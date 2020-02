Le Danemark accueillera le plus grand hub au monde dédié à la robotique collaborative

Le plus grand hub au monde dédié à la robotique collaborative ouvrira ses portes début 2022 au Danemark. Le ministre de l’industrie, de l’économie et des finances du Danemark, Simon Kollerup, a dévoilé cette semaine le nouveau « hub cobotique » qui regroupera à Odense les prochains sièges de Mobile Industrial Robots (MiR) et d’Universal Robots. Les deux emblèmes de l’industrie robotique danoise se partageront 32 000 m² au cœur de l’espace robotique grandissant du Danemark.

Avec le soutien financier de leur maison-mère américaine Teradyne, Mobile Industrial Robots (MiR) et Universal Robots (UR) ont acquis 50 000 m2 de terrain de construction à Odense, où 36 millions de dollars seront investis dans la construction d’un immense hub cobotique dans le cœur robotique mondiale. Les robots collaboratifs (ou cobots) sont désormais les éléments de l’automatisation industrielle qui enregistrent la plus forte croissance. Ils sont faciles d’utilisation, peuvent travailler avec les humains sans besoin de cage de sécurité et améliorent l’environnement de travail et la productivité.

Ce nouveau hub cobotique, qui verra le jour début 2022, soutient la mission de Teradyne de pousser encore plus loin les avancées que MiR et Universal Robots ont permis d’établir dans le monde entier.

« MiR et Universal Robots ont ouvert la voie de la révolution des robots collaboratifs en mettant ces solutions d’automatisation à la portée des entreprises de toutes tailles. Teradyne continue de beaucoup investir dans le développement de nouveaux produits, solutions et chaînes de vente. Cette nouvelle construction est en partie la clé de notre stratégie de croissance », déclare Mark Jagiela, PDG de Teradyne. « Nous avons trouvé quelque chose de très spécial au Danemark. La combinaison danoise du design industriel innovateur et du sens pratique du business est parfaite pour cette industrie émergente. L’habilité de rendre les robots capables de travailler facilement avec les humains est quelque chose que nous n’avions vu nulle part ailleurs dans le monde et nous sommes excités d’étendre nos capacités à Odense ».

Ce n’est pas la première fois que Teradyne soutient financièrement le développement des robots au Danemark. À ce jour, l’entreprise a investi plus d’un demi-milliard de dollars dans ces deux jeunes entreprises robotiques danoises, à la croissance ultra rapide.

Une montée en puissance de l’emploi attendue rapidement

Le chantier se trouve dans la zone industrielle d’Odense. Il intègrera le siège actuel d’Universal Robots. Les deux entreprises poursuivront un même objectif en tant que deux entités différentes. Celui de créer un environnement attractif qui attirera de nouveaux employés afin de simplifier la croissance continuelle.

« Le Danemark a une avancée significative sur le marché global des cobots. Investir ambitieusement dans la construction de ce hub cobotique, le plus grand du monde, ici à Odense a beaucoup de sens », indique Thomas Visti, PDG de Mobile Industrial Robots. « Offrir un environnement fort et professionnel, avec de superbes constructions, nous permet d’attirer les talents du monde entier ».

MiR a engagé 100 nouveaux employés l’année dernière. Universal Robots en compte pour sa part 280 sur les deux dernières années. Aujourd’hui, les deux entreprises comptent respectivement 160 et 450 employés basés au Danemark. Universal Robots emploie près de 700 employés dans le monde entier, alors que l’équipe de MiR en compte environ 220 au total.

Un talent unique danois

Jürgen von Hollen, Président d’Universal Robots, voit un potentiel énorme dans le marché du cobot. « Selon le cabinet ABI Research, ce marché doit grandir pour atteindre une valeur totale d’environ 12 milliards de dollars en 2030. La forte demande pour les cobots danois justifie que nous développions nos bureaux actuels à Odense, pour Universal Robots et MiR », explique le Président d’Universal Robots. « Odense dispose d’un écosystème fort et talentueux et nous sommes ravis d’avoir l’opportunité d’investir au long terme dans cet environnement robotique unique, que nous construisons ici depuis plus de dix ans ».

La robotique danoise en hausse

L’industrie robotique danoise est actuellement florissante. Selon l’enquête annuelle 2019 de l’association professionnel d’Odense Robotics, 8 500 personnes travaillent aujourd’hui pour des entreprises danoises. 3 900 d’entre elles à Odense ou à proximité (la troisième plus grande ville du Danemark). Si l’industrie suit les prévisions de croissance, la robotique danoise emploiera 25 000 employés en 2025, selon l’entreprise d’analyse danoise Damvad.

Aussi, ce n’est pas juste un nombre d’employés qui grandit. Les revenus totaux des entreprises robotiques danoises ont augmenté de 18% en 2018, atteignant 995 millions de dollars avec les exports augmentant de 26%. Ces chiffres sont particulièrement significatifs puisque 15 ans auparavant, le Danemark n’avait aucune industrie robotique à proprement parler.