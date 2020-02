Trois projets « Jeune Docteur » de la SATT Paris-Saclay lauréats du concours d’innovation I-PhD

Destiné aux jeunes docteurs ou doctorants souhaitant valoriser leurs résultats de recherche au travers de projets de transfert technologique, le concours i-PhD lancé par le MESRI en partenariat avec Bpifrance vient d’annoncer ses résultats ce jeudi 6 février à l’occasion de l’étape du DeepTech Tour à Paris-Saclay.

Parmi les lauréats de cette édition : SPARK, HIPERSSYS et PADME/ShareMySpace, trois projets sélectionnés et financés par la SATT Paris-Saclay dans le cadre de ses projets « Jeune Docteur », édition 2018 et 2019.

A l’origine du concours i-PhD une ambition : répondre au grand défi de doubler le nombre de startup deeptech en France. Comment ? En soutenant les jeunes docteurs souhaitant valoriser leurs travaux de recherche et pouvant justifier d’un accompagnement par un laboratoire public et par une Structure de Transfert de Technologie (STT).

Pour l’édition 2019, 29 lauréats ont été sélectionnés à partir de six critères : la motivation entrepreneuriale, les ressources mobilisées au sein des laboratoires, la propriété intellectuelle, le potentiel de valorisation, la maturité technologique et le financement à engager. La SATT Paris-Saclay se réjouit de voir figurer trois projets, parmi ces lauréats :

Le projet SPARK (CNRS/CentraleSupelec) qui ambitionne de convertir les mélanges de type dioxyde de carbone et de méthane en produits à plus haute valeur ajoutée ;

Le projet HIPERSSYS (école polytechnique/CNRS), qui développe une nouvelle génération de batterie à base de lithium et de souffre et s'attaque ainsi aux enjeux du stockage de l'énergie notamment pour la mobilité.

Le projet PADME/Share My Space (Ecole polytechnique/CNRS) qui utilise la physique des plasmas pour améliorer les méthodes de localisation des débris spatiaux et diminuer les risques de collision de ces derniers avec un satellite.

« Le succès de ces trois projets témoigne d’une capacité collective à faire émerger d’une activité académique, réalisée par des doctorants, un produit qui doit être positionné sur un marché et un projet professionnel post-thèse du docteur à accompagner. Si le docteur est un acteur central de ce parcours, cela ne fonctionne que par la qualité et la complémentarité du travail réalisé en amont au sein des établissements de recherche et en aval par la SATT Paris-Saclay. Nous espérons que des trajectoires similaires naitront au cours des prochaines années », indique Delphine Marcillac, Chef de projet Maturation Amont au sein de la SATT Paris-Saclay qui pilote les projets Jeunes Docteurs.

« Je ne peux donc qu’encourager tous les doctorants et jeunes docteurs de l’Université Paris-Saclay et de l’Institut Polytechnique de Paris souhaitant amener leurs résultats de thèses vers des enjeux marché à prendre contact avec nous et à candidater avant le 3 avril 2020 à notre prochain appel à projets Jeune Docteur », conclut-elle.

Chaque année, la SATT Paris-Saclay ouvre son appel à projets « Jeunes Docteur » : 12 projets ont d’ores et déjà été sélectionnés et bénéficient d’un investissement de 100k€ pour permettre à leur porteur de poursuivre les développements techniques afin d’aboutir à une preuve de concept. Au-delà de cet engagement financier, la SATT Paris-Saclay accompagne et forme les lauréats pendant un an.

Pour plus d’informations : satt-paris-saclay.fr