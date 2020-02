Les Français sont invités à collecter les déchets jetés dans nos campagnes : du 23 au 28 mars, la Filière CRC organise une action collective d’envergure nationale de ramassage des déchets en bordure des champs pour soutenir les agriculteurs.

Selon une étude Ipsos réalisée en 2017, un Français sur trois reconnaît jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture. Pourtant, une boîte de conserve met entre 10 et 100 ans pour se décomposer, un sac plastique 400 ans et une bouteille plastique entre 100 et 1000 ans pour ne citer que quelques exemples.

Afin de soutenir les agriculteurs dans l’entretien de nos campagnes, la Filière CRC, filière végétale d’excellence née en 1989 sous l’impulsion d’agriculteurs français souhaitant produire autrement des céréales de qualité, bonnes pour les Hommes et pour la Nature (1), a décidé d’organiser un ramassage collectif la semaine du 23 au 28 mars 2020. La campagne en France est belle mais elle le serait plus encore sans nos déchets. Alors, c’est parti : ramassons à tout bout de champ !

Comment participer ?

Toute personne de bonne volonté est invitée à participer à ce ramassage. Il aura lieu entre le 23 et le 28 mars 2020 via cinq points de collecte :

– Coop de Mansle (16) ;

– Coopérative de Boisseaux (45) ;

– Coopérative de La Tricherie (86) ;

– Coopérative Ynovae (89) ;

– SCA Valfrance (60).

Après inscription sur le site www.ramassons.com, une zone de collecte sera proposée aux participants. Le ramassage des déchets peut s’effectuer quand ils le souhaitent, entre le 23 et le 27 mars. Les déchets sont ensuite à rapporter au point de collecte avant le samedi 28 mars.

Et si les écoles en faisaient une opération pédagogique ?

La collecte peut également s’effectuer en groupe, par classe par exemple, durant cette semaine. Pour l’organisation logistique, les écoles sont invitées à prendre contact directement avec le point de collecte le plus proche.

En termes de sécurité, le périmètre de collecte est défini par chaque point de collecte afin d’éviter toute zone dangereuse. Les participants seront invités à prendre des gilets fluorescents, des gants et des sacs poubelle pour la collecte. Le point de collecte en aura en réserve s’ils n’en ont pas à disposition.

Ramasser pour instaurer le dialogue

A travers cette opération d’envergure nationale, la Filière CRC souhaite sensibiliser les citoyens, et citoyens en herbe, aux problématiques environnementales. Elle est également animée par l’idée de réduire la fracture sociale, notamment celle entre le monde agricole et les consommateurs. La Filière CRC est convaincue qu’elle a son rôle à jouer pour maintenir un climat social paisible permettant de produire une alimentation toujours plus saine, plus sûre et plus durable.

(1) Ces agriculteurs se sont engagés à produire autrement en garantissant des céréales 100 % françaises, cultivées selon de bonnes pratiques favorables à la biodiversité. Une démarche d’excellence qui a été officiellement reconnue en 1999 par le Ministère de l’Agriculture avec l’obtention d’une Certification de Conformité Produit pour ces céréales.