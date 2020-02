Concours d’innovation : la 5e vague est lancée !

Le Concours d’innovation i-Nov du Programme d’investissements d’avenir (PIA) veut être un soutient des projets innovants des PME et startups et favoriser ainsi l’émergence accélérée des entreprises leaders dans leur domaine. Déposez vos projets avant le 12 mai 2020 pour obtenir un financement.

En tant qu’opérateur du Programme d’investissements d’avenir (PIA), l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), accompagne et finance les innovations destinées à accélérer la transition énergétique et environnementale (énergie, transport, industrie, agriculture, eau, biodiversité…).

Deux webinaires d’information sont organisés par l’ADEME pour donner l’occasion de connaître le calendrier et les modalités de dépôt des projets. Ils permettront de poser des questions et d’échanger avec les intervenants de la Direction Entreprises et Transition Industrielle (DETI) de l’ADEME :

Le 25 février 2020 de 11h à 12h30, avec pour intervenants Marie Gandeboeuf, Chef de projets Concours d’innovation i-Nov et Anthony Lelarge, Chef de projets Transports, Bâtiments. S’inscrire.

de 11h à 12h30, avec pour intervenants Chef de projets Concours d’innovation i-Nov et Chef de projets Transports, Bâtiments. Le Mardi 24 mars 2020 de 11h00 à 12h30, avec pour intervenants Astrid Guinet, Chef de projets Concours d’innovation i-Nov et Marie Gandeboeuf, Chef de projets Concours d’innovation i-Nov. S’inscrire.

Le concours d’innovation aide à cofinancer des projets de R&D et d’innovation dont le montant se situe entre 600 000 et 5 millions d’euros. L’appel à projets de la cinquième vague du Concours se clôturera le 12 mai 2020. Cette cinquième vague porte sur les thématiques suivantes :

Energies renouvelables, stockage et systèmes énergétiques

Transport et mobilité durable

Industrie et Agriculture éco-efficientes

Eau et biodiversité

D’autres thématiques sont portées par Bpifrance. Le Concours d’innovation i-Nov s’adresse exclusivement aux PME.

Pour en savoir plus sur le Concours i-Nov :

Le texte* de l’appel à projets et son dossier de candidature sont disponibles sur le site de l’ADEME

Visionner la vidéo de PME lauréates

Consulter les fiches des projets

Consulter l’enregistrement webinaire générique de présentation

* Sous réserve de publication de l’arrêté approuvant le cahier des charges au Journal Officiel.