Soirées Nomades brésiliennes à la Fondation Cartier

Danse, parcours sonore, cinéma et discussions : à l’occasion de l’exposition Claudia Andujar, La Lutte Yanomami, les Soirées Nomades mettent le Brésil à l’honneur à la Fondation Cartier.

À la fois espace de création pour les artistes et lieu de rencontres entre l’art et le grand public, la Fondation Cartier pour l’art contemporain a pour vocation de favoriser la création contemporaine et d’en diffuser la connaissance. Chaque année, la Fondation Cartier programme des expositions thématiques ou personnelles et passe alors commande aux artistes, enrichissant ainsi une importante Collection. Elle organise ainsi les Soirées Nomades, rendez-vous avec les arts de la scène où les artistes créent des liens entre les arts plastiques et d’autres modes d’expression de la création contemporaine.

Depuis 1994, les Soirées Nomades invitent des artistes de la scène contemporaine à investir le temps d’une soirée les espaces d’exposition et le jardin de la Fondation Cartier.

Danse – Ana Pi, O Banquete : lundi 16 mars, 20h

Discuter d’amour et de guérison dans la tragédie, tel est le projet d’O Banquete, nouvelle création de la chorégraphe et danseuse brésilienne Ana Pi. Clin d’œil au banquet exclusivement masculin de Platon, Ana Pi invite Mylia Mary, sa tante paternelle, et la philosophe Maria Fernanda Novo à danser et à cuisiner, avec elle, une recette emblématique brésilienne. Pour ces trois femmes noires, ce banquet est un prétexte pour évoquer, en gestes et en rythme, le Brésil d’aujourd’hui et inviter à une réflexion sur les notions d’héritage, d’affect et de résistance.

À l’issue de la représentation, l’une des vidéos dont Ana Pi s’est inspirée pour la création d’O Banquete, issue du fonds d’archive de l’Associação Cultural Videobrasil de São Paulo (commanditaire de la pièce), sera projetée.

Création : Ana Pi

Interprétation : Mylia Mary, Maria Fernanda Novo & Ana Pi

Musique : Aishá Lourenço

Conseil philosophique : Professeure Docteure – Maria Fernanda Novo

Costumes : @remexefavelinha

Production : Ana Pi & Ubuntu Produções

Parcours sonore – Christiane Jatahy, Quand les bras se transforment en ailes : Samedi 11 avril 2020 — 20h30

La metteuse en scène brésilienne Christiane Jatahy aime brouiller les frontières entre réalité et fiction. Pour cette Soirée Nomade, elle crée un parcours sonore inspiré de La Chute du ciel, Paroles d’un chaman Yanomami, ouvrage de référence de Davi Kopenawa, porte-parole des Yanomami du Brésil et de l’anthropologue Bruce Albert *.

Muni de casques, le public déambule dans l’exposition Claudia Andujar, La Lutte Yanomami. Lectures de l’ouvrage, bande-son et instructions entraînent le public dans les salles, créant ainsi une performance invisible.

Prenez votre casque et laissez-vous guider ! Une soirée ponctuée de performances live.

Avec :

Christiane Jatahy et Thomas Walgrave (création)

Domenico Lancellotti (musique)

Yvan Saldanha (captation son de la forêt)

Henrique Mariano (production)

* La Chute du Ciel de Davi Kopenawa et Bruce Albert © Plon, un département de Place des éditeurs, 2010

Projections et discussions – Mostra Amerindia : temps fort sur le cinéma indigène – Du mardi 28 au jeudi 30 avril

Ailton Krenak, figure historique de la résistance indigène, et Vincent Carelli, cinéaste et fondateur de l’association Vídeo nas Aldeias, co-programment deux soirées exceptionnelles de projections dédiées au cinéma indigène, en présence des réalisateurs, les 29 et 30 avril hors les murs au CNC. Ils seront tous réunis pour la soirée d’ouverture le 28 avril à la Fondation Cartier, en collaboration avec les Éditions Dehors.

Ailton Krenak, du peuple Krenak des rives du Rio Doce (sud-est du Brésil), est une figure historique de la résistance indigène. En 1987, il bouleverse l’Assemblée constituante brésilienne avec un discours inoubliable, son visage peint avec de la peinture noire jenipapo pour protester contre l’échec de la lutte pour les droits des peuples autochtones. Depuis, il est reconnu comme l’un des principaux leaders et penseurs indigènes.

Vincent Carelli est cinéaste et fondateur de l’association brésilienne Vídeo nas Aldeias [vidéos dans les villages], une école de cinéma pour les communautés indigènes. Ensemble, ils co-programment deux soirées exceptionnelles de projections dédiées au cinéma indigène, en présence des réalisateurs, les 29 et 30 avril au CNC (hors les murs au 291, boulevard Raspail 75014 Paris).

À la Fondation Cartier + hors les murs avec le Centre national du cinéma et de l’image animée

Soirée d’ouverture le 28 avril à la Fondation Cartier, en collaboration avec les Éditions Dehors qui publient Idées pour retarder la fin du monde, discours d’Ailton Krenak (à paraître le 7 mai).

Fondation Cartier pour l’art contemporain – 261 Boulevard Raspail – 75014 – Paris