Devant l’urgence climatique, des ONG s’unissent en faveur d’un vaste mouvement citoyen pour la planète. Pour cela, elles rassemblent leurs expertises dans un groupe d’action inédit, hébergé sur l’application WAG – We Act for Good, lancée par le WWF France : “Agir avec les ONG”. Son ambition ? Appeler tous les citoyens à agir avec elles en leur proposant des défis concrets pour passer à l’action pour la planète.

2020 : année de l’action ?

Comme le montrent les nombreuses mobilisations qui ont eu lieu en 2019, la société française est de plus en plus sensible aux menaces qui pèsent sur notre environnement. Beaucoup ont envie d’agir, mais ne savent pas comment faire : il y a urgence à proposer des actions concrètes, à fort impact et à grande échelle.

Quand les ONG s’unissent….

C’est pourquoi plusieurs ONG reconnues, notamment AVSF, CIWF, Coeur de Forêt, Coral Guardian, Envol Vert, GERES, L214, Liberté Mont-Valérien, Zero Waste France ou WWF France, unissent leurs actions au sein d’un groupe inédit et invitent les citoyens à agir avec elles.

Ce groupe est hébergé par l’application mobile WAG – We Act for Good, créée en 2018, qui rassemble déjà près de 500 000 citoyens dans un programme de changement de comportement et qui, grâce à la puissance du digital, simplifie le passage à l’action et transforme les gestes de chacune et chacun en actions collectives.

« Agir avec les ONG » est piloté et animé par l’association Webassoc, qui réunit plus de 1 500 professionnels du web complètement bénévoles.

… pour (faire) agir à tous les niveaux

A travers des défis adaptés, les ONG proposent des actions simples, accessibles à tous et à forts impacts pour la planète, afin d’agir dans tous les aspects de la vie quotidienne : comment (et pourquoi) limiter sa consommation de produits d’origine animale ? Comment réduire sa consommation d’énergie ? Comment protéger les forêts et les océans ? Comment réduire la pollution des plastiques ? Qu’est-ce que l’économie circulaire ?

Retrouvez toutes les solutions et actions proposées par les ONG pour protéger notre environnement dans ce groupe car la sauvegarde de l’environnement passera par l’engagement de tous : que vous soyez citoyen ou association, téléchargez l’application WAG sur votre téléphone et rejoignez le groupe « Agir avec les ONG » pour donner le maximum d’impact à vos actions.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine.



Je m’abonne →

A propos de WAG – We Act for Good

WAG – We Act for Good est l’application du WWF France qui accompagne toutes celles et ceux qui souhaitent agir et donner une portée collective à leurs actions individuelles.

WAG, c’est aujourd’hui plus de 500 000 téléchargements, 1,8 million de passages à l’action autour de huit thématiques du quotidien (Bien manger, Zéro Déchet, Optimiser l’énergie, Se déplacer, Do it yourself, Reconnexion à la nature, Au bureau, L’Odyssée des kids), une carte avec 40 000 points d’intérêt renseignés, des centaines de défis à relever, des articles de fond, des news quotidiennes et des recettes durables.