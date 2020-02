EDF lance la startup Exaion

Si le numérique ouvre des opportunités, il est aussi très énergivore. En lançant la startup Exaion, EDF poursuit son soutien aux jeunes pousses qui créent des alternatives pour réduire l’empreinte carbone de nos activités. Troisième startup incubée par EDF Pulse Croissance en moins de trois ans, Exaion propose une offre de blockchain et de supercalculateurs avec une approche éco-responsable. Technologies de pointe, traçabilité et sécurité des données et actifs basés en France, des engagements qui devraient séduire les futurs clients de la startup.

Exaion devient une nouvelle filiale du Groupe EDF, accompagnant les projets numériques liés à la blockchain et au calcul haute-performance, avec une approche éco-responsable.

De nombreux secteurs (aéronautique, automobile, banque-assurance, énergie, médias, recherche, pharmaceutique…) ont besoin de modéliser, simuler, analyser et optimiser des systèmes complexes. Grâce à ses supercalculateurs, Exaion déclare résoudre des calculs complexes bien plus rapidement que les solutions traditionnelles.

Formidable opportunité pour les entreprises, la technologie blockchain reste néanmoins aujourd’hui lourde et coûteuse dans sa mise en place. Elle sécurise pourtant tous les échanges numériques et assure la traçabilité des données. Les applications sont multiples, dans le domaine professionnel, la plus connue est le smart contract (contrat intelligent) qui a pour intérêt de développer des services sur-mesure pour les clients sans qu’ils aient à se soucier de la technologie.