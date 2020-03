La Fondation Daniel & Nina Carasso lance leur appel à projets « Nourrir l’avenir » 2020. À l’image du précédent, cet appel à projets s’adresse à des structures basées en France, d’intérêt général et éligibles au mécénat.

Notre alimentation, de la graine au compost, est au croisement de multiples (dés)équilibres, nutritionnels, socio-économiques et écologiques. Au-delà des solutions déjà éprouvées, la Fondation Daniel & Nina Carasso recherche des projets qui créent des savoirs, des services ou des produits avant-gardistes, risqués, inespérés, voire impensés, pour permettre un accès universel à une alimentation saine, respectueuse des personnes et des écosystèmes.

La Fondation recherche des innovations sur des sujets émergents comme le big data, l’intelligence artificielle, la prise en compte des coûts cachés, la logistique collaborative, etc., mais aussi toute piste nouvelle qui prenne en compte les différentes dimensions de l’alimentation durable (environnement, santé, social, économie, culture).

Ils appellent des projets ayant un fort ancrage terrain (du prototypage à la recherche-action) en phase d’amorçage, bénéficiant d’une solide base conceptuelle et nécessitant une mise à l’épreuve du terrain pour faire la preuve de leur concept.

L’appel à projets « Nourrir l’avenir » 2020 est ouvert jusqu’au 31 mars. Si vous souhaitez déposer un projet, vous êtes invités à prendre connaissance des modalités sur leur site internet, rubrique Appel à projets et notamment de sa Note de Cadrage.

Cet appel s’adresse à des organisations à but non lucratif basées en France.

Accompagner les audacieuses et les audacieux de l’Alimentation Durable

Créée en 2010, en hommage à Daniel Carasso, fondateur de Danone, et à son épouse Nina, la Fondation agit en France et en Espagne. Elle révèle, soutient, accompagne et relie les femmes et les hommes qui osent regarder et construire le monde autrement dans les domaines de l’Alimentation Durable et l’Art Citoyen.

Sur la thématique de l’Alimentation Durable, la Fondation accompagne actuellement plus de 180 projets qui font émerger des pratiques plus durables, de la graine au compost, pour permettre un accès universel à une alimentation saine et respectueuse des personnes ainsi que des écosystèmes. La Fondation Daniel et Nina Carasso est une fondation familiale, sous l’égide de la Fondation de France. Elle est indépendante de toute société commerciale.