Claudia Andujar à la Fondation Cartier

Durant sa période de fermeture, la Fondation Cartier vous connecte à l’univers de Claudia Andujar grâce à des contenus inédits à découvrir sur un site internet dédié, ainsi qu’une série de podcasts.

Dans le prolongement de l’exposition présentée à la Fondation Cartier pour l’art contemporain, le site Internet https://claudia-andujar.fondationcartier.com offre une immersion dans l’univers de la photographe brésilienne Claudia Andujar et dévoile son engagement pour la défense des droits des Indiens Yanomami. Mêlant enregistrements originaux, photographies et vidéos, ce site offre une expérience narrative sensible en trois chapitres de l’histoire de l’artiste.

À travers une interface dynamique et une navigation singulière, la Fondation Cartier pour l’art contemporain – associée à l’agence créative Cher Ami – propose une véritable plongée dans les périodes-clés de la vie artistique et militante de Claudia Andujar.

Podcasts :

Première dans le cadre d’un partenariat éditorial, Les Inrockuptibles et la Fondation Cartier s’associent pour créer une série de trois podcasts natifs autour de l’exposition, sous la forme d’entretiens intimistes menés par la journaliste Ingrid Luquet-Gad avec :

l’artiste, Claudia Andujar

le commissaire de l’exposition, Thyago Nogueira

le porte-parole des Indiens Yanomami, Davi Kopenawa

Pour accompagner l’exposition qui fera l’objet d’une itinérance internationale, chaque podcast est également disponible en langue anglaise. Les podcasts ont été réalisés dans les studios intégrés des Nouvelles Editions Indépendantes. Un habillage sonore original illustre les épisodes.

La série est diffusée sur www.fondationcartier.com et sur toutes les plateformes d’écoute (Apple podcast, Soundcloud, Spotify, Deezer).