Twitter & les gaz lacrymogènes – Forces et fragilités de la contestation connectée de Zeynep Tufekci – C&F éditions, septembre 2019 – 340 Pages

Les mouvements sociaux à travers le monde utilisent massivement les technologies numériques. La sociologue Zeynep Tufekci suit depuis des années les mouvements sociaux qui bousculent la planète. Elle était présente sur la place Tahrir et en Tunisie lors des printemps arabes, à Istanbul pour la défense du parc Gezi, dans les rues de New York avec Occupy et à Hong-Kong lors du mouvement des parapluies.

Elle y a observé les usages des téléphones mobiles et des médias sociaux et nous en propose ici un récit captivant. Les réseaux numériques permettent de porter témoignage et d’accélérer les mobilisations. Ils aident les mouvements à focaliser les regards sur leurs revendications.

Cependant, l’espace public numérique dépend des monopoles de l’économie du web. Leurs algorithmes, choisis pour des raisons économiques, peuvent alors affaiblir l’écho des contestations. Au-delà de leur puissance pour mobiliser et réagir, faire reposer la construction des mouvements sur ces technologies fragilise les organisations quand il s’agit de les pérenniser, quand il faut négocier ou changer d’objectif tactique. De leur côté, les pouvoirs en place ont appris à utiliser les médias numériques pour créer de la confusion, de la désinformation, pour faire diversion, et pour démobiliser les activistes, produisant ainsi résignation, cynisme et sentiment d’impuissance.

Une situation qui montre que les luttes sociales doivent dorénavant intégrer dans leur stratégie les enjeux de l’information et de la communication aux côtés de leurs objectifs spécifiques.

Ce livre concernera les personnes intéressées par les usages du numérique, le rôle des médias sociaux dans la vie politique et celles qui étudient ou participent aux mouvements sociaux. Dans un monde connecté, les activistes doivent compléter les connaissances de leurs sujets spécifiques de mobilisation d’un regard politique sur les médias sociaux.

Zeynep Tufekci est professeure à l’Université de Caroline du Nord (Etats-Unis). Née en Turquie, elle a débuté comme développeuse informatique avant de s’intéresser aux sciences humaines et sociales. Elle se définit dorénavant comme une « techno-sociologue ». Chroniqueuse régulière pour The Atlantic et The New York Times, ses interventions lors des conférences TED sont largement diffusées et montrent sa capacité à captiver un public en soulevant des questions essentielles sur les usages des médias sociaux.