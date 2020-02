Olafur Eliasson : Dans la vie réelle

Le Musée Guggenheim Bilbao présente à partir du 14 février prochain l’exposition Olafur Eliasson : Dans la vie réelle, un parcours sur la carrière d’Olafur Eliasson (né en 1967), artiste qui compte parmi les plus influents de notre époque. Une exposition qui recueille quelques-unes de ses créations les plus importantes, déjà exposées, mais aussi des pièces créées pour l’occasion qui témoignent de son engagement profond vis-à-vis de la société et de l’environnement. Le travail de recherche d’Eliasson sur la réalité et la perception nous pousse à réfléchir sur notre impact sur le monde.

Olafur Eliasson place l’expérience du spectateur au cœur de son art. Olafur Eliasson : Dans la vie réelle nous interpelle sur certains des sujets les plus brûlants de l’actualité à travers une trentaine d’œuvres réalisées entre 1990 et aujourd’hui : sculptures, photographies, peintures et installations jouent avec les reflets et les couleurs.

L’exposition met en lumière la façon dont nous percevons notre environnement et évoluons en son sein, provoquant notre réflexion sur des questions d’une actualité brûlante. À l’aide de matériaux comme la mousse, l’eau, la glace des pôles, le brouillard, la lumière ou les métaux réfléchissants, parfois situés dans des espaces inattendus, que ce soit dans la rue ou au sein du musée, Eliasson encourage le spectateur à réfléchir sur sa compréhension et sa perception du monde physique.

L’art d’Eliasson découle de son intérêt pour la perception, le mouvement, l’expérience sensorielle et le sentiment d’individualité. Au cœur du travail artistique d’Eliasson réside une préoccupation centrale pour la nature, liée à son expérience de l’Islande ; à son exploration de la géométrie ; et à ses recherches constantes sur la façon dont nous percevons, nous ressentons et nous modelons le monde qui nous entoure. La pratique d’Eliasson va au-delà de la simple création d’œuvres d’art et d’expositions pour s’étendre à des interventions dans l’espace public et à des projets architecturaux.

Convaincu que l’art peut avoir un impact direct sur le monde au-delà du musée, Eliasson a créé des lampes solaires pour des communautés sans électricité, a conçu des ateliers d’art pour des réfugiés et des demandeurs d’asile, a créé des installations artistiques visant à sensibiliser le public à l’urgence climatique et, en octobre 2019, a été nommé Ambassadeur de bonne volonté du Programme des Nations Unies pour le développement.

Selon Olafur Eliasson, « l’art n’est pas l’objet, mais correspond à ce que l’objet fait au monde ».

« Eliasson a élargi le rôle de l’artiste au-delà de sa présence dans les galeries et les musées en l’intégrant dans une perspective multidisciplinaire qui incorpore des professionnels de champs aussi divers que la science, l’architecture, l’entreprise, la politique, la danse ou la cuisine. Dans son travail, qui se déploie en peintures, photographies, sculptures et grandes installations, l’artiste scandinave étudie les relations entre le réel et l’artificiel, la perception et l’expérience. Son œuvre se caractérise par le fait de donner au spectateur un rôle protagoniste, en lui permettant d’aborder nombre de défis de notre société et en lui offrant différentes expériences qui visent, selon l’expression d’Eliasson, à “prendre part au monde”. Un de ces défis, à propos duquel l’artiste et Iberdrola sont en accord total, est la nécessité d’accélérer le développement durable et d’agir dès maintenant pour freiner le changement climatique. Ce n’est pas un hasard si les œuvres qui composent cette exposition, souvent axées sur l’environnement et la durabilité, ont recours à la nature et à ses éléments. L’artiste place à la disposition de nos sens des matières comme le bois, l’eau ou la mousse afin que nous sentions la nature que l’Humanité est en train de détruire. En reconnaissance de ses efforts pour sensibiliser la conscience de tous aux effets du réchauffement global, Eliasson a été récemment nommé Ambassadeur de bonne volonté pour l’action climat et les Objectifs de développement durable (ODD) du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). »

Rencontre avec l’artiste, Olafur Eliasson le 12 février à 18h30 : En prévision de l’inauguration de son exposition Olafur Eliasson : dans la vie réelle, l’artiste islandais danois parlera de son travail et de son processus de création, ainsi que des nombreux projets multidisciplinaires qu’il développe à l’international. Le climat, l’espace public, l’architecture, l’alimentation ou la migration sont quelques-uns des sujets qui seront abordés.

https://www.guggenheim-bilbao.eus/