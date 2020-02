Centre aquatique Nungesser : entre ciel et terre

La ville de Valenciennes inaugure aujourd’hui, jeudi 6 février 2020, le Centre aquatique Nungesser, un équipement unique, symbolique et durable conçu et réalisé par Jacques Rougerie Architectes Associés (1) en collaboration avec l’agence In Situ (2) à Valenciennes.

Implanté, en lieu et place de l’ancien stade de football au cœur du quartier Nungesser, dont il tire son nom, ce complexe aquatique nouvelle génération de plus de 6000 m² est un véritable pôle de loisirs, un lieu de vie pour tous les habitants du Valenciennois (59) et d’ailleurs. Il s’agit là d’un projet pédagogique ambitieux afin que tous les enfants sachent nager dès l’entrée au collège.

Une prouesse architecturale et technologique

Cette réalisation constitue un véritable défi architectural et technologique : la fosse de plongée aérienne, unique au monde, permet aux visiteurs, grâce à des baies vitrées sous-marines, d’observer de l’extérieur et de l’intérieur du bâtiment les plongeurs qui semblent suspendus dans les airs.

Le bâtiment symbolise un cube d’eau lumineux, structuré par de grandes façades de verre qui laissent entrer largement la lumière au cœur de la grande halle des bassins. Il est composé d’un socle bleu et d’un bardage métallique perforé, comme des bulles d’eau. L’ensemble évoque des effets d’ondes aquatiques et laisse percevoir en transparence la vie intérieure du lieu.

L’équipement est doté d’un bassin olympique de 10 couloirs, d’un restaurant avec plusieurs vues sous l’eau sur la fosse de plongée ainsi qu’un vaste espace bien-être.

Répondant à une interview de la Voix du Nord, Jacques Rougerie estime qu’ « « À l’heure actuelle, je le considère comme ma plus belle réalisation de centre aquatique. C’est un équipement assez unique, très attendu des Valenciennois. Pas une autre piscine ne ressemble à celle-ci. Vous comprenez, c’est la première fois qu’on me laissait concevoir un bassin visible depuis l’extérieur, offrant la vision de plongeurs comme suspendus dans l’air, dans le ciel. »

Ouverture au public prévue le 15 février 2020 – Journées portes ouvertes programmées les 7, 8 et 9 février 2020

(1) Fondée par Jacques Rougerie en 1977, Jacques Rougerie Architectes associés est une agence internationale spécialisée dans une conception architecturale biomimétique, bio-inspirée qui répond aux enjeux environnementaux et durables, de musées et centres de la mer et d’équipements aquatiques sportifs. Parmi les réalisations et projets de l’agence : Océanopolis à Brest, Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, la Cité de la mer à Cherbourg, le Musée de la mer de Qingdao en Chine, le Musée d’archéologie sous-marine d’Alexandrie en Egypte, l’Ecomusée Fare Natura en Polynésie, l’Océonarium en Inde, le Pavillon de la Mer de Kobé au Japon. Ce travail a aussi présidé au renouveau de la piscine Molitor, fleuron de la découverte aquatique au cœur de Paris. En 2009, Jacques Rougerie crée la Fondation Jacques Rougerie Génération Espace Mer – Institut de France pour sensibiliser les jeunes architectes à l’architecture du futur avec cet encouragement : « Bâtissez vos rêves, imaginez votre futur ».

(2) http://www.insitu-architectes.com/agence/presentation