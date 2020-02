Défis Innovation 2020 d’Eau de Paris : Appel à solutions innovantes

Eau de Paris présente la deuxième édition des « Défis Innovation », un appel à solutions innovantes mené en partenariat avec le Comité Richelieu, à l’occasion du ChangeNOW summit. Les cinq défis lancés vont permettre de développer des réponses concrètes pour une ville et des territoires durables.

Ce 31 janvier 2020, l’entreprise publique Eau de Paris lance la deuxième édition des Défis Innovation, un appel à solutions innovantes. Ouverte à tous les partenariats, Eau de Paris collabore avec des organismes de recherche, des entreprises innovantes (start-up, PME ETI, etc,), des acteurs publics et privés pour inventer le futur de l’eau.

L’objectif ? Développer des réponses opérationnelles à des problématiques métiers non résolues en interne ni par des solutions de marché connues, en s’appuyant sur des expertises nouvelles.

Suite à la première édition, 11 lauréats ont bénéficié d’un accompagnement d’experts Eau de Paris et d’un soutien financier pour développer leur preuve de concept.

Les cinq défis de cette seconde édition mettent l’accent sur l’engagement de l’entreprise publique en faveur des territoires durables. Une thématique qui rejoint le travail de l’Action Tank du Paris de l’eau zéro déchet plastique, un groupe de travail composé d’associations, institutions et entreprises chargé de proposer des solutions concrètes pour accélérer le changement des habitudes de consommation d’eau.

Défi n°1 : Développer des contenants pour boire à faible empreinte carbone :

Le challenge : identifier un matériau innovant et éco-conçu qui génère tout au long de son cycle de vie un impact global le plus faible possible sur l’environnement. Le ou les matériaux proposés doivent permettre la création de contenants nomades dont l’objectif est de consommer de l’eau partout dans la ville, au fil des activités de chacun, événements festifs ou rituels quotidiens.

Défi n°2 : Inventer la fontaine universelle du XXIe siècle :

Il s’agit de proposer une fontaine répondant aux enjeux du changement climatique, avec une conception universelle travaillée avec APF France handicap, et un design actif, pour une envie d’y boire sans hésitation. Cette fontaine s’inscrira comme un héritage durable des Jeux de 2024 pour les générations présentes et futures. Elle répond aussi aux besoins de chacun·e, quel que soit son sexe, son âge, sa situation ou son handicap.

Cet enjeu de fontaine universelle est partagé par Eau de Paris aux côtés de la Ville de Paris, de Plaine Commune, de Paris 2024 et de la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO), qui souhaitent renforcer l’accès gratuit à l’eau dans l’espace public pour notamment réduire l’utilisation du plastique à usage unique et faire de 2024 un cap dans le changement des comportements.

Défi n°3 : Mieux connaître les aires d’alimentation de captages pour améliorer la protection de la ressource en eau :

Eau de Paris cherche à explorer l’utilisation des données satellitaires pour connaître de façon systématique et automatisée l’occupation des sols sur les aires d’alimentation de captages, leur vulnérabilité aux transferts de polluants ainsi que les pratiques agricoles pour prioriser ses actions.

Défi n°4 : Evaluer en temps réel et en continu la charge bactérienne d’une eau pour garantir le maintien de son excellente qualité :

Pour détecter les signaux microbiologiques annonciateurs d’événements qui influencent la qualité de l’eau, certaines technologies en ligne semblent prometteuses pour quelques indicateurs. Mais des solutions fiables et reproductibles pour les bactéries totales restent à trouver.

Défi n°5 : Analyser en continu les concentrations en hydrocarbures dissous au niveau des prises d’eau : L’objectif est de renforcer les stations de surveillance de la qualité de l’eau brute et les stations d’alerte au niveau des prises d’eau de rivière en les équipant d’analyseurs en ligne facile à maintenir.

Les candidats peuvent déposer leur dossier sur www.defis.eaudeparis.fr.

Après analyse, un jury composé d’experts d’Eau de Paris et d’experts externes auditionnera les projets les plus enthousiasmants. Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement d’experts Eau de Paris et d’un soutien financier pour développer leur preuve de concept et l’expérimenter.

