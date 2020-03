Champs-Elysées – Histoire et perspectives : Partez à leur (re)découverte !

Aux Champs-Élysées, la ville s’est construite dans la perspective d’un progrès infini. Trois siècles après leur création, voitures, bruit, pollution, tourisme, globalisation de l’offre commerciale, jardins délaissés nuisent à l’usage de l’avenue et à son appropriation par les parisiens. L’exposition Champs-Élysées, histoire & perspectives, organisée au Pavillon de l’Arsenal jusqu’au 10 mai, présente l’étude menée à l’initiative du Comité Champs-Élysées par Philippe Chiambaretta, avec la collaboration d’une cinquantaine de chercheurs, historiens, scientifiques, ingénieurs, artistes, acteurs économiques et culturels français et internationaux. Elle retrace l’évolution de la « plus belle avenue du monde », analyse ses usages actuels et propose une vision de ses possibles évolutions au regard des enjeux contemporains. Elle invite aussi chacun à participer à sa métamorphose.

Au travers de dessins, films, photographies inédites, gravures et cartes spécialement créées, l’exposition retrace l’histoire de cette avenue imaginée par Le Nôtre en 1664, baptisée Champs-Élysées à partir de 1709 et aménagée par Jacques-Ignace Hittorff et Adolphe Alphand au XIXe siècle.

Elle questionne aussi son état actuel et les problématiques issues de l’ambition moderne, ainsi que des jardins négligés. Aujourd’hui, les deux tiers des passants sur les Champs-Élysées sont des touristes dont 85% provient de l’étranger. Si l’on retire ceux qui travaillent dans le quartier et les personnes en transit (moins de 15 min dans le quartier), les Parisiens ne représentent plus que 5 % des usagers de l’avenue.

S’inscrivant dans la prise de conscience globale d’une nécessaire mutation de ce territoire au regard du contexte de crise environnementale, d’accélération démographique et de creusement des inégalités, l’exposition et l’ouvrage qui l’accompagne réinterrogent les potentiels de l’avenue avec l’ambition d’en relier l’échelle locale aux grands enjeux urbains contemporains.

Diminuer le nombre et l’intensité des îlots de chaleur, rendre les sols plus perméables, augmenter les surfaces de végétalisation, faciliter les mobilités douces, valoriser le patrimoine et les jardins existants, inventer de nouveaux types de financements ou de partenariats, concevoir et programmer de façon concertée et inclusive, construire en consommant moins, pour enfin permettre aux habitants de se réapproprier leurs Champs-Élysées.

Pour inviter chacun à participer au débat et à cette métamorphose, la manifestation est conçue comme une aventure collective et participative. Engagée à l’initiative des acteurs économiques et culturels de l’avenue, le diagnostic et les perspectives deviennent supports de discussions, de débats et d’échange via la plateforme Make.org.

En parallèle, des ateliers pédagogiques permettent de sensibiliser le jeune public et les scolaires, des promenades urbaines offrent une immersion in situ, des conférences réunissent experts et acteurs autour des enjeux sociaux, urbains et architecturaux de ce territoire singulier.

Promenades urbaines : pour (re)découvrir l’histoire et ses évolutions possibles

Les Champs-Elysées – photo aérienne © a.grignard

À l’occasion de la manifestation « Champs-Elysées – Histoire et perspectives« , le Pavillon de l’Arsenal propose en partenariat avec le Comité Champs-Elysées une série de promenades urbaines pour (re)découvrir in situ l’histoire, l’actualité et les réflexions prospectives pour transformer ce territoire emblématique.

Comment valoriser le patrimoine et les jardins existants ? Comment réduire les nuisances des mobilités ? Quelle programmation plus inclusive et concertée pour de nouveaux usages ? Comment permettre aux parisiens de se réapproprier l’avenue ? Quelles solutions pour diminuer le nombre d’îlots de chaleur et rendre les sols plus perméables ? S’inscrivant dans la volonté participative et fédératrice de la manifestation Champs-Elysées, chaque promenade est également l’occasion d’échanger et débattre autour des grands enjeux contemporains de la ville. A la fin de la promenade, les marcheurs seront également invités à partager leurs idées pour l’avenir des Champs-Elysées sur la plateforme en ligne Make.org.

Guidées par les architectes de l’association Guiding architects, chaque promenade (environ 2h30) est l’occasion de reparcourir l’histoire incroyable de ce lieu, de comparer documents d’archives et la réalité construite, comprendre les problématiques contemporaines de ce territoire et enfin appréhender sur place les propositions de réaménagement proposées par l’agence PCA-Stream pour le comité Champs-Élysées.

Les samedis 7, 14, 21 et 28 mars, 4, 18, 25 avril et 9 mai à 10h – Durée : 2h30

Groupe de 25 personnes maximum – Promenades urbaines gratuites sur réservation

Ateliers pédagogiques

Conçue par les architectes de Plus + Mieux Création comme un immense jeu de dessins en cadavre-exquis, l’atelier débute avec une visite guidée de l’exposition par le dessin : à chaque étape (histoire, diagnostic, vision future), les enfants découvrent les points forts et caractéristiques des Champs-Élysées (axe visuel, végétal, bâti, mobilités, événements et usages…) et en dessinent leur interprétation.

Les différentes propositions assemblées et agencées composent une représentation collective et idéalisée de ce territoire emblématique. Les enfants imaginent alors de nouvelles activités dans les différents lieux (place de la Concorde, jardins, avenue haute, place de l’Étoile…) et donnent la parole à des personnages imaginaires qu’ils mettent en scène dans cette immense fresque collective : Comment habiter les jardins ? Quels modes de déplacements privilégier ? Quel type de végétation pour quel usage ? Ou encore quel espace pour quel événement ?

Les samedis du 7 mars au 9 mai 2020 à 14h30 – Tarif : 5€ / 1h30 / Pour les 7-14 ans.

« Champs-Elysées – Histoire et perspectives», l’ouvrage

Trafic routier, nuisances sonores, pollution de l’air, globalisation de l’offre commerciale, cloisonnement des espaces et des usages, « la plus belle avenue du monde » est contrariée. Ses places et ses jardins, désertés par les Parisiens, doivent aujourd’hui engager leur mutation et permettre à chacun de se réapproprier ce patrimoine exceptionnel.

Au-delà des questions urbaines, les enjeux du nouveau régime climatique doivent présider à cette transformation. Les défis sont nombreux : diminuer le nombre et l’intensité des îlots de chaleur, rendre les sols plus perméables ; libérer, unifier et augmenter les espaces verts ; favoriser les mobilités douces ; valoriser le patrimoine existant ; construire sans consommer davantage ; continuer à croître sans aggraver la dette environnementale, inventer de nouveaux types de financements et de partenariats…

L’étude Champs-Élysées, histoire & perspectives, menée par l’agence PCA-STREAM à l’initiative du Comité Champs-Élysées, engage la relecture de la construction urbaine et symbolique de ce territoire. Elle en fait le diagnostic au regard des problématiques locales et des enjeux contemporains pour offrir une vision nouvelle, qui s’appuie sur le travail collaboratif d’une large équipe d’experts internationaux – chercheurs, historiens, acteurs économiques et culturels, scientifiques, artistes… Les attendus et calculs démontrent la faisabilité de cette transformation et, par anticipation, la possible évolution des espaces publics et touristiques dans les métropoles de demain.

Exposition produite par le Pavillon de l’Arsenal avec le Comité Champs-Élysées – 21 Boulevard Morland – 75004 – Paris

Étude menée par l’architecte Philippe Chiambaretta – PCA-STREAM