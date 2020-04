Un sol commun : Lutter, habiter, penser, de Marin Schaffner

À quoi pourrait ressembler un monde organisé de façon écologique ? C’est à partir de cet enjeu que les éditions Wildproject propose en accès libre le livre de Marin Schaffner, « Un sol commun : Lutter, Habiter, Penser ». Ce livre pédagogique et radical permet de comprendre tout ce que l’écologie est en train de transformer dans nos manières de vivre.

Depuis plus d’un demi-siècle, l’écologie construit une immense galaxie théorique et pratique. Ce mouvement scientifique, culturel, social et politique sera la révolution de notre siècle. Une révolution dont tout indique désormais qu’elle peut se mettre en place. Quels sont les principes, les enjeux, les figures, de cette recomposition ?

Pour ses dix ans, Wildproject propose une synthèse pédagogique et accessible des grands enjeux de l’écologie.

Depuis une décennie environ, une scène des pensées de l’écologie a émergé en langue française. Comment décrire et nommer ce nouveau continent à la croisée des luttes, des arts et des sciences ? À quelles œuvres collectives ses acteurs sont-ils en train de donner vie ? Quelles sont les grandes dynamiques en cours ? Comment l’écologie transforme-t-elle nos façons de penser et d’agir ?

Une sélection d’auteurs, mais aussi de journalistes, éditeurs, traducteurs, libraires, militants… répond à ces questions.

Une chose est juste lorsqu’elle tend à préserver l’intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu’elle n’y tend pas.

Aldo Leopold

Marin Schaffner, ethnologue de formation et voyageur au long cours (Asie du sud-est, Afrique de l’Ouest et quatre coins de France), mène de nombreux projets de recherche, d’animation et d’écriture sur l’écologie, la pédagogie, les migrations et le handicap. Ce livre d’entretiens est son premier ouvrage, paru en mai 2019 (180 Pages).