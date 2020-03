Les « coulisses » du musée Guggenheim de Bilbao

Le Musée Guggenheim Bilbao lance l’initiative numérique #GuggenheimBilbaoLive pour présenter les « coulisses » du musée pendant sa fermeture temporaire.

Bien que temporairement fermé aux visiteurs afin de contenir la propagation de COVID-19, le Musée Guggenheim Bilbao lance #GuggenheimBilbaoLive, une initiative numérique qui offrira en permanence, par le biais du site web du Musée et des médias sociaux, de nouveaux contenus audiovisuels sur les expositions et d’autres aspects plus méconnus de ses activités.

Créée pour accompagner, inspirer et aider à rendre le confinement un peu plus gérable, la nouvelle section du site web intitulée #GuggenheimBilbaoLive proposera un certain nombre de vidéos créées à huis clos ces derniers jours par certains membres du personnel du Musée.

Le nouveau contenu virtuel présentera le directeur général, les conservateurs et d’autres personnes travaillant dans des domaines clés, tels que la conservation, l’éducation et l’interprétation, la conception et l’installation d’expositions ou les installations, et ils dévoileront leur expérience pratique et leurs points de vue au cours des prochains jours et des prochaines semaines, pendant cette période de fermeture.

Ainsi, en ces temps difficiles de confinement, ils partageront de manière informelle et personnelle, par exemple, quelle est leur œuvre d’art préférée de la Collection, ou des anecdotes et des futilités sur les expositions en cours, et répondront aux questions que tout visiteur peut se poser : comment les sculptures colossales de Richard Serra dans La question du temps ont-elles été expédiées et installées ? Comment une exposition est-elle organisée ? Quel type d’entretien le bâtiment nécessite-t-il ? Comment les œuvres d’art sont-elles conservées ? Comment concevoir une installation d’exposition ? Comment les œuvres d’art voyagent-elles ? Quelles sont les œuvres préférées des enfants ?

Lors du lancement du projet, des vidéos liées à l’exposition Olafur Eliasson : Dans la vie réelle, parrainée par Iberdrola, ont été publiées en premier dans la section intitulée « Expositions et collection ». La commissaire Lucía Agirre y partage quelques détails de l’exposition et ses œuvres préférées créées par cette artiste qui nous fait réfléchir sur le monde qui nous entoure et utilise des matériaux tels que la mousse, l’eau, l’eau glaciaire, le brouillard, la lumière ou le métal réfléchissant. Les pièces intitulées Moss wall, Stardust particle et The glacier melt series 1999/2019 sont quelques-unes des œuvres qu’elle a choisies.

Dans les prochains jours, d’autres vidéos seront mises en ligne jusqu’à ce que toutes les sections soient complètes :

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

– Expositions et collection, où de nouvelles vidéos seront ajoutées concernant l’art des expositions actuellement non présentées.

– Musée et familles : une approche de l’art en famille, avec des vidéos créées pour stimuler la créativité et l’intérêt des enfants pour l’art. Cette section pour les familles est sponsorisée par BBK.

– Installations stimulantes : aspects des expositions que les visiteurs ne voient normalement pas du point de vue des professionnels.

– Un bâtiment brillant et lumineux : préparer le bâtiment conçu par Frank Gehry, de la salle des machines à d’autres endroits clés et inconnus.

– Comment préserver l’art : la conservation des œuvres d’art, l’une des principales tâches du musée.

– Nos expositions les plus mémorables : certaines des expositions les plus réussies du musée ont été « récupérées ».

VOIR EN LIGNE