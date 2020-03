Les « Tracts de crise » de Gallimard reprennent du service

Les éditions Gallimard lançaient en février 2019 une nouvelle collection de brefs essais d’actualité intitulée « Tracts/Gallimard ». Alors que la parole publique est devenue aujourd’hui un objet de défiance et que, par ailleurs, la revendication et l’argument d’autorité prennent souvent l’avantage sur le débat contradictoire et la réflexion critique, « Tracts/Gallimard » accueille donc à nouveau des textes de femmes et d’hommes de lettres apportant leur libre éclairage sur notre actualité sociale et politique, témoignant de la sorte de leur commun désir de s’engager par la compréhension de ce qui se joue. Face à la crise du coronavirus et au confinement, une nouvelle série « Tracts de crise » est proposée aujourd’hui en version numérique, offerte à tous.

Ces « Tracts de crise » renouent ainsi avec une pratique éditoriale des années 1930, quand étaient réunis, sous l’appellation des « Tracts de la NRF », les textes d’intervention d’André Gide (Retour d’URSS), de Thomas Mann (Avertissement à l’Europe) ou de Jean Giono (Refus d’obéissance), témoins, acteurs et consciences de leur temps, des écrivains, parmi d’autres, se montrèrent soucieux d’opposer publiquement leur parole aux mots d’ordre entravant alors la liberté de leurs contemporains. Proposés au plus grand nombre, ces textes, numérotés, ont vocation à circuler et à enrichir le débat public.

À l’heure du soupçon, il y a deux attitudes possibles. Celle de la désillusion et du renoncement, d’une part, nourrie par le constat que le temps de la réflexion et celui de la décision n’ont plus rien en commun ; celle d’un regain d’atten­tion, d’autre part, dont témoignent le retour des cahiers de doléances et la réactivation d’un débat d’ampleur nationale. Notre liberté de penser, comme au vrai toutes nos libertés, ne peut s’exercer en dehors de notre volonté de comprendre.

Voilà pourquoi la collection « Tracts » fait entrer les femmes et les hommes de lettres dans le débat, en accueillant des essais en prise avec leur temps mais riches de la distance propre à leur singularité. Ces voix doivent se faire entendre en tous lieux, comme ce fut le cas des grands « Tracts de la NRF » qui parurent dans les années 1930, signés par André Gide, Jules Romains, Thomas Mann ou Jean Giono – lequel rappelait en son temps : « Nous vivons les mots quand ils sont justes. »

Puissions-nous tous ensemble faire revivre cette belle exigence.

Antoine Gallimard

Pourquoi Tracts/Gallimard ?

Toute une histoire, le tract, « l’abrégé d’un traité ».

Le mot débarque d’Angleterre en France sous la Monarchie de Juillet, dans les années 1830, parce qu’on a besoin de la chose, en pleine bataille d’idées, pour narguer la censure du monarque et le politiquement correct de la boutique au pouvoir. Pour diffuser une information interdite, clandestine ou dérangeante sous une forme légère et populaire, brochure ou feuille volante.

La NRF reprend l’appellation dans les années 1930, celles du Front populaire, car certains de ses auteurs, parmi les plus grands, souhaitent intervenir sans renier ce qu’ils sont : des écrivains. Ensuite, vinrent, à la fin des années 1960, les ciné-tracts de Godard et Chris Marker, en vidéo, trois minutes, 50 francs.

Et aujourd’hui, tracts le retour, sur papier, Gallimard derechef.

Il y a, paraît-il, une érosion des pratiques de lecture traditionnelle. On lit moins de livres et de revues, mais on veut toujours débattre et réfléchir. Est-ce une raison pour tomber de l’autre côté du cheval et se résigner au picorage et à l’instantané, au règne de la communication, volatile et fragmentaire ? Entre l’écrit du livre et l’info de l’écran, entre le solennel et l’anodin, « Tracts » fait le pari d’une troisième voie pour continuer d’alimenter la conversation nationale.

Ce mode d’expression a des exigences. Pour l’auteur, une écriture, une réflexion, un ton. Pour le lecteur, trente minutes d’attention, au lieu de deux ou trois. Pour le format, moins qu’un livre ; plus qu’un article ou un édito. Polémique, s’il le faut, mais sans attaque ad hominen.

Toute culture dominante, à chaque époque, appelle sa contre-culture. L’écran numérique a besoin de contrepoints, pour ralentir et souffler.

Tracts de crise

« Tracts Gallimard » se réinvente durant notre temps commun de confinement et de lutte contre la pandémie. Chaque jour, durant cette période de crise, « Tracts » publie, sous forme numérique, des textes brefs et inédits d’auteurs déjà publiés dans la collection ou se sentant proches de celle-ci. Ces textes sont proposés gratuitement en téléchargement aux lecteurs ; il sera temps, après la crise, de les réunir et les publier sous forme imprimée, dans un recueil spécial de « Tracts ».

Les « Tracts de crise », chacun à leur manière, selon leur tonalité ou leur vision singulières, rendront compte de ce qui se passe pour nous tous. On peut être isolé mais s’adresser à tous ; soyons solitaires et solidaires, ainsi que nous y invitait Albert Camus.

Alors qu’aujourd’hui « les événements ont cessé de faire grève », comme l’écrivait Jean Baudrillard en d’autres circonstances (2001), l’écrit a plus que jamais sa place pour nous aider à employer les mots justes ; les mots justes qui nous saisissent autant qu’ils nous libèrent.

Ensemble et confinés, solidaires contre l’épidémie, pour les malades et les soignants, pour nous tous.

Parution à heures fixes : 10 heures, 14 heures ou 20 heures (pause le dimanche).