Il est où, le bonheur de François Ruffin – Editions Les Liens qui Libèrent (LLL), novembre 2019 – 192 pages

François Ruffin se positionne ici sur l’urgence climatique et sociale, avec des allers-retours entre passé et présent. Un ouvrage coup de poing qui s’adresse à la jeunesse (et aux autres) afin que la lutte et l’espérance donnent naissance à un véritable front populaire écologique.

« Nous sommes tous sur la même planète, tous sur le même bateau. » Le mardi 23 juillet dernier, Greta Thunberg et ses jeunes amis visitaient l’Assemblée nationale. « La bataille pour le climat, nous la gagnerons tous ensemble ! »

Ah bon, vraiment ?

Voilà que cet impératif, sauver la planète, nous rassemblerait tous ? Riches et pauvres ? Damnés de la Terre et actionnaires ? Tous unis contre la catastrophe en cours ? Voilà que ce nouveau spectre, le réchauffement, éteindrait « la guerre des classes » ? Au contraire, me semble-t-il.

Au contraire : la crise écologique aiguise cette lutte, la renforce. La « guerre » ne porte plus seulement sur le niveau de vie, mais sur la vie elle-même. Nous sommes engagés dans un combat, des « Terriens » contre des « forces destructrices », de l’intérêt général contre les multinationales. Nous avons des adversaires, et ils sont organisés, avec des bataillons d’avocats, de lobbies, d’éditorialistes, d’élus, jusqu’au sommet des Etats.

S’éclairant « à la lumière de Jaurès », François Ruffin rouvre un chemin pour la gauche. Avec des questions : Veut-on une écologie du consensus ou du conflit ? Faut-il en passer par la rue ou par les urnes ? Par le haut ou par le bas ? Et surtout, comment muer le plomb de l’angoisse en or de l’espérance ?

Il est où, désormais, le bonheur, et le progrès, et le sens de l’existence, par temps d’effondrement ? « Nous devons changer. C’est un impératif de survie. Alors, qu’on fasse de cette nécessité une vertu, quelle devienne notre chance : non pas seulement de survivre, mais de bien vivre. »

François Ruffin est journaliste, fondateur du journal Fakir et député de la Somme depuis 2017. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont Ce pays que tu ne connais pas, Les Petits soldats du journalisme, Quartier Nord ou Leur grande trouille.