou économiques risquent de faire basculer des millions d’autres dans la précarité. Dans ce contexte de tensions globales, l’élan du Giving Tuesday dépasse la simple générosité : il s’inscrit comme une réponse citoyenne et collective à des besoins sociaux en pleine expansion.

En mettant en lumière celles et ceux qui agissent, en soutenant les acteurs fragilisés et en valorisant toutes les formes de don, le Giving Tuesday rappelle qu’il est possible de réinventer le mois de décembre — non plus comme une saison de consommation, mais comme un temps d’attention et de solidarité.