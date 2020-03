Macbeth Underworld à l’Opéra Comique

L’Opéra Comique a pris la décision de rendre accessible gratuitement en ligne dans le monde certaines de ses productions emblématiques dans leur intégralité.

MACBETH UNDERWORLD | Pascal Dusapin

Avant sa création française initialement prévue le 25 mars 2020 à l’Opéra Comique, l’oeuvre de Pascal Dusapin Macbeth Underworld a été filmée en septembre dernier lors de sa première Bruxelloise, avec Thomas Jolly à la mise en scène et Alain Altinoglu à la baguette. Une diffusion rendue possible grâce à La Monnaie / De Munt.

Emblématique du mal, le couple shakespearien nous entraîne dans les régions les plus sombres de l’âme humaine. Pascal Dusapin, l’un des grands créateurs d’opéra aujourd’hui, a composé sa nouvelle œuvre sur un texte de Frédéric Boyer, quatre ans après Penthesilea. Écrit d’après la pièce originale, ce chemin de croix dit aussi notre monde : « Il ne s’agit pas de raconter une histoire de plus, dit Pascal Dusapin, mais de faire plus d’histoires avec l’opéra. L’opéra, c’est dire en chantant ce qui nous préoccupe ensemble. »

Cette co-commande de l’Opéra Comique et de la Monnaie, créée le 20 septembre 2019 à Bruxelles, est donnée ici en première française. Thomas Jolly invente l’espace scénique de cet outre-monde et Franck Ollu déploie son univers sonore, en fin connaisseur qu’il est de l’œuvre et de la démarche de Pascal Dusapin.

Opéra en huit chapitres, sur un livret original de Frédéric Boyer d’après Macbeth de William Shakespeare. Créé au Théâtre Royal de la Monnaie (Bruxelles) le 20 septembre 2019.