Prix de thèse 2020 – musée du quai Branly – Jacques Chirac

Le département de la Recherche et de l’Enseignement du musée du quai Branly – Jacques Chirac lance son appel à candidatures « Prix de thèses 2020 ». Objectif : encourager et soutenir les travaux de recherche dans les domaines des arts occidentaux et extra-occidentaux, des patrimoines matériels et immatériels, des institutions muséales et de leurs collections, de la technologie et de la culture matérielle. Les disciplines concernées sont l’anthropologie, l’ethnomusicologie, l’histoire de l’art, l’histoire, l’archéologie, les arts du spectacle et la sociologie.

A cette fin, deux prix de thèse pour aide à la publication d’un montant total de 8 000 euros sont attribués chaque année à deux thèses de doctorat qui se distinguent par leur intérêt scientifique et leur originalité.

Seront prises en compte les thèses rédigées en français ou en anglais soutenues depuis le 1er octobre 2018 (une seule candidature est possible). Cette thèse doit traiter d’un sujet lié aux champs de recherches privilégiés par le musée.

La sélection sera effectuée par le Comité d’évaluation scientifique du musée du quai Branly – Jacques Chirac.

Procédure :

Les propositions de candidatures doivent obligatoirement être présentées par le directeur de thèse ou par une personnalité scientifique reconnue.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine.



Je m’abonne →

Pièces à fournir pour la constitution du dossier de candidature :

– rapport de soutenance de la thèse (dans le cas de pays où le rapport de soutenance n’existe pas, merci de l’indiquer spécifiquement dans le dossier de candidature, et de joindre les rapports des examinateurs) –

– attestation de diplôme délivrée par l’université de rattachement

– résumé de la thèse (en 10 pages maximum)

– CV et liste des publications

– lettre de recommandation d’une personnalité scientifique autre que le directeur de thèse

– lettre du directeur de thèse justifiant la candidature

– un exemplaire de la thèse sur CD-Rom, clé USB ou autre support numérique (si possible en fichier pdf)

– fiche de candidature, qui peut être téléchargée à l’adresse suivante : http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/prix-de-these/

Date limite de dépôt des candidatures : 1er juin 2020 (le cachet de la poste faisant foi).

Le dossier est à adresser au : Musée du quai Branly – Jacques Chirac, Département de la recherche et de l’enseignement, 222, rue de l’Université. 75343 Paris Cedex 07.

Il peut également être déposé à l’accueil du musée aux heures d’ouverture (222, rue de l’Université, Paris 7e).

Pour toute question, s’adresser à pr[email protected]

La liste des candidats admis à concourir sera publiée le 15 juin et les résultats fin novembre, sur le site Internet du musée.