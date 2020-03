« Engage » lance son Défi biodiversité

L’association ENGAGE vient de lancer le Défi biodiversité. Objectif ? Convertir dix entreprises moyennes en « pionnières de la biodiversité ».

Le lancement de l’appel à candidatures du Défi Biodiversité, initié le 26 février à l’occasion de la Conférence-Action de Gilles Boeuf, est officiel ! Plus de 70 personnes – citoyens, journalistes, collaborateurs – étaient présentes le 26 février à Bright City, pour découvrir le Défi et écouter le biologiste Gilles Boeuf exposer l’état préoccupant de la biodiversité et la nécessité de s’engager pour modifier cette trajectoire. Gilles Bœuf nous a tout d’abord rappelé une évidence : nous faisons partie du vivant. Alors, pourquoi nous en être coupés ? Pourquoi l’avoir mis à distance ?

Le Défi Biodiversité, c’est l’envie de refaire corps avec le vivant, dans sa diversité. C’est la nécessité de le régénérer. C’est une invitation à mettre la tentation collapsologue à distance pour agir, de là où nous sommes.

Ce projet donne l’opportunité à dix entreprises de devenir des pionnières de l’engagement pour la biodiversité, à travers un parcours de dix mois : des conférences, des ateliers et des formations pour sensibiliser ses collaborateurs, les faire monter en compétences et faire émerger des projets d’impact.

Jusqu’au 26 mars, un appel à candidature est ouvert à toutes les entreprises de moins de 500 salariés, quel que soit leur secteur et leur niveau d’engagement sur le sujet. Elles seront sélectionnées sur la base de leur motivation à agir, par un jury composé d’experts, d’entrepreneurs, de partenaires et de citoyens engagés.

Industries, banques, entreprises de service… tous ont un rôle à jouer dans la préservation et la régénération de la biodiversité. Engage souhaite ainsi sensibiliser les salariés aux menaces graves pesant sur le Vivant, pour mieux le défendre.

Leur objectif : toucher 10 000 entreprises, recueillir 100 candidatures, en sélectionner 10.

Vous avez jusqu’au 26 mars pour candidater : www.engage-defi-biodiversite.com