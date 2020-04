En avril, Le Cube s’invite chez vous

Le Cube, centre de création numérique, souhaite éveiller votre créativité et vous aider à traverser cette période de crise sanitaire, en mobilisant ses équipes pour animer à distance des temps de partage et de création. Programme.

Conférence « La créativité en entreprise : mythes et réalités » : La créativité, cette compétence centrale pour nos sociétés en devenir – Vidéoconférence avec Nils Aziosmanoff, Président du Cube.

Nils Aziosmanoff débute sa carrière comme musicien de jazz, directeur du conservatoire de musique et de danse de Jouy-en-Josas, et enseignant en informatique musicale à l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) et à l’Institut International de l’Image et du Son (IIIS). Il crée ART3000 en 1988, association pionnière en France dans le domaine des arts numériques.

Il dirige l’organisation d’ISEA2000 qui compte parmi les événements majeurs de la scène internationale des arts numériques, avec 30 pays participants. Lauréat d’HEC Challenge+, il participe à la création de plusieurs entreprises de technologies innovantes. Passionné par les liens entre innovation et création, il cofonde et préside Le Cube, centre de création numérique parmi les plus réputés d’Europe. Il donne régulièrement des conférences et anime les émissions Rendez‐vous du Futur.

Nils Aziosmanoff fait partie des « 100 personnalités constituant la Relève » sélectionnées par Les Echos en 2016, et a reçu le « Grand Prix du Forum Changer d’ère 2018. Il est Chevalier des Arts et des Lettres.

Bridée et peu encouragée tout au long du parcours scolaire et professionnel, la créativité est considérée comme la 3ème compétence comportementale la plus importante par le Forum Economique Mondial. Comment réintroduire cette compétence au sein de l’entreprise ? Comment redonner confiance aux collaborateurs pour qu’ils s’approprient la posture créative ?

Cette conférence a pour but de faire comprendre :

En quoi la créativité est la compétence fondamentale à acquérir pour se préparer aux changements à venir

En quoi cette compétence est non remplaçable par l’automatisation des tâches, et est un levier d’adaptation, de résilence et d’innovation

Comment et pourquoi le processus créatif est transposable et bénéfique dans la réalisation d’un projet

Mercredi 22 avril à 16h Gratuit sur réservation

Inscription

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Le Rendez-Vous des Futurs, en ligne : Suite aux mesures sanitaires COVID-19, les Rendez-vous des futurs prévus en avril seront enregistrés et mis en ligne sur les réseaux dans les semaines à venir.

Si vous souhaitez être notifé au moment de la publication et recevoir le contenu des émissions enregistrées, merci de cliquer sur « ÇA M’INTÉRESSE » !

Crise environnementale, comment réparer le bug humain ?

Le neuroscientifique et auteur du « Bug Humain », Sébastien Bohler présentera son analyse de la crise environnementale à travers le prisme des comportements du cerveau. Il proposera des moyens de le rééduquer afin d’œuvrer au rétablissement de l’équilibre écologique. Ça m’intéresse !

Que faut-il pour réenchanter le chemin ?

Après un doctorat en théologie, comme prêtre catholique, Marc Luyckx a fait partie de la fameuse « Cellule de Prospective » de la Commission européenne. Dans sa conférence il s’interrogera sur les ressources intérieures et extérieures dont nous disposons pour nous reconnecter à la terre et à soi. Ça m’intéresse !

L’imaginaire peut-il sauver l’humanité ?