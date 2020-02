Le MOOC sur la performance environnementale des produits alimentaires reprend du service

Suite au succès rencontré par la première session en 2019, AgroParisTech et l’ADEME, avec le soutien d’Agreenium, lancent une deuxième session enrichie du MOOC « Vers la performance environnementale des produits alimentaires ». Destiné aux acteurs et entreprises du secteur agroalimentaire, ce cours en ligne a pour objectif de leur permettre de répondre au mieux aux attentes concernant la durabilité des produits alimentaires. Il leur propose des outils solides pour structurer leurs démarches autour de la performance environnementale et de l’écoconception.

Croissance du marché Bio, Labels rouges, produits locaux, sans OGM, vegan, sans gluten, emballages recyclables, chartes de durabilité, marchés publics… le marché alimentaire et les attentes des consommateurs sont en plein chamboulement. Comment transformer ces évolutions en opportunités pour les filières alimentaires ?

Une réflexion toute particulière est portée sur la manière d’intégrer ces nouveaux paramètres que sont la performance environnementale et l’écoconception dans la stratégie et les processus d’innovation.

Des experts de l’ADEME, d’AgroParisTech et d’autres partenaires (Cirad, ESA Angers…) présentent des concepts structurants et les outils disponibles, dont l’Analyse de Cycle de Vie, et s’appuient sur des retours d’expérience pour comprendre les clés du succès d’une démarche d’écoconception. Des entreprises témoignent des bénéfices potentiels à attendre de ces démarches, et comment les maximiser.

Au final, pas de recette toute faite, mais un ensemble d’éléments et d’outils qui permettent de construire la démarche adaptée aux structure et marché des participants pour les rendre acteurs de la transition écologique et alimentaire en cours.

Démarrage de la formation de 4 semaines le 9 mars 2020

Pour qui ? Ce MOOC est ouvert à tous, mais il a été spécifiquement conçu pour des professionnels ou futurs professionnels du secteur agro-alimentaire :

Responsable produit, achat, Qualité-Sécurité-Environnement, R&D et marketing d’entreprises agricoles et agroalimentaires, des coopératives et des instituts techniques (ACTIA, CRIT…)

Membres des équipes achats, Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), des Marques De Distributeurs (MDD) et des distributeurs

Porteurs de marques agroalimentaires, groupements de valorisation, AOC, signes de qualité

Formateurs et techniciens en agriculture : Potentiellement porteurs et/ou impliqué dans des démarches d’écoconception

Bureau d’étude, consultants innovation, stratégie, RSE/environnement (accompagnant des entreprises dans ce type de démarche)

Etudiants (Master 1, Master 2) en cursus agronomie, agro-alimentaire et environnement, et les enseignants / formateurs de ces filières.

Découvrez les retours d’expérience des salariés de l’entreprise Henaff qui ont suivi la 1ère session du MOOC.

Les inscriptions sont ouvertes sur FUN : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1%3Aademe%2B135002%2Bsession02/about