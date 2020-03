Giselle à l’Opéra de Paris

L’Opéra national de Paris a pris la décision, grâce au partenariat avec France Télévisions et son offre Culturebox, de rendre accessible gratuitement en ligne dans le monde certaines de ses productions emblématiques dans leur intégralité sur operadeparis.fr et sur france.tvculturebox. Ces retransmissions sont également disponibles sur les pages Facebook de l’Opéra national de Paris et de france.tvculturebox.

GISELLE

Ballet romantique par excellence, Giselle marque l’apogée d’une nouvelle esthétique. Tutus vaporeux, gaze blanche, tulle et tarlatane envahissent la scène. Dans la transfiguration fantastique d’une tragédie, les Wilis participent à l’illusion de l’immatérialité. Créé à l’Académie royale de Musique le 28 juin 1841, le ballet voyage en Russie et disparaît du répertoire avant son retour en France en 1910. C’est aujourd’hui dans la version de Patrice Bart et d’Eugène Polyakov, fidèle à la chorégraphie originelle de Jean Coralli et Jules Perrot, que le ballet continue de confirmer ses premiers succès. Scènes lumineuses et terrestres, visions nocturnes et spectrales : la danse devient langage de l’âme et la ballerine par sa présence aérienne semble triompher de la pesanteur.

Disponible jusqu’au 5 août 2020

Chorégraphie : Jean Coralli, Jules Perrot

Musique : Adolphe Adam

Direction musicale : Koen Kessels

Avec Dorothée Gilbert, Valentine Colasante et Mathieu Ganio