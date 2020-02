Appel à projets « Pour une transition agroécologique par l’échange et le partage »

La Fondation Daniel et Nina Carasso (1), la FADEAR, le Réseau CIVAM, la FNCUMA et le réseau TRAME s’associent pour promouvoir à travers un appel à projet une transition massive vers l’agroécologie par l’échange et le partage entre des collectifs d’agriculteurs. Objectif : soutenir les échanges d’expériences entre des collectifs d’agriculteurs issus de trajectoires de développement différentes, n’ayant pas l’habitude de pratiquer entre eux des échanges, et souhaitant s’enrichir mutuellement de leurs pratiques agroécologiques respectives.

Cet appel vise à soutenir des échanges entre des collectifs d’agriculteurs ayant adopté des démarches de développement différentes du point de vue de leurs motivations, de leurs fonctionnements et de l’accompagnement de leurs trajectoires.

Il vise à connecter les communautés d’agriculteurs intéressées pour s’engager plus avant dans la transition agroécologique et celles bénéficiant d’un retour d’expérience significatif, afin de nourrir leurs connaissances respectives.

L’appel s’adresse donc à des collectifs désireux de s’ouvrir vers des collectifs en dehors de leurs réseaux habituels, et avec qui ils n’ont pas l’habitude d’échanger. Il s’agit là d’une recherche de projets initiés et élaborés par les collectifs d’agriculteurs eux-mêmes dans une logique ascendante.

Cet appel à projets n’est pas restreint aux quatre partenaires de l’appel à projets. Il est ouvert à tous les collectifs, qu’ils soient issus d’organismes de développement, d’organismes de représentation, de l’enseignement agricole et toutes autres formes de regroupement d’agriculteurs.

Les collectifs peuvent être formels ou informels, faire partie de réseaux locaux, nationaux ou non.

Les projets et structures bénéficiant des fonds de la Fondation doivent cependant répondre aux critères d’éligibilité de la Fondation (voir la Note de cadrage). Il appartient aux collectifs d’agriculteurs intéressés d’identifier si besoin une structure éligible pour porter le projet.

Les candidatures s’effectuent exclusivement en ligne via le lien « Déposer un projet ».

L’appel à projets « Pour une transition agroécologique par l’échange et le partage » est ouvert jusqu’au 15 avril. Si vous souhaitez déposer un projet, nous vous invitons à prendre connaissance des modalités sur notre site internet, rubrique Appel à projets.

Cet appel s’adresse à des organisations à but non lucratif basées en France.

(1) Accompagner les audacieuses et les audacieux de l’Alimentation Durable : Créée en 2010, en hommage à Daniel Carasso, fondateur de Danone, et à son épouse Nina, la Fondation Daniel et Nina Carasso agit en France et en Espagne. Elle révèle, soutient, accompagne et relie les femmes et les hommes qui osent regarder et construire le monde autrement dans les domaines de l’Alimentation Durable et l’Art Citoyen. Sur la thématique de l’Alimentation Durable, la Fondation accompagne actuellement plus de 180 projets qui font émerger des pratiques plus durables, de la graine au compost, pour permettre un accès universel à une alimentation saine et respectueuse des personnes ainsi que des écosystèmes. La Fondation Daniel et Nina Carasso est une fondation familiale, sous l’égide de la Fondation de France. Elle est indépendante de toute société commerciale. En savoir plus sur l’axe Alimentation Durable.

